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Все про:взятка (3811) Нацполиция (7469) роддом (36) роды (44) Ужгород (280) врачи (569)

 Врач Ужгородского роддома задержан за получение 500 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области правоохранители задокументировали преступную деятельность врача Ужгородского местного роддома. За оказание помощи при родах акушер-гинеколог требовал от мужа роженицы 500 долларов взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Врач Ужгородского роддома задержан за получение 500 долл. взятки, - Нацполиция 01

По указанную им сумму врач гарантировал надлежащий уход на всех стадиях процесса рождения ребенка.

В ходе следствия было установлено, что, кроме вымогательства взятки, медик отобрал паспорт и обещал его вернуть после того, как с ним расчитаются за оказанную медицинскую помощь. Также предоставил лишь копии свидетельства о рождении и медицинской выписки. Оригиналы документов и паспорт обещал отдать только после предоставления средств.

Врач Ужгородского роддома задержан за получение 500 долл. взятки, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стоимость стандартных родов будет покрываться государством на 100%: хотите своего врача и улучшенную палату - легальная доплата в кассу, - Минздрав. ВИДЕО

Сегодня, 25 мая, сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции и прокуратуры задержали врача в роддоме при получении 500 долларов взятки.

Врач Ужгородского роддома задержан за получение 500 долл. взятки, - Нацполиция 03

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Врач Ужгородского роддома задержан за получение 500 долл. взятки, - Нацполиция 04

Медику грозит наказание предусмотрено ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Следует отметить, что, несмотря на обещанный надлежащий уход, после родов женщина попала на лечение в медицинское учреждение.

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Источник: https://censor.net.ua/p3068191
 
   
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Циркова вистава , під назвою рехворми від великих чоколадних рехворматорів, триває !! Вже 144 рехворми є , чекаємо на наступні !!))
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Тому мабуть головних лікарів звільнили від е-деклорування !!)))
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не могу понять женщин, которые еще здесь рожают... мазохистки и садистки в одном лице.
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Так вот кто у нас весь бюджет разворовал.... Или не он?
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В усі часи лікарів виставляють найбільшими корупціонерами перед громадянами. Щоб прикрити злодійства влади.
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Припускаю, що лікарі не є найбільшими. Найбільшими є головні лікарі.
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моей жене в этой больнице делали кесарево,за то .что не дал денег, жену с сыном мурыжили 2 недели в жару!денег так и не дал!!!всетаки выписали!сыну уже 7 лет слава Богу!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВрач Ужгородского роддома задержан за получение 500 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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