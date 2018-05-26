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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Запорожье (1398) наркотики (1317) Запорожская область (559)

 Участковый полицейский задержан за сбыт метамфетамина в Запорожье. ФОТОрепортаж

В Запорожье пресечена деятельность группы сбытчиков наркотиков, среди которых был участковый полицейский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Отмечается, что сотрудники внутренней безопасности совместно с прокуратурой региона остановили деятельность группы сбытчиков наркотиков, среди которых оказался полицейский территориального подразделения ГУ НП области.

Получив информацию о том, что запорожский полицейский совместно с подельщиками распространяет в Запорожье наркотики, правоохранительные органы установили, что данный факт имеет место.

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По информации следствия, участковый офицер Заводского районного отделения полиции вместе со своей гражданской сообщницей сбывали на территории областного центра опасный наркотик - метамфетамин.

Преступная деятельность сбытчиков наркотиков задокументирована, вещественные доказательства изъяты.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины – "незаконное изготовление, хранении, сбыт наркотических средств, психотропных веществ".

Участковый полицейский задержан за сбыт метамфетамина в Запорожье 01
Участковый полицейский задержан за сбыт метамфетамина в Запорожье 02
Участковый полицейский задержан за сбыт метамфетамина в Запорожье 03
Участковый полицейский задержан за сбыт метамфетамина в Запорожье 04

Источник: https://censor.net.ua/p3068244
 
 
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А табельный пишталет этому защитнику правопорядка - от конкурентов отстреливаться?
Так говорите, обычному гражданину оружие не положено - полиция защитит?
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наверное, на чужой участок со своим бизнесом залез...
а если серьезно..
понабирали в копчики разных людей и с разными видениями своей "работы"
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Угу, зато раньше участковый такой керней не занимался, бо главный бизнес был с "черными риэлторами" и сдавать пустые хаты тех кто на зоне чалится и детей не травили. Вернем все взад)))
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простите, где, между строк Вы прочитали о "вернем все взад"? или оду "старым" участковым?
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Не прощаю. Вам не нравятся не те и не эти. Значит у вас есть мнение как надо или, недайбох, вы даже сможете на своем личном примере это показать.
Понабирали тех, кто решился. Вы, видимо, даже не задумывались туда пойти, а лично я по возрастному цензу не прохожу. Вся наша власть, бизнес, искусство и прочее это срез нашего оПчества. Вот такие мы куевые и шо ты будешь делать, других нема. Мне абсолютно фиолетово, когда тут на говно некоторые дурачки исходят и пропонуют всех "барИг" повешать, расстрЭлять и усьо отобрать. Это не то шо маловероятно, а и просто тупо. Меня вот эти дурачки выводят из себя, когда я с ними в реальной жизни сталкиваюсь и они начинают нести куиту, при этом субсидии с удовольствием берут и думают как бы лично меня на 10-100-1000-10000 грн в зависимости от ситуации наипать. Все куевые, один я Д`Артанян, таков их девиз, ваш тоже?
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не заставляйте меня оправдываться за комент, в котором нет никакой крамолы и оскорблений
то, что копы - срез нашего общества, наши дети или знакомые-соседи и т.д - неоспоримо
то, что иные (было есть и будет) идут работать туда, чтобы почувствовать власть и безнаказанность (как им думается), а другие - честные-принципиальные-устойчивые - это тоже неоспоримо
то, что там не хватает кадров и "хватают" всех - наверное не хорошо и что с этим делать, я как Д`Артанян , не знаю
но если прищимит (не дай Бог) обращусь в эту полицию... ибо другой у нас нет
(Бог простит, если Вы не сподобитесь)
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а хулі, видали корочку, ствол, - і крутись як хочеш.)))
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а кешем... так и 60 грн не складывается.... бедолага.... меценат небойсь
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на банківські карточки на лівих пасажирів бабло заходить
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Я б паліцаям взагалі табельні "Джавеліни" повидавав.
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......у *рехформованій полюції * ..! Участковый полицейский задержан за сбыт метамфетамина в Запорожье - Цензор.НЕТ 4450
.Форма . селфі тачкі ..а нутро .як було .так і залишилось .!.А риба то гниє -з голови .!
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новачки теж такі собі трапляються..
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Але ж арештовують, раніше і такого не було.
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..*Піскарів * !...А *щуки* ..які крадуть лярдами - на плаву !!!
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Рехформірований..... Я вам кажу в нас безнадійний народ.
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Вот что значит не в свой огород залез. Неча скотыняка БНОНовцам конкуренцию нагонять!
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К рогатым полицейским и обращаться не нужно. На сделанном мной вчера в центре Запорожья фото - реклама наркоты: "бохи" или "бошки" - это женские соцветия марихуаны с максимальной концентрацией наркотических веществ. Самый распространенный в мире наркотик.
Это, повторяю, в центре Запорожья. Кстати, о полицейских - обратите внимание, там тоже отзыв имеется:
Участковый полицейский задержан за сбыт метамфетамина в Запорожье - Цензор.НЕТ 6694
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Новая полиция Авакова делает то же что и старая милиция ибо голова гнилая.
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Як сабаков і обіцяв: "наркоторгівля - цілковито під контролем "нової" поліції"! Дільничного поліцейського затримано за збут метамфетаміну в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 1927
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Разбейте детектор лжи или посадите его оператора.
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Все менты на местах проходили люстрацию через городские комиссии.
Если даже проходили.
Вот теперь надо брать за __ца членов комиссий и спрашивать, каким образом они рекомендовали этого человека на службу.
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Тсс -це реформовано люстрований під прикриттям як і їхній начальник
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Мусора як кришували так і кришують. Все змінилось тільки в телевізорі.)))
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Таких нужно на месте в расход. Украине давно пора возвращать смертную власть, ибо подонков развелось, но главное много этой мрази прорвалось во власть.
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Исправил.
Таких нужно на месте в расход. Украине давно пора возвращать смертную казнь, ибо подонков развелось, но главное много этой мрази прорвалось во власть.
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Хех, спочатку підчинись, а потім оскаржуй. Тіпа так, Аваков? )))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУчастковый полицейский задержан за сбыт метамфетамина в Запорожье. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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