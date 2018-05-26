 Финал Лиги чемпионов в Киеве - проявление доверия к Украине со стороны международного сообщества, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом УЕФА Александром Чеферином, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Порошенко отметил, что уже хорошей традицией стало проведение в Киеве общеевропейских мероприятий и подчеркнул, что следующей целью для Украины станет проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы.
Порошенко отметил принципиальную позицию УЕФА относительно непризнания изменения статуса Крымского полуострова. Символичным он также считает присутствие Кубка Лиги чемпионов во время празднования 60-летия возрожденного на материковой части Украины симферопольского футбольного клуба "Таврия".
Президент УЕФА, со своей стороны, поблагодарил Главу государства за высокий профессиональный уровень подготовки масштабного футбольного праздника. Особенно было отмечено гостеприимство и искренний прием иностранных гостей, в частности болельщиков, со стороны украинцев. "Мы приняли правильное решение. Ваша поддержка была постоянной. Мы в любой момент могли обратиться к вам. Намного проще организовывать такие масштабные мероприятия, когда власть поддерживает их", - сказал Чеферин.
Порошенко отметил, что очень доволен видеть счастливые лица украинцев и гостей, которые демонстрируют уважение к обоим клубам.
На вопрос о том, за кого он будет болеть, глава государства заверил, что будет поддерживать оба клуба.
Порошенко пригласил Чеферина посетить в качестве посла доброй воли один из городов украинского Донбасса.
Напомним, по данным Госпогранслужбы, на сегодняшний день в Украину на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА приехали почти 10 тысяч иностранных болельщиков.
БПП+ОППО друзья навек.
У этого тоже был свой "признак доверия".)) Запарил уже Петруха дешевым пиаром, для своих туповатых почитателей. Хорошо, что уже на чемоданах, балабол!