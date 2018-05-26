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 Оккупанты снова обстреляли Торецк: повреждена квартира, пострадавших нет, - администрация города. ФОТОрепортаж

Российские наемники в ночь на 26 мая обстреляли жилые районы города Торецк в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Военно-гражданской администрации города Торецк, на место ЧП выезжали сотрудники ГСЧС и правоохранители.

Оккупанты снова обстреляли Торецк: повреждена квартира, пострадавших нет, - администрация города 01

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Также в пресс-службе информируют о повреждениях от обстрелов: "Руководитель военно-гражданской администрации г. Торецк Ярослав Руденко осмотрел последствия обстрела оккупантами, который произошел сегодня ночью. На месте повреждений уже работают работники ДСНС. Пробито крышу и незначительные внутренние повреждения внутри квартиры. С населения, к счастью, никто не пострадал. Сейчас руководитель ВЦА Ярослав Руденко дал поручение коммунальным службам срочно ликвидировать повреждения".

Оккупанты снова обстреляли Торецк: повреждена квартира, пострадавших нет, - администрация города 02

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Оккупанты снова обстреляли Торецк: повреждена квартира, пострадавших нет, - администрация города 03
Оккупанты снова обстреляли Торецк: повреждена квартира, пострадавших нет, - администрация города 04
Оккупанты снова обстреляли Торецк: повреждена квартира, пострадавших нет, - администрация города 05
Оккупанты снова обстреляли Торецк: повреждена квартира, пострадавших нет, - администрация города 06

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Напомним, Торецк обстреливали и 24 мая - повредили два медучреждения.

Источник: https://censor.net.ua/p3068273
 
 
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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интересно а Украина может купить лицензию на производства гаубицы м777 и снарядов к ней м107 максимальная дальность 24 км,ERFB максимальная дальность 30 км ,экскалибур максимальная дальность 40 км
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Объясните мне? почему не вводят военное положение???
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Це бронебійними пуляють? Можна ще ядрами литими, з тим же умпіхом.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОккупанты снова обстреляли Торецк: повреждена квартира, пострадавших нет, - администрация города. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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