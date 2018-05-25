 Налоговиками на Житомирщине прекращена работа подпольного цеха по производству спирта из омывателя для стекол. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст. 204 УК Украины установлен житель Житомирщины, который в период с 2017 года по настоящее время незаконно изготавливал спирт из технической жидкости, которая используется как омыватель для стекла автомобилей.

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По результатам обыска прекращена деятельность незаконного цеха по производству спирта. Изъято 2,5 тонны жидкости с характерным запахом спирта стоимостью 712 тыс. грн, оборудование, емкости для розлива и хранения на ориентировочную сумму 500 тыс. грн, транспортное средство.

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Продолжаются следственные действия.

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