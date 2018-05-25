 Налоговиками на Житомирщине прекращена работа подпольного цеха по производству спирта из омывателя для стекол. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст. 204 УК Украины установлен житель Житомирщины, который в период с 2017 года по настоящее время незаконно изготавливал спирт из технической жидкости, которая используется как омыватель для стекла автомобилей.
По результатам обыска прекращена деятельность незаконного цеха по производству спирта. Изъято 2,5 тонны жидкости с характерным запахом спирта стоимостью 712 тыс. грн, оборудование, емкости для розлива и хранения на ориентировочную сумму 500 тыс. грн, транспортное средство.
Продолжаются следственные действия.
сюда возят пустые бутылки - представляешь что мы пьем!!!
скоро начнут спиртягу с зубной пасты гнать как при горбачеве)))