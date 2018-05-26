 Оккупанты снова обстреляли Торецк: повреждена квартира, пострадавших нет, - администрация города. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Военно-гражданской администрации города Торецк, на место ЧП выезжали сотрудники ГСЧС и правоохранители.

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Также в пресс-службе информируют о повреждениях от обстрелов: "Руководитель военно-гражданской администрации г. Торецк Ярослав Руденко осмотрел последствия обстрела оккупантами, который произошел сегодня ночью. На месте повреждений уже работают работники ДСНС. Пробито крышу и незначительные внутренние повреждения внутри квартиры. С населения, к счастью, никто не пострадал. Сейчас руководитель ВЦА Ярослав Руденко дал поручение коммунальным службам срочно ликвидировать повреждения".

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Напомним, Торецк обстреливали и 24 мая - повредили два медучреждения.