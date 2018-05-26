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Все про:болельщики (251) Госпогранслужба (2819) Лига чемпионов (186) футбол (2905)

 Почти 10 тысяч иностранных болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА уже прибыли в Украину, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В целом пограничники уже встретили и оформили почти 10 тысяч человек, которые следовали на финал ЛЧ. При этом только за последние сутки - 7 тысяч человек.

"В Украину уже не первый день прибывают гости и болельщики финала Лиги чемпионов УЕФА. И если еще несколько дней назад это были единичные группы или небольшое количество организованных групп, то начиная со вчерашнего дня на границе наблюдается значительное увеличение потока", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГПСУ.

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В то же время, по результатам дополнительной проверки не пропущено шесть иностранцев, а еще двое - за нарушение порядка въезда-выезда в оккупированный Крым. Также в отношении более чем 200 человек приняты частичные решения о пропуске через границу.

"Основной поток приходится на столичные аэропорты. Однако нередкие прибытия граждан также фиксируется через аэропорты Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска и через пункты пропуска на границе со странами ЕС. Сегодня пограничники уже начали встречать основной поток чартеров с болельщиками, также к обеду ожидается массовое их прибытие автобусами, преимущественно через западный участок границы", - указывают в Госпогранслужбе.

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Там также отмечают, что пограничный контроль болельщиков финального матча осуществляется на приоритетной основе, а во время пропускных операций проводятся все необходимые меры для обеспечения безопасности пропуска лиц, уменьшение времени на прохождение пограничных формальностей.

"В общем пограничники готовы к встрече гостей праздника в 26 воздушных, 51 автомобильном и 53 железнодорожных пунктах пропуска. Для обеспечения пограничного контроля в основных пунктах пропуска одновременно задействовано 800 пограничников. Также около 600 находятся в резерве. Кроме того, на дежурстве находятся около 100 инструкторов-пограничников со служебными собаками, 15 из которых - в столичном "Борисполе", - отмечается в сообщении ГПСУ.

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Почти 10 тысяч иностранных болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА уже прибыли в Украину, - ГПСУ 01
Почти 10 тысяч иностранных болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА уже прибыли в Украину, - ГПСУ 02
Почти 10 тысяч иностранных болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА уже прибыли в Украину, - ГПСУ 03
Почти 10 тысяч иностранных болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА уже прибыли в Украину, - ГПСУ 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция подготовлена ​​к проведению финала Лиги Чемпионов по европейским стандартам, - Князев. ФОТОрепортаж

Почти 10 тысяч иностранных болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА уже прибыли в Украину, - ГПСУ 05

Напомним, в мужском финале Лиги чемпионов, который состоится 26 мая на НСК "Олимпийский", сыграют испанский "Реал Мадрид" и английский "Ливерпуль".

Источник: https://censor.net.ua/p3068272
 
   
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и прайд будет, как бы олени не скакали!
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Можно поменьше упоминать прайд, чтобы не нагнетать истерию?
Спасибо за понимание, если оно появится.
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кстати,нащот прайда...

распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 45 мин.45 минут назад

Из-за высокой опасности заражения спортсменнов трансмиссивными венерическими заболеваниями, нигерийским футболистам запретили интим с россиянками на ЧМ-2018, сообщает лайфньюс

нигерийцы явно шота знают Майже 10 тисяч іноземних уболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА вже прибули до України, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6105
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10 тысяч болельщиков = 10 тысяч кацапов - зеленых чилавечкав в лугандоне по статистическим данным, что этаким тварям благодаря продажности соевой власти захватить Киев под шумок?
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из городов принимающих чемпионат мира по футболу на роSSii всех БОМЖей вывозят в неизвестном направлении.
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По данным ВЦИОМ нищебродов на роSSii 35 млн
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Правильно.иностранцы должны видеть на роSSii счастливое гоффно,что и в 1950 году когда Сралин вывез всех инвалидов войны на помойку в ГУЛАГ.
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Нефть пошла в Пике,...Боинг типа птичка упала...Саннкции только на пользу,роSSiя встала с колен...лалалала лалалааа
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пограничники у нас красивые Почти 10 тысяч иностранных болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА уже прибыли в Украину, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9800 тоже повод для гордости!
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Салах порвёт Реал.Ливерпуль чемпион.
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Наглые , пьяные , неадекватные иностранные гости .
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так это же фаны, а не институтки
наши фаны тоже пьяные, наглые и неадекватные
и ничего, как-то живём с этим
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екс-король Іспанії збирався приїхати, чи приїхав?
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Поздравляем киевлян с большим праздником. Вечером через телеки мы тоже будем на стадионе.Удачи Украина.
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Родина киевского Динамо времен Лобановского ВСЕ ПРОВЕДЕТ ВЕЛИКОЛЕПНО.Мы знаем.
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Смотрю "Берегись автомобиля". Деточкин с буксира заводил ментовский "Урал", а сейчас мент гоняется за Деточкиным на К-750.
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Цензор.НЕТФотоСпортПочти 10 тысяч иностранных болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА уже прибыли в Украину, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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