 СБУ задержала группировку наркоторговцев в Хмельницкой области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что трое местных жителей организовали разветвленную сеть сбыта в регионе амфетамина и марихуаны.

"Товар" злоумышленники заказывали у наркодилеров в Киеве через почтовые сервисы. Полученную "продукцию" злоумышленники продавали наркозависимым, в частности амфетамин по цене пятьсот гривен за грамм. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации наркотических веществ.

По предварительным подсчетам среднемесячный оборот наркотиков достигал около двухсот тысяч гривен. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на одной из городских улиц во время сбыта очередной партии психотропных веществ.

Во время проведения обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли почти килограмм амфетамина и марихуаны. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению группировки проводилось совместно с полицией и под процессуальным руководством прокуратуры".

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