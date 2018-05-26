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Все про:болельщики (249) Госпогранслужба (2819) футбол (2905)

 Пограничники не пустили в Украину четверых ультрас российского ФК "Торпедо". ФОТО

Украинские пограничники отказали во въезде в страну четверым гражданам Российской Федерации, которые оказались ультрас футбольного клуба "Торпедо" (г.Владимир).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что накануне через пункт пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская обл., на границе с Беларусью) четверо россиян в возрасте от 21 до 28 лет намеревались попасть в Украину на автомобиле "Форд".

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"Исходя из оценки и анализа рисков, в отношении данных граждан провели меры по дополнительной проверке. Мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов, также пограничники установили, что они относятся к ультрас российского ФК "Торпедо" (г.Владимир)", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе совместного с таможенниками осмотра у граждан РФ была обнаружена символика с агрессивными элементами изображения фанатов - ультрас ФК.

По результатам проверки гражданам России отказано в пропуске через госграницу, их вернули обратно. По данному факту проинформированы взаимодействующие органы.

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Пограничники не пустили в Украину четверых ультрас российского ФК Торпедо 01
Пограничники не пустили в Украину четверых ультрас российского ФК Торпедо 02
Пограничники не пустили в Украину четверых ультрас российского ФК Торпедо 03

Источник: https://censor.net.ua/p3068269
 
   
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Гоу торпедой хоум в родную говень
Эти бы точно испортили нам мероприятие быдловыходками
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Торпедой в родные болота! Не хрен шастать! Пограничники не пустили в Украину четверых ультрас российского ФК "Торпедо" - Цензор.НЕТ 4581
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Вообще-то это позор на весь мир. Главнокомандующий Офшорник верещит о санкциях, а сам кормит карамелью агрессора и не собирается закрывать проходной двор, называющийся граница с рф. П.С. А на значках у кацапью другая команда - Тарпеда (Минск) Пограничники не пустили в Украину четверых ультрас российского ФК "Торпедо" - Цензор.НЕТ 5498

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кацапів всіх треба добре перевіряти на кордоні, обов"язково!
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Лучше просто не пускать. А если пускать то только через визу. Визовый режим давно нужно было сделать.
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тю...так они на ЛГБТ-прайд ехали...как представители пи.арасов
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Ехали бы на Бентли пропустили бы Прикордонники не пустили до України чотирьох ультрас російського ФК "Торпедо" - Цензор.НЕТ 6247
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по желанию левой пятки на пункте пропуска погранец имеет право без объяснения причин не пустить в страну любого, не знаю как сейчас но раньше русаки ездили по своему внутреннему паспорту, когда началось пацаны русакам лепили в паспорт штамп "отказано во въезде в Украину" и отправляли домой, весь прикол в том что по рашскому законодательству паспорт имеющий отметки других государств недействителен
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А сколько ещё под видом нормальных прошло границу ?
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надо такое же сделать в Киевском метро:
Прикордонники не пустили до України чотирьох ультрас російського ФК "Торпедо" - Цензор.НЕТ 3697
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Пограничники не пустили в Украину четверых ультрас

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А показывают фото какой-то машины. Неужели жители Украины никогда не видели, как выглядит автомобиль?
А если пишите об ультрас, то покажите их фото. А может в машине была только одна пьяная блондинка, которая везла из москвы весь этот выложенный хлам?
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А свиное рыло не разглядел рядом с водителем, чебурэчек?
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придивіться уважніше до символіки на фото. Цензор, то не "Торпєдо з Владіміра", а Тарпеда з Мінська. Білорусів не пустили, а не кацапів. Який божевільний кацап поїхав би до Києва на побиття.
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хоча так, всерівно кацапи, бо номери на форді кацапські.
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Все правильно пограничники сделали. С такой атрибутикой переходить кордон не положено. Да и учитывая гибридный стиль войны,где гарантия,что на слух они "Торпедо",а на самом деле могут оказаться "торпедами" от х..ла.
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Мдя, оце так перемога. Зате артистів звідти пропускають стабільно та ще й дозволяють ви пєєєть здесь
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Кацапів в Україну необхідно впускати тільки через гіляку: повисів 5 хвилин на гіляці,після того можна впустити.
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да просто спасли их погранцы... здоровье им пошатнули бы нехило в Украине)))
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кремлевское гоффно едет болеть за Ливерпуль и Терезу Мэй которая не дала Абрамовичу управлять Челси
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники не пустили в Украину четверых ультрас российского ФК "Торпедо". ФОТО
 
 
 
 
 
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