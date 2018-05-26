 Участковый полицейский задержан за сбыт метамфетамина в Запорожье. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Отмечается, что сотрудники внутренней безопасности совместно с прокуратурой региона остановили деятельность группы сбытчиков наркотиков, среди которых оказался полицейский территориального подразделения ГУ НП области.
Получив информацию о том, что запорожский полицейский совместно с подельщиками распространяет в Запорожье наркотики, правоохранительные органы установили, что данный факт имеет место.
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По информации следствия, участковый офицер Заводского районного отделения полиции вместе со своей гражданской сообщницей сбывали на территории областного центра опасный наркотик - метамфетамин.
Преступная деятельность сбытчиков наркотиков задокументирована, вещественные доказательства изъяты.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины – "незаконное изготовление, хранении, сбыт наркотических средств, психотропных веществ".
Так говорите, обычному гражданину оружие не положено - полиция защитит?
а если серьезно..
понабирали в копчики разных людей и с разными видениями своей "работы"
Понабирали тех, кто решился. Вы, видимо, даже не задумывались туда пойти, а лично я по возрастному цензу не прохожу. Вся наша власть, бизнес, искусство и прочее это срез нашего оПчества. Вот такие мы куевые и шо ты будешь делать, других нема. Мне абсолютно фиолетово, когда тут на говно некоторые дурачки исходят и пропонуют всех "барИг" повешать, расстрЭлять и усьо отобрать. Это не то шо маловероятно, а и просто тупо. Меня вот эти дурачки выводят из себя, когда я с ними в реальной жизни сталкиваюсь и они начинают нести куиту, при этом субсидии с удовольствием берут и думают как бы лично меня на 10-100-1000-10000 грн в зависимости от ситуации наипать. Все куевые, один я Д`Артанян, таков их девиз, ваш тоже?
то, что копы - срез нашего общества, наши дети или знакомые-соседи и т.д - неоспоримо
то, что иные (было есть и будет) идут работать туда, чтобы почувствовать власть и безнаказанность (как им думается), а другие - честные-принципиальные-устойчивые - это тоже неоспоримо
то, что там не хватает кадров и "хватают" всех - наверное не хорошо и что с этим делать, я как Д`Артанян , не знаю
но если прищимит (не дай Бог) обращусь в эту полицию... ибо другой у нас нет
(Бог простит, если Вы не сподобитесь)
.Форма . селфі тачкі ..а нутро .як було .так і залишилось .!.А риба то гниє -з голови .!
Это, повторяю, в центре Запорожья. Кстати, о полицейских - обратите внимание, там тоже отзыв имеется:
Если даже проходили.
Вот теперь надо брать за __ца членов комиссий и спрашивать, каким образом они рекомендовали этого человека на службу.
Таких нужно на месте в расход. Украине давно пора возвращать смертную казнь, ибо подонков развелось, но главное много этой мрази прорвалось во власть.