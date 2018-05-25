 Судья одного из райсудов Днепра попался на взятке 15 тыс. долл., - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Судья требовал от местного бизнесмена 15 тысяч долларов за изменение меры пресечения на более мягкую в уголовном производстве по обвинению последнего в рейдерстве и подделке документов.

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Сразу после вынесения судьей оговоренного решения по уголовному производству сотрудники СБУ и НАБУ провели следственные действия в его служебном кабинете.





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По материалам Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, открыто уголовное производство. Решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.