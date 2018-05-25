 Председатель сельсовета на Киевщине попался на получении 90 тыс. долл. взятки, - НАБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, чиновник по предварительному сговору с пособником (физическим лицом) требовал и получил взятку в размере 90 тыс. долл. от другого физического лица. Неправомерная выгода получена за утверждение детального плана территории усадебной жилой застройки ориентировочной площадью 90 га в Киевской области и совершение действий для подписания соответствующего решения сельсовета.

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24 мая во время обыска детективами НАБУ взятка в размере 90 тыс. долл. обнаружена и изъята.





25 мая детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили председателю одного из сельских советов Киевщины о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины ( "Получение неправомерной выгоды" ). В этот же день о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины, сообщили его сообщнику.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с мая 2018 года.