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 Судья одного из райсудов Днепра попался на взятке 15 тыс. долл., - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили на взятке судью одного из районных судов Днепра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Судья одного из райсудов Днепра попался на взятке 15 тыс. долл., - СБУ 01

Судья требовал от местного бизнесмена 15 тысяч долларов за изменение меры пресечения на более мягкую в уголовном производстве по обвинению последнего в рейдерстве и подделке документов.

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Сразу после вынесения судьей оговоренного решения по уголовному производству сотрудники СБУ и НАБУ провели следственные действия в его служебном кабинете.

Судья одного из райсудов Днепра попался на взятке 15 тыс. долл., - СБУ 02
Судья одного из райсудов Днепра попался на взятке 15 тыс. долл., - СБУ 03

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По материалам Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, открыто уголовное производство. Решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3068144
 
 
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не верю!
подставили! судья-взяточник? нереально!
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Восстановится на работе через месяц через другой суд
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О,очередной кандидат в антикоррупционный суд ... Суддя одного з райсудів Дніпра попався на хабарі 15 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 5157
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Когда уже начнут писать, что кого-то посадили на реальный срок?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСудья одного из райсудов Днепра попался на взятке 15 тыс. долл., - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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