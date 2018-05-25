 Кровавый чемпионат, путинский кубок, свежий рейтинг кандидатов в президенты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

В лучших традициях
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - Путин отвечает на вопрос о малайзийском "Боинге".
Путинский кубок
Кровавый чемпионат
Шансов больше нет...
Свежий рейтинг
Верьте Путину!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Слушайте Путина и верьте ему, - Песков о неудачных испытаниях российских ракет с ядерной установкой
Читайте на "Цензор.НЕТ": Новейшая российская ракета с ядерной установкой провалила все тесты, - CNBC со ссылкой на доклад разведки США
UkraineNowUa
UkraineNowUa
UkraineNowUa
Крепкие корни коррупции...
Русофобия на марше...
Укол Кремля
Больше фотошопов смотрите здесь