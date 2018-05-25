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 Общество, Фоторепортаж
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 Погибшего воина 24-й бригады Богдана Коломийца провели в последний путь на Винничине. ФОТОрепортаж

23-летний младший сержант, командир 2-го отделения снайперов взвода снайперов 24-й бригады Богдан Коломиец погиб 22 мая вблизи пгт Зайцево от осколочного проникающего ранения не совместимого с жизнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 25 мая, в селе Лука-Мелешковская Винницкой области состоялось прощание с Богданом Александровичем Коломийцем, 1995 года рождения, младшим сержантом, командиром 2-го отделения снайперов взвода снайперов 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 22 мая около 22:00 вблизи пгт Зайцево на Горловском направлении, от осколочного проникающего ранения не совместимого с жизнью.

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Богдан Коломиец родился 29 апреля 1995 года. Был призван на военную службу 28 ноября 2016 г.

У него остались родители и сестра.

Погибшего воина 24-й бригады Богдана Коломийца провели в последний путь на Винничине 01

Украинский воин Богдан Коломиец.

Погибшего воина 24-й бригады Богдана Коломийца провели в последний путь на Винничине 02

На Винничине простились с украинским воином Богданом Коломийцем.

Погибшего воина 24-й бригады Богдана Коломийца провели в последний путь на Винничине 03
Погибшего воина 24-й бригады Богдана Коломийца провели в последний путь на Винничине 04
Погибшего воина 24-й бригады Богдана Коломийца провели в последний путь на Винничине 05
Погибшего воина 24-й бригады Богдана Коломийца провели в последний путь на Винничине 06

Фото: vinbazar.com.

Источник: https://censor.net.ua/p3068128
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоПогибшего воина 24-й бригады Богдана Коломийца провели в последний путь на Винничине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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