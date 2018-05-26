 Финал Лиги чемпионов в Киеве - проявление доверия к Украине со стороны международного сообщества, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом УЕФА Александром Чеферином, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Порошенко отметил, что уже хорошей традицией стало проведение в Киеве общеевропейских мероприятий и подчеркнул, что следующей целью для Украины станет проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы.

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Порошенко отметил принципиальную позицию УЕФА относительно непризнания изменения статуса Крымского полуострова. Символичным он также считает присутствие Кубка Лиги чемпионов во время празднования 60-летия возрожденного на материковой части Украины симферопольского футбольного клуба "Таврия".

Президент УЕФА, со своей стороны, поблагодарил Главу государства за высокий профессиональный уровень подготовки масштабного футбольного праздника. Особенно было отмечено гостеприимство и искренний прием иностранных гостей, в частности болельщиков, со стороны украинцев. "Мы приняли правильное решение. Ваша поддержка была постоянной. Мы в любой момент могли обратиться к вам. Намного проще организовывать такие масштабные мероприятия, когда власть поддерживает их", - сказал Чеферин.

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Порошенко отметил, что очень доволен видеть счастливые лица украинцев и гостей, которые демонстрируют уважение к обоим клубам.

На вопрос о том, за кого он будет болеть, глава государства заверил, что будет поддерживать оба клуба.

Порошенко пригласил Чеферина посетить в качестве посла доброй воли один из городов украинского Донбасса.

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Напомним, по данным Госпогранслужбы, на сегодняшний день в Украину на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА приехали почти 10 тысяч иностранных болельщиков.