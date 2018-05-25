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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3805) депутат (2529) Киевская область (1441) СБУ (12506)

 На Киевщине депутат поселкового совета Коцюбинского задержан на взятке 7 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили на взятках депутата Коцюбинского поселкового совета Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Киевщине депутат поселкового совета Коцюбинского задержан на взятке 7 тыс. долл., - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что один из депутатов требовал 50 тысяч гривен в месяц от председателя поселкового совета Коцюбинского за принятие решений необходимых для функционирования населенного пункта. За эту сумму злоумышленник гарантировал обеспечение голосов нескольких депутатов при голосовании.

Смотрите: Депутат Богуславского райсовета, вымогавший 14 тыс. долл. за решение земельного вопроса, задержан на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ также задокументировали, что депутат требовал от чиновника 5 тысяч долларов за результативное голосование о выделении земельного участка под строительство стадиона в центральной части поселка.

Правоохранители задержали депутата и посредника, местного "общественного" активиста, в Ирпене после получения части неправомерной выгоды в размере 7 тысяч долларов.

На Киевщине депутат поселкового совета Коцюбинского задержан на взятке 7 тыс. долл., - СБУ 02

Также смотрите: Бывший чиновник, обещавший за 85 тыс. грн "решить вопрос" аренды коммунального имущества, задержан на Кировоградщине при получении взятки, - СБУ. ФОТО

На Киевщине депутат поселкового совета Коцюбинского задержан на взятке 7 тыс. долл., - СБУ 03

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник ГФС Киевщины задержан за получение взятки бытовой техникой на 20 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3068162
 
   
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Так вони брали приклад з Верховної Ради. Хто більше заплатив - за то й голосують. Нема грошей - нема голосів.
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А з кого бере приклад ВР? Відверто: який народ - така і влада. Не гірше і не краще.
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Наче бідна країна, а хабарі навіть на найнижчому рівні досягають значних сум.
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який же це піз.дец, якщо уважно вчитатися...
Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили аж самого : депутата Коцюбинської селищної ради...

не слідчі районной поліції, або УЗЕ, а саме ГУБКОЗ СБУ! Це саме той рівень яким повинне займатись Головне управління...
А потім ще хтось і спорить що їх непотрібно ліквідовувати..
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СБУ делать не чего, АТО кончилось, они "победили". Ни одного террориста не посажено за 4 года.
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Не слухайте їхні казочки, нікого вони не викривають. Хабарників здають ті, з кого вони гроші вимагають. А так як на місцях когось здати неможливо, там всі належать до одної шайки, то всі лаври дістаються тим, хто на самому верху і не є кришею тих, кого ловлять. Таким чином позбавляються від тих , хто хоче стригти баранів без огляду на общак.
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добре, а тих хто лями з лярди краде коли брати будете ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Киевщине депутат поселкового совета Коцюбинского задержан на взятке 7 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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