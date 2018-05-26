 Участковый полицейский задержан за сбыт метамфетамина в Запорожье. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Отмечается, что сотрудники внутренней безопасности совместно с прокуратурой региона остановили деятельность группы сбытчиков наркотиков, среди которых оказался полицейский территориального подразделения ГУ НП области.

Получив информацию о том, что запорожский полицейский совместно с подельщиками распространяет в Запорожье наркотики, правоохранительные органы установили, что данный факт имеет место.

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По информации следствия, участковый офицер Заводского районного отделения полиции вместе со своей гражданской сообщницей сбывали на территории областного центра опасный наркотик - метамфетамин.

Преступная деятельность сбытчиков наркотиков задокументирована, вещественные доказательства изъяты.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины – "незаконное изготовление, хранении, сбыт наркотических средств, психотропных веществ".







