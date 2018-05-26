 Пограничники не пустили в Украину четверых ультрас российского ФК "Торпедо". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что накануне через пункт пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская обл., на границе с Беларусью) четверо россиян в возрасте от 21 до 28 лет намеревались попасть в Украину на автомобиле "Форд".

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"Исходя из оценки и анализа рисков, в отношении данных граждан провели меры по дополнительной проверке. Мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов, также пограничники установили, что они относятся к ультрас российского ФК "Торпедо" (г.Владимир)", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе совместного с таможенниками осмотра у граждан РФ была обнаружена символика с агрессивными элементами изображения фанатов - ультрас ФК.

По результатам проверки гражданам России отказано в пропуске через госграницу, их вернули обратно. По данному факту проинформированы взаимодействующие органы.

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