 Почти 10 тысяч иностранных болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА уже прибыли в Украину, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В Украину уже не первый день прибывают гости и болельщики финала Лиги чемпионов УЕФА. И если еще несколько дней назад это были единичные группы или небольшое количество организованных групп, то начиная со вчерашнего дня на границе наблюдается значительное увеличение потока", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГПСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники не пустили в Украину четверых ультрас российского ФК "Торпедо". ФОТО

В то же время, по результатам дополнительной проверки не пропущено шесть иностранцев, а еще двое - за нарушение порядка въезда-выезда в оккупированный Крым. Также в отношении более чем 200 человек приняты частичные решения о пропуске через границу.

"Основной поток приходится на столичные аэропорты. Однако нередкие прибытия граждан также фиксируется через аэропорты Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска и через пункты пропуска на границе со странами ЕС. Сегодня пограничники уже начали встречать основной поток чартеров с болельщиками, также к обеду ожидается массовое их прибытие автобусами, преимущественно через западный участок границы", - указывают в Госпогранслужбе.

Также читайте: За порядком в субботу в Киеве будут наблюдать 10 тысяч правоохранителей

Там также отмечают, что пограничный контроль болельщиков финального матча осуществляется на приоритетной основе, а во время пропускных операций проводятся все необходимые меры для обеспечения безопасности пропуска лиц, уменьшение времени на прохождение пограничных формальностей.

"В общем пограничники готовы к встрече гостей праздника в 26 воздушных, 51 автомобильном и 53 железнодорожных пунктах пропуска. Для обеспечения пограничного контроля в основных пунктах пропуска одновременно задействовано 800 пограничников. Также около 600 находятся в резерве. Кроме того, на дежурстве находятся около 100 инструкторов-пограничников со служебными собаками, 15 из которых - в столичном "Борисполе", - отмечается в сообщении ГПСУ.

Читайте также: Порошенко поприветствовал участников финала Лиги чемпионов и их болельщиков, прибывших в Киев









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция подготовлена ​​к проведению финала Лиги Чемпионов по европейским стандартам, - Князев. ФОТОрепортаж

Напомним, в мужском финале Лиги чемпионов, который состоится 26 мая на НСК "Олимпийский", сыграют испанский "Реал Мадрид" и английский "Ливерпуль".