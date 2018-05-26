 Обнаружены первые захоронения под разрушенным памятником УПА в Польше, - Вятрович. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Обнаружены первые захоронения под разрушенным украинским памятником на кладбище в Грушовичах в Польше. На данный момент - два гроба", - написал Вятрович.

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Таким образом, по его мнению, произошло не только уничтожение места памяти, но и разрушение христианского погребения, "оправданное тогда государственными органами".

"Ситуация сложная, но это - не приговор. Приговором станет продолжать такую политику. Надеюсь на трезвую оценку ситуации со стороны польского политического руководства и дальнейшие действия по принципу добрососедства и демократических и христианских ценностей", - подчеркнул директор Украинского института нацпамяти.

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Также Вятрович сообщил, что на месте раскопанной могилы в Грушовичах вместе помолились греко-католический и римско-католический священники.

Напомним, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда польские националисты при поддержке местной власти уничтожили на кладбище в селе Грушовичи недалеко от Перемышля памятник воинам УПА. Сразу после этого Киев заблокировал проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти.

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Раскопки начались в связи с заявлениями польской стороны, что ни о каком восстановлении памятника не может быть и речи, пока не будут представлены достоверные данные, что там действительно была могила солдат УПА.