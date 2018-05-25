 Врач Ужгородского роддома задержан за получение 500 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По указанную им сумму врач гарантировал надлежащий уход на всех стадиях процесса рождения ребенка.
В ходе следствия было установлено, что, кроме вымогательства взятки, медик отобрал паспорт и обещал его вернуть после того, как с ним расчитаются за оказанную медицинскую помощь. Также предоставил лишь копии свидетельства о рождении и медицинской выписки. Оригиналы документов и паспорт обещал отдать только после предоставления средств.
Сегодня, 25 мая, сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции и прокуратуры задержали врача в роддоме при получении 500 долларов взятки.
Медику грозит наказание предусмотрено ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Следует отметить, что, несмотря на обещанный надлежащий уход, после родов женщина попала на лечение в медицинское учреждение.