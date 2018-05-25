 Полиция подготовлена ​​к проведению финала Лиги Чемпионов по европейским стандартам, - Князев. ФОТОрепортаж

Об этом сегодня, 25 мая, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев в ходе межведомственного совещания с участием представителей дипломатических и правоохранительных органов Украины, Великобритании и Испании, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
В сообщеии отмесается: "Мероприятие состоялось под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. В совещании приняли участие заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, руководители структурных подразделений Нацполиции, представители Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы.
Зарубежные правоохранительные органы представили руководитель группы полицейских Великобритании Дэвид Чарнок и офицер связи в составе Посольства Королевства Испании в Украине Хуан Карлос Бермехо Кордеро.
Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев отметил, что подготовка полицейских Украины к проведению финала Лиги Чемпионов проводилась, как в любой стране - по европейским стандартам.
"У нас будет праздник спорта, поэтому мы гарантируем не только безопасность ваших болельщиков, но и всех участников мероприятий. Мы обеспечим полицейское присутствие не только на площади перед стадионом, но и внутри футбольной арены во время матча", - отметил Сергей Князев.
Он добавил, что иностранных полицейских будут сопровождать офицеры связи. Они будут обеспечивать коммуникацию с руководством и ситуационными центрами ведомства, работающих в круглосуточном режиме.
Председатель Нацполиции отметил, что полицейские обеспечивают публичную безопасность не только в столице, но и по всей территории государства.
"Безопасность болельщиков не только в Киеве, но и на территории всего государства мы гарантируем. Все автомобильные дороги и аэропорты мы контролируем ", - сказал глава Нацполиции.
Он выразил благодарность иностранным коллегам за сотрудничество и заверил, что именно их присутствие будет для болельщиков гарантом безопасности.
В свою очередь представители правоохранительных органов из Великобритании и Испании поблагодарили за гостеприимство и выразили готовность к сотрудничеству в обеспечении общественной безопасности во время финала Лиги Чемпионов".
В основному в закладі були 50-літні англійські вболівальники
Liverpool Fans in Kiev Ahead of Champions League Final