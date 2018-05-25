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 Политика Украины
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Все про:конвертцентр (288) налоговая милиция (1230) ГФС (2581) Ивано-Франковская область (274)

 Конвертцентр с оборотом 28 млн. грн. ликвидировали в Ивано-Франковской области. ФОТО

Работниками налоговой милиции Ивано-Франковской области под процессуальным руководством прокуратуры с участием работников управления СБУ в области прекращена деятельность "конвертационного" центра с оборотом свыше 28 миллионов гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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"В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 УК Украины была установлена группа лиц, предоставляющая предприятиям реального сектора экономики Ивано-Франковской, Киевской, Житомирской и Львовской областей услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность. С целью прикрытия незаконной деятельности группой лиц было создано (приобретено) ряд субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовались для документального отражения реализации товарно-материальных ценностей предприятиям, которым в дальнейшем формировался фиктивный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость", - говорится в сообщении.

Конвертцентр с оборотом 28 млн. грн. ликвидировали в Ивано-Франковской области 01

В дальнейшем средства снимались наличными и передавались заказчикам, за исключением 11-13%, которые служили наградой за конвертацию.

Таким образом в течение 2018 года было проконвертировано 28 млн. грн.

По результатам 7 санкционированных обысков изъяты печати фиктивных предприятий, первичная бухгалтерская документация, черновые записи, 1,1 тыс. долларов США и 55,1 тыс. грн.

Конвертцентр с оборотом 28 млн. грн. ликвидировали в Ивано-Франковской области 02

Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3068232
 
   
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Ликвидировали это когда всех преступников ликвдировали, а так это пальчиком погрозили.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКонвертцентр с оборотом 28 млн. грн. ликвидировали в Ивано-Франковской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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