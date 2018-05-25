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Все про:Каменец-Подольский (44) наркотики (1316) СБУ (12511)

 СБУ задержала группировку наркоторговцев в Хмельницкой области. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Каменце-Подольском организованную преступную группировку, которая занималась сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что трое местных жителей организовали разветвленную сеть сбыта в регионе амфетамина и марихуаны.

"Товар" злоумышленники заказывали у наркодилеров в Киеве через почтовые сервисы. Полученную "продукцию" злоумышленники продавали наркозависимым, в частности амфетамин по цене пятьсот гривен за грамм. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации наркотических веществ.

По предварительным подсчетам среднемесячный оборот наркотиков достигал около двухсот тысяч гривен. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на одной из городских улиц во время сбыта очередной партии психотропных веществ.

Во время проведения обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли почти килограмм амфетамина и марихуаны. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению группировки проводилось совместно с полицией и под процессуальным руководством прокуратуры".

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СБУ задержала группировку наркоторговцев в Хмельницкой области 01
СБУ задержала группировку наркоторговцев в Хмельницкой области 02

Источник: https://censor.net.ua/p3068188
 
   
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Группировка - это батальон или целая бригада? СБУ задержала группировку наркоторговцев в Хмельницкой области - Цензор.НЕТ 7008
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