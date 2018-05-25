 На Киевщине депутат поселкового совета Коцюбинского задержан на взятке 7 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что один из депутатов требовал 50 тысяч гривен в месяц от председателя поселкового совета Коцюбинского за принятие решений необходимых для функционирования населенного пункта. За эту сумму злоумышленник гарантировал обеспечение голосов нескольких депутатов при голосовании.

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Сотрудники СБУ также задокументировали, что депутат требовал от чиновника 5 тысяч долларов за результативное голосование о выделении земельного участка под строительство стадиона в центральной части поселка.

Правоохранители задержали депутата и посредника, местного "общественного" активиста, в Ирпене после получения части неправомерной выгоды в размере 7 тысяч долларов.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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