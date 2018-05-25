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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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 Полиция подготовлена ​​к проведению финала Лиги Чемпионов по европейским стандартам, - Князев. ФОТОрепортаж

Национальная полиция Украина контролирует безопасность иностранных болельщиков не только в столице, но и на всей территории государства.

 Об этом сегодня, 25 мая, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев в ходе межведомственного совещания с участием представителей дипломатических и правоохранительных органов Украины, Великобритании и Испании, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

В сообщеии отмесается: "Мероприятие состоялось под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. В совещании приняли участие заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, руководители структурных подразделений Нацполиции, представители Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финал Лиги чемпионов: Ожидается прибытие 55 тыс. иностранных болельщиков, особо опасные не попадут на территорию Украины, - Крищенко

Зарубежные правоохранительные органы представили руководитель группы полицейских Великобритании Дэвид Чарнок и офицер связи в составе Посольства Королевства Испании в Украине Хуан Карлос Бермехо Кордеро.

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев отметил, что подготовка полицейских Украины к проведению финала Лиги Чемпионов проводилась, как в любой стране - по европейским стандартам.

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"У нас будет праздник спорта, поэтому мы гарантируем не только безопасность ваших болельщиков, но и всех участников мероприятий. Мы обеспечим полицейское присутствие не только на площади перед стадионом, но и внутри футбольной арены во время матча", - отметил Сергей Князев.

Он добавил, что иностранных полицейских будут сопровождать офицеры связи. Они будут обеспечивать коммуникацию с руководством и ситуационными центрами ведомства, работающих в круглосуточном режиме.

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Председатель Нацполиции отметил, что полицейские обеспечивают публичную безопасность не только в столице, но и по всей территории государства.

"Безопасность болельщиков не только в Киеве, но и на территории всего государства мы гарантируем. Все автомобильные дороги и аэропорты мы контролируем ", - сказал глава Нацполиции.

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Он выразил благодарность иностранным коллегам за сотрудничество и заверил, что именно их присутствие будет для болельщиков гарантом безопасности.

В свою очередь представители правоохранительных органов из Великобритании и Испании поблагодарили за гостеприимство и выразили готовность к сотрудничеству в обеспечении общественной безопасности во время финала Лиги Чемпионов".

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Полиция подготовлена ​​к проведению финала Лиги Чемпионов по европейским стандартам, - Князев 01
Полиция подготовлена ​​к проведению финала Лиги Чемпионов по европейским стандартам, - Князев 02
Полиция подготовлена ​​к проведению финала Лиги Чемпионов по европейским стандартам, - Князев 03

Источник: https://censor.net.ua/p3068214
 
 
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Група з 20 хуліганів в масках атакувала уболівальників "Ліверпуля", які перебували в закладі. Вони кидали в англійських фанатів столи і стільці.

В основному в закладі були 50-літні англійські вболівальники
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Бачили всі сьогодні вранці європейські стандарти за версією "реформованої" аваковим і дєєвою міліції.. Дай Боже, щоб сьогодні-завтра це не повторилось..
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я видос видел как полиция Голландии отметелила дубинами албанских фанатов за то что те жгли фаеры на улице ...били пока те не убежали
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мусоров полный центр, но махач всё равно уже был..
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Видел сегодня как нацгвардейцы смотрят на беркутню. Свыне не стоит слишком надеяться на нацгвардию
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та он больше на ботокса надеется..не зря "котлы" и после них тюрьмы и смерти для патриотов..
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а брехло алексеевич надеется?а шоб нацгвардейцы правильно смотрели на беркутню виагру надо кушать ложками...
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиПолиция подготовлена ​​к проведению финала Лиги Чемпионов по европейским стандартам, - Князев. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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