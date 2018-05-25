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 Фоторепортаж
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Кровавый чемпионат, путинский кубок, свежий рейтинг кандидатов в президенты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

UkraineNowUa

Кровавый чемпионат, путинский кубок, свежий рейтинг кандидатов в президенты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

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Укол Кремля

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3068153
 
   
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Шо это, у меня кровь из глаз пошла, фугыдота
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мужику к венерологу нужно, у него орган горит😀
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рабССия прошла чудовищный искусственный отбор или обратную селекцию, когда что-то ценное, что могло бы дать ростки вменяемого мира, уничтожалось, травилось, высылалось либо бежало само. Оставалось то, что готово жить в нужнике, стоя по-горло в содержимом выгребной ямы, а элита отличалась от этих глиномесов только тем, что сторожила их, чтобы те не вылезли из ямы. По сути, они сделали из своей стороны огромный сортир с двумя этажами. На верхнем жили вертухаи, не важно в какой ипостаси, а внизу - то самое стадо, стоящее по горло в «русском мире». В конце концов, даже те, кто снизу, нашли свой смысл жизни в том, что правильное поведение может вынуть их из жижи и поставить на роль надзирателя над теми, кто не выбрался оттуда. Наблюдать сверху, как быдло копошится в нечистотах - предел мечтаний, и этой публике кажется, что так устроен весь мир. Они просто не догадываются, что судят о мире по содержимому родного сортира.
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Клево, а чому ж ви тоді постійно спамили за "Бориса" Ляшка?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКровавый чемпионат, путинский кубок, свежий рейтинг кандидатов в президенты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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