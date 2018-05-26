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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:захоронения (57) Институт нацпамяти (139) Польша (4344) Вятрович (162)

 Обнаружены первые захоронения под разрушенным памятником УПА в Польше, - Вятрович. ФОТОрепортаж

В польском поселке Грушовичи под разрушенным памятником в честь Украинской повстанческой армии обнаружили два захоронения.

Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Обнаружены первые захоронения под разрушенным украинским памятником на кладбище в Грушовичах в Польше. На данный момент - два гроба", - написал Вятрович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские историки начали раскопки на месте разрушенного памятника УПА в Грушовичах: представитель Украины Шеремета наблюдает за работами

Таким образом, по его мнению, произошло не только уничтожение места памяти, но и разрушение христианского погребения, "оправданное тогда государственными органами".

"Ситуация сложная, но это - не приговор. Приговором станет продолжать такую политику. Надеюсь на трезвую оценку ситуации со стороны польского политического руководства и дальнейшие действия по принципу добрососедства и демократических и христианских ценностей", - подчеркнул директор Украинского института нацпамяти.

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Обнаружены первые захоронения под разрушенным памятником УПА в Польше, - Вятрович 01
Обнаружены первые захоронения под разрушенным памятником УПА в Польше, - Вятрович 02
Обнаружены первые захоронения под разрушенным памятником УПА в Польше, - Вятрович 03

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Также Вятрович сообщил, что на месте раскопанной могилы в Грушовичах вместе помолились греко-католический и римско-католический священники.

Обнаружены первые захоронения под разрушенным памятником УПА в Польше, - Вятрович 04

Напомним, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда польские националисты при поддержке местной власти уничтожили на кладбище в селе Грушовичи недалеко от Перемышля памятник воинам УПА. Сразу после этого Киев заблокировал проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти.

Читайте: Глава Института нацпамяти Польши Шарек выдвинул условия для возобновления сотрудничества с Украиной

Раскопки начались в связи с заявлениями польской стороны, что ни о каком восстановлении памятника не может быть и речи, пока не будут представлены достоверные данные, что там действительно была могила солдат УПА.

Источник: https://censor.net.ua/p3068255
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
А в Україні носяться з кремльовським дєдамі на палочках...
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Так это же ваши деды, деды самих граждан Украины. Вряд ли бойцы УПА есть деды граждан Польши, хотя я так тонко не разбираюсь, конечно.
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У нас в Украине уже гибнут правнуки этих дедов.
Их убивают оружием из ваших «рашавоенторгов».

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Поляком что до этого в данной конкретной ситуации?
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Ладно, всё понятно.
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Я сам люблю иногда с таким типаневозмутимым снобистским видом троллить поддавшихся на провокацию необразованных социапатов, поэтому не интересно. Кстати, его невозмутимость тоже начинает хромать, если вопрос тонкий, как в споре с другим волонтером о закупленных по типазавышенной цене беспилотниках.
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там в Польше коммунистическая влада Польши уничтожила все кладбища украинцев граждан Польши котрых после 8 сентября 1944 года насильственно переселили в УССР а речь идет о 2-2,5 млн. всего то... я написал в адрес Порошенко петицию Установить в сентябре 3 воскресенье День памяти репрессированых украинцев из Польши в УССР мне ответили мол петиция не отвечает требованиям... во как.... не отвечает.. ну что сказать барыга он и есть барыга....
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А петиции от "кацапов" не принимаются... Провокация, господин хороший...
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смотри Минстец потрох из собачей будки смоктая членистое тело обрезанное не захлебнись слюной кацап... ко мне в Одессу приезжай я тебе твой член на голову натяну пшел вон с сайта чмо плешивое.. сучара у...банская..
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О, как "кацап" "купился"... Как "зацепил",так дерьмо и полилось... А "пшёл вон с сайта" - к себе примени... Иди на сру...там тебя оценят... Особенно - уровень "грамотности"...
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В Польше более миллиона украинцев - в основном, "лемков", распорошенных после операции "Висла", в 1947-м... И беларусов не меньше... Хотя, основная масса беларусов уже идентифицировала себя "поляками" - у "ваших" не такие крепкие национальные корни...
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Вполне возможно, что они считали себя поляками изначально. Полно разных дальних-близких родственников, у которых при СССР в паспорте была запись поляк, у тех у кого родичи с западной Беларуси. Таковыми они себя и считали.
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Наші, але ми не кацапи щоб носити їх на паличках.
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В Польше и в Украине московская Орда больше заселила ПОДСАДНОГО народа,который имеет привычку ПРЕДАВАТЬ и работать на Московию
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Фокус в том, что они как раз и были гражданами Польши. И да, они против Польши и боролись за "за Україну від Сяну по Кавказ", ну, по крайней мере до Дону. А вам бы вспомнить Константина Острожкого и то, как он в битве под Воршей разбил москалей. Да и бургомистра Могилева Язэпа Леонтовича, который сказал "Пара! Пара!", что и вам тоже уже пора сделать. Рубль в честь этого события уже выпустили.Виявлено перші поховання під зруйнованим пам'ятником УПА в Польщі, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 3501
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про мясо страуса ?
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один украинец копает, все наблюдают
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Нужно оставить это историкам и перестать спекулировать с любой стороны.
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І через 50 років якийсь дописувач Цензора напише зробити таке саме і з росіянами...
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В любом случае надо искать мир с Польшей, после выходки Венгрии у нас нет другого пути.
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Мир любой ценой закончился второй мировой войной и оккупацией тех стран, которые больше всего не хотели войны и готовы были идти на односторонние уступки своим соседям.
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А що їх слухати ? Головне те що їм треба сказати і як адекватно поступити
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надеюсь вышлют остатки в Украину.
раз в Польше им находится нельзя.
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Їхня влада санкціонувала наругу над християнським похованням. Це карний злочин, між іншим..
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Зараз поляки почнуть верещать, що ці поховання не стосуються УПА, а там поховані мирні громадяни, бо в могилах не виявлено "тризубів" і посвідчень бійців УПА...
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Ты тупое или это просто такой кацапский "юмор"? Хотя что еще ждать от лишнехромосомного.
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Радянський уряд уповноважив КДБ вчинити вбивство Степана Бандери в Мюнхені, ФРН. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року. 20 жовтня 1959 року Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф
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Рассчитывать на то, что пшеки после этого одумаются и перестанут уничтожать могилы наших Героев на оккупированной пшеками украинской земле просто глупо. Пшек как и кацап понимает только язык силы - как только мы начнем демонтировать и разрушать памятники пшекским оккупантам (например "орлятам"), только тогда может быть до пшеков начнет что-то доходить. Хотя наверняка это станет только еще одним поводом для антиукраинской истерии в пшековии.
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После заявы Вятровича в апреле 2017-го о запрете полякам на поисковые работы в украинской земле, пока не будет восстановлен этот , уже демонстративно снесённый памятник, ни один памятник не разрушен не считая осквернённых надписями. До этого в период 2015-2017 их было разрушено около 15-ти... Причём видосы этих разрушений первыми появлялись на российских сайтах .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОбнаружены первые захоронения под разрушенным памятником УПА в Польше, - Вятрович. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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