 Врач Ужгородского роддома задержан за получение 500 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По указанную им сумму врач гарантировал надлежащий уход на всех стадиях процесса рождения ребенка.

В ходе следствия было установлено, что, кроме вымогательства взятки, медик отобрал паспорт и обещал его вернуть после того, как с ним расчитаются за оказанную медицинскую помощь. Также предоставил лишь копии свидетельства о рождении и медицинской выписки. Оригиналы документов и паспорт обещал отдать только после предоставления средств.

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Сегодня, 25 мая, сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции и прокуратуры задержали врача в роддоме при получении 500 долларов взятки.

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Медику грозит наказание предусмотрено ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Следует отметить, что, несмотря на обещанный надлежащий уход, после родов женщина попала на лечение в медицинское учреждение.

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