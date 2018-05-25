 Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая. ФОТОрепортаж

Открывая утреннее заседание Рады спикер парламента Андрей Парубий прокомментировал обнародованные вчера результаты расследования международной следственной группы по крушению "Боинга" рейса МН17: "Хочу напомнить международному преступнику Путину - зло будет наказано".
Затем в рамках Часа вопросов к Кабмину министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил: "НСК "Олимпийский" полностью готов к финалу Лиги чемпионов".
Далее первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко объявила депутатские запросы, а народные избранники выступили с репликами, заявлениями, объявлениями, предложениями.
В частности, нардеп (БПП) Мустафа Найем рассказал с трибуны Рады: "Из-за "поправки Лозового" побитые люди не могут получить доказательства, что с ними что-то произошло. Я на собственном опыте прошел этот процесс".
Приступить к дальнейшему рассмотрению поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде нардепам так и не удалось.
Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал отдельные моменты пленарного дня в ВР.
Час вопросов к Кабмину в Раде 25 мая.
Нардепы НФ увлечены своими гаджетами: глава фракции Максим Бурбак (крайний слева в синем пиджаке), Николай Федорук (крайний справа), Хвича Мепаришвили (верхний ряд, в сером костюме).
Министры и их заместители во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым прибыли в Раду для ответа на вопросы нардепов. Место премьер-министра Владимира Гройсмана свободно - он находится в официальной поездке в Брюсселе.
Приветственный поцелуй замглавы МВД Вадима Трояна с Сергеем Тарутой (внефракционный).
Мария Матиос (БПП) и Оксана Продан (БПП).
Правительственная ложа: Максим Бурбак (глава фракции НФ, стоит спиной) общается с вице-премьер-министром Павлом Розенко.
Первый вице-спикер Ирина Геращенко и Виктор Пинзеник (БПП).
Нардепы аплодисментами поздравили Борислава Розенблата (внефракционный) с днем рождения.
Сергей Тарута (внефракционный, справа) общается с коллегой.
Михаил Гаврилюк (НФ) читает.
Первый замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы ВРУ Павел Пинзеник (НФ, слева) с Николаем Княжицким (НФ).
Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Генадий Зубко общается с Аленой Бабак ("Самопомич").
Тем временем, Павел Пинзеник общается с коллегой по комитету Михаилом Папиевым ("Оппоблок").
"Свободовец" Юрий Левченко (внефракционный) общается со спикером Андреем Парубием и первым вице-спикером Ириной Геращенко.
Матиос о чем-то рассказывает Левченко. Тем временем что-то рассмешило Григория Тимиша (БПП, справа от Матиос) и Федора Негоя (БПП, сидит вполоборота).
Глава фракции БПП Артур Герасимов (по центру, слева) и его первый заместитель Игорь Кононенко (в синем пиджаке и синей футболке) общаются с коллегами.
Тем временем, ложу Кабмина окружили народные избранники. В частности, к замминистра здравоохранения Павлу Ковтонюку подошел переговорить Игорь Шурма ("Оппоблок").
Сектор фракции "Батькивщина": Александра Кужель и Алексей Рябчин.
Игорь Шурма и Олег Мусий (внефракционный).
Вице-спикер Оксана Сыроид общается с коллегой.
Фото: Цензор.НЕТ
В некоторых странах, друзья мужчины даже заруки ходят, без гомосятины и задних мыслей.
И встречный вопрос, почему девушки, тоже бывают целуются при встрече? Помахали ручкой и норм)
Не гомосеки, конечно, но латентность просматривается...
Рыба он не с головы гниет. Она или гнилая или нет.
Еще раз прочитайте мой комент. Кто ж вам доктор, что вы выберая главный законотворчий орган, ленитсь потратить час-два.
По вашему, убрать бигборды, и все сразу наладится.
1. В Раде, как всегда, действует бессменная акция: "К каждому работающему гаджету прилагается постоянно не работающий депутат".
2. Как сказал Найем : "из-за поправки Лозового побитые люди не могут получить доказательства, что с ними что-то произошло". Хорошо бы, чтобы эти побитые люди надежно отметелили и самого Лозового так, чтобы перед захоронением он пролежал бы в морге дней десять, следуя своей же поправке.
3.В Раде особенно ценятся скупые, но крепкие мужские поцелуи , что охотно демонстрируют Тарута с Трояном.
4. Розенблята теперь встречают в Раде аплодисментами не только в день рождения, поскольку он разносит некие камешки под креативным названием "бижутерия" в разные карманы дорогих костюмов.
5. Гаврилюк с упоением читает учебник иностранной литературы для 5А класса, значительно опережая своих одноклассников из 4А.
6. Герасимов и Кононенко бережно нащупывают в разговорах нужные голоса в пользу БПП.
7. Кужель неусыпно следит за своими и чужими формами, держа руку на пульсе у Рябчина.
8. Сыроид, как всегда, выглядит достойно.
Все радостно бездельничают, устранившись от проблем Украины и ее народа,
Перший Національний Український Конгрес
3 ч · Щойно відбулася історична подія.
Перший Національний Український Конгрес проголосував за визнання:
1. Злочинності, нелигітимності та дисфункційності Верховної Ради України, як не відповідаючій сподіванням електорату.
2. Повноважень Першого Національного Українського Конгресу як альтернативного законодавчого зібрання, методу прямого народовладдя згідно відповідних статей Конституції України.
3. Міністерства Внутрішніх Справ України як прямого спадкоємця більшовицьких ЧК та НКВС, злочинною організацію що є джерелом корупції та кримінальної злочинності в Україні.
4. Генеральної Прокуратури України та її підрозділів, включно з Військовою Прокуратурою - злочинною організацією.
Історичну віху пройдено.