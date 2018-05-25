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 Экономика, Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Житомирщина (560) налоговая милиция (1230) спирт (190) фальсификат (266)

 Налоговиками на Житомирщине прекращена работа подпольного цеха по производству спирта из омывателя для стекол. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области пресекли деятельность подпольного цеха по производству спирта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговиками на Житомирщине прекращена работа подпольного цеха по производству спирта из омывателя для стекол 01

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст. 204 УК Украины установлен житель Житомирщины, который в период с 2017 года по настоящее время незаконно изготавливал спирт из технической жидкости, которая используется как омыватель для стекла автомобилей.

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Налоговиками на Житомирщине прекращена работа подпольного цеха по производству спирта из омывателя для стекол 02

По результатам обыска прекращена деятельность незаконного цеха по производству спирта. Изъято 2,5 тонны жидкости с характерным запахом спирта стоимостью 712 тыс. грн, оборудование, емкости для розлива и хранения на ориентировочную сумму 500 тыс. грн, транспортное средство.

Налоговиками на Житомирщине прекращена работа подпольного цеха по производству спирта из омывателя для стекол 03

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Налоговиками на Житомирщине прекращена работа подпольного цеха по производству спирта из омывателя для стекол 04

Продолжаются следственные действия.

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Источник: https://censor.net.ua/p3068208
 
 
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А вооооон там из лутца воду делают...)))

Налоговиками на Житомирщине прекращена работа подпольного цеха по производству спирта из омывателя для стекол - Цензор.НЕТ 3597
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я конечно не химик но мне реально интересно как в этом процессе задействована перекись? я знаю как йод отсепарировать от спирта сам лично делал и пил, но перекись плюс омывайка в чем прикол и экономическая выгода?
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Сам не понял, каким образом здесь перекись водорода крупным планом. Но как из H2O2 сделать С2H5OH - в голове не укладывается (хотя я тоже не химик).
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ишь ты, изобретатель...я тебе такое изобрету, что ты не обрадуешься
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ирочка уже изобрели - весь импорт делаецца в Одессе
сюда возят пустые бутылки - представляешь что мы пьем!!!
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ипануцца до чего довели рехВорматоры
скоро начнут спиртягу с зубной пасты гнать как при горбачеве)))
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговиками на Житомирщине прекращена работа подпольного цеха по производству спирта из омывателя для стекол. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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