 Чиновница Львовского горсовета требовала 18 тыс. грн от участника боевых действий за оформление матпомощи, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу СБУ, правоохранители установили, что чиновница требовала от бойца антитеррористической операции 18 тысяч гривен.

"За указанную сумму злоумышленница обещала беспрепятственно оформить установленную выплату единовременной материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов в размере ста тысяч гривен", - говорят в СБУ.

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Оперативники спецслужбы задержали чиновницу в одном из парков Львова во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Во время задержания злоумышленница пыталась сопротивляться правоохранителям.

"Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры", - уведомляют в СБУ.

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