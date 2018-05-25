 22-летний воин-доброволец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК Марьян (друг Хитрый) погиб на Донбассе в результате вражеского артиллерийского обстрела. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 25 мая утром во время обстрела украинских позиций из 122- и 152-миллиметровой артиллерии погиб 22-летний воин 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса Марьян (друг Хитрый).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Погибшего воина 24-й бригады Богдана Коломийца провели в последний путь на Винничине. ФОТОрепортаж

"Тяжелые дни для нашего подразделения. Сегодня в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб воин Первой Отдельной штурмовой роты ДУК ПС - друг Хитрый. Его боевой дух поражал. Всегда уравновешенный, уверенный в своих действиях и рассудительный воин-доброволец не раз становился командиром позиций и нес на себе большую ответственность. Стремился улучшать знания в тактике и медицине, не раз проходил международные курсы. Друг Хитрый был одним из тех, кого всегда ставили в пример воиам. Кем гордились и на кого равнялись. На кого всегда рассчитывали. Трудно когда погибают. Трудно когда погибают 22-летние добровольцы. Сегодня мы потеряли одного из лучших сынов Украины, который в борьбе за свободу отдал свою жизнь. Помните, какой ценой достигается мир в ваших домах. Вечная слава Герою", - сказано в сообщении 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса.

Воин-доброволец Марьян (друг Хитрый).





