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Все про:НАБУ (2294) взятка (3811) Киевская область (1441) сельсовет (51) САП (795)

 Председатель сельсовета на Киевщине попался на получении 90 тыс. долл. взятки, - НАБУ. ФОТО

Детективы НАБУ разоблачили на получении взятки председателя одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Председатель сельсовета на Киевщине попался на получении 90 тыс. долл. взятки, - НАБУ 01

По данным следствия, чиновник по предварительному сговору с пособником (физическим лицом) требовал и получил взятку в размере 90 тыс. долл. от другого физического лица. Неправомерная выгода получена за утверждение детального плана территории усадебной жилой застройки ориентировочной площадью 90 га в Киевской области и совершение действий для подписания соответствующего решения сельсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ задержало экс-руководителя предприятия "Укрзализныци", который полгода скрывался от следствия

24 мая во время обыска детективами НАБУ взятка в размере 90 тыс. долл. обнаружена и изъята.

Председатель сельсовета на Киевщине попался на получении 90 тыс. долл. взятки, - НАБУ 02
Председатель сельсовета на Киевщине попался на получении 90 тыс. долл. взятки, - НАБУ 03

25 мая детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили председателю одного из сельских советов Киевщины о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины ( "Получение неправомерной выгоды" ). В этот же день о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины, сообщили его сообщнику.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с мая 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3068203
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Почему отсутствуют хоть какие-нибудь обнадеживающие сообщения о наплыве в отечественные тюрьмы по решению суда: один за пожар в детском лагере получил 10 лет, второй за взятку - 5 лет, третий за коррупцию - пожизненно с конфискацией и т.д. ? Суды, очиститесь и начинайте работать профессионально и по законам.
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Подрываете основы шоколадного государства, во!
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Невже ви такі кровожерливі? Вам хочеться крові без огляду на те, чи був злочин та чи доведений він в суді. А може суди працюють нормально, а погано виконується слідство? А може це чиєсь замовлення? Чи професіоналізм судді залежить від того, хто більше винесе вироків ?

Нехай просто здійсниться правосуддя.
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Якраз часто відбувається навпаки: слідство доводить провину, а суд робить все, за грошової підтримки зацікавлених, щоб не винести справедливий вирок. Ситник неодноразово казав, що багато справ більше року знаходяться у судах і затримується їхній розгляд.
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ви бачили хоч один обвинувальний акт, що стверджуєте про доведення вини.
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Голова сільради на Київщині упіймався на отриманні 90 тис. дол. хабара, - НАБУ.
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Пеця должен взять пройдоху на поруки, мля!
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90 тысяч это 2 349 675 грн, тратя по тысяче убитых енотов в месяц я бы содержал семъю имел любовницу бухал с друзяками и раз в месяц ходил бы к элитным проституткам мне бы хватило на 8лет 8 блядских лет ничего не делать задрав педали к верху, прожить от 30 до 40 счастливо, я завидую этим людям расстреляйте их нахуй
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Теперь он тоже самое может делать в тюрьме Восемь лет....
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не совсем понятно зачем ,имея любовницу, ходить к элитным проституткам.
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Терпилам надо всю жизнь терпеть, можно толь здесь немного повонять😁
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Не здивуюся якщо уже сьогодні у нього буде обширний інфаркт.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПредседатель сельсовета на Киевщине попался на получении 90 тыс. долл. взятки, - НАБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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