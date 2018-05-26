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 Чиновница Львовского горсовета требовала 18 тыс. грн от участника боевых действий за оформление матпомощи, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского городского совета.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу СБУ, правоохранители установили, что чиновница требовала от бойца антитеррористической операции 18 тысяч гривен.

"За указанную сумму злоумышленница обещала беспрепятственно оформить установленную выплату единовременной материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов в размере ста тысяч гривен", - говорят в СБУ.

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Оперативники спецслужбы задержали чиновницу в одном из парков Львова во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Во время задержания злоумышленница пыталась сопротивляться правоохранителям.

"Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры", - уведомляют в СБУ.

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Чиновница Львовского горсовета требовала 18 тыс. грн от участника боевых действий за оформление матпомощи, - СБУ 01
Чиновница Львовского горсовета требовала 18 тыс. грн от участника боевых действий за оформление матпомощи, - СБУ 02
Чиновница Львовского горсовета требовала 18 тыс. грн от участника боевых действий за оформление матпомощи, - СБУ 03
Чиновница Львовского горсовета требовала 18 тыс. грн от участника боевых действий за оформление матпомощи, - СБУ 04

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Чиновница Львовского горсовета требовала 18 тыс. грн от участника боевых действий за оформление матпомощи, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3068285
 
   
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"за ноги и об столб" карается, оказывается. Вот так.
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Загребущими ручёнками 3 км противотанкового рва вырыть и на свободу с чистой совестью, и по локоть стёртыми ковырялками.
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А тем временем... ГФС забрали у Данилюка и передали Гросе. Ребятки решают свои проблемы. Хе-хе-хе...
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у гроси пляни.. всю нечість вже підгрьоб під себе=)
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А раніше була розмова про патріотів Чиновница Львовского горсовета требовала 18 тыс. грн от участника боевых действий за оформление матпомощи, - СБУ - Цензор.НЕТ 4845 Дійсно, що на Галичині їх значно більше, але і хабарниця теж галичанка
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шо ще від соєвого чекати...купи хоч дитині лімпопо на нєправєдно зароблене Чиновница Львовского горсовета требовала 18 тыс. грн от участника боевых действий за оформление матпомощи, - СБУ - Цензор.НЕТ 8368
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Цікаво, Педро також МВФ дає хабаря, щоб йому матдопомогу по недієздатності дали?
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Таня Мохначова..................... Москалька..... Москалів повно тепер у Садового в команді !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновница Львовского горсовета требовала 18 тыс. грн от участника боевых действий за оформление матпомощи, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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