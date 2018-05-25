 На Киевщине депутат поселкового совета Коцюбинского задержан на взятке 7 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что один из депутатов требовал 50 тысяч гривен в месяц от председателя поселкового совета Коцюбинского за принятие решений необходимых для функционирования населенного пункта. За эту сумму злоумышленник гарантировал обеспечение голосов нескольких депутатов при голосовании.
Сотрудники СБУ также задокументировали, что депутат требовал от чиновника 5 тысяч долларов за результативное голосование о выделении земельного участка под строительство стадиона в центральной части поселка.
Правоохранители задержали депутата и посредника, местного "общественного" активиста, в Ирпене после получения части неправомерной выгоды в размере 7 тысяч долларов.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили аж самого : депутата Коцюбинської селищної ради...
не слідчі районной поліції, або УЗЕ, а саме ГУБКОЗ СБУ! Це саме той рівень яким повинне займатись Головне управління...
А потім ще хтось і спорить що їх непотрібно ліквідовувати..