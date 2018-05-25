 Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая. ФОТОрепортаж

Открывая утреннее заседание Рады спикер парламента Андрей Парубий прокомментировал обнародованные вчера результаты расследования международной следственной группы по крушению "Боинга" рейса МН17: "Хочу напомнить международному преступнику Путину - зло будет наказано".

Затем в рамках Часа вопросов к Кабмину министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил: "НСК "Олимпийский" полностью готов к финалу Лиги чемпионов".

Далее первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко объявила депутатские запросы, а народные избранники выступили с репликами, заявлениями, объявлениями, предложениями.

В частности, нардеп (БПП) Мустафа Найем рассказал с трибуны Рады: "Из-за "поправки Лозового" побитые люди не могут получить доказательства, что с ними что-то произошло. Я на собственном опыте прошел этот процесс".

Приступить к дальнейшему рассмотрению поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде нардепам так и не удалось.

Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал отдельные моменты пленарного дня в ВР.

Час вопросов к Кабмину в Раде 25 мая.

Нардепы НФ увлечены своими гаджетами: глава фракции Максим Бурбак (крайний слева в синем пиджаке), Николай Федорук (крайний справа), Хвича Мепаришвили (верхний ряд, в сером костюме).

Министры и их заместители во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым прибыли в Раду для ответа на вопросы нардепов. Место премьер-министра Владимира Гройсмана свободно - он находится в официальной поездке в Брюсселе.

Приветственный поцелуй замглавы МВД Вадима Трояна с Сергеем Тарутой (внефракционный).

Мария Матиос (БПП) и Оксана Продан (БПП).

Правительственная ложа: Максим Бурбак (глава фракции НФ, стоит спиной) общается с вице-премьер-министром Павлом Розенко.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко и Виктор Пинзеник (БПП).

Нардепы аплодисментами поздравили Борислава Розенблата (внефракционный) с днем рождения.

Сергей Тарута (внефракционный, справа) общается с коллегой.

Михаил Гаврилюк (НФ) читает.

Первый замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы ВРУ Павел Пинзеник (НФ, слева) с Николаем Княжицким (НФ).

Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Генадий Зубко общается с Аленой Бабак ("Самопомич").

Тем временем, Павел Пинзеник общается с коллегой по комитету Михаилом Папиевым ("Оппоблок").

"Свободовец" Юрий Левченко (внефракционный) общается со спикером Андреем Парубием и первым вице-спикером Ириной Геращенко.

Матиос о чем-то рассказывает Левченко. Тем временем что-то рассмешило Григория Тимиша (БПП, справа от Матиос) и Федора Негоя (БПП, сидит вполоборота).

Глава фракции БПП Артур Герасимов (по центру, слева) и его первый заместитель Игорь Кононенко (в синем пиджаке и синей футболке) общаются с коллегами.

Тем временем, ложу Кабмина окружили народные избранники. В частности, к замминистра здравоохранения Павлу Ковтонюку подошел переговорить Игорь Шурма ("Оппоблок").

Сектор фракции "Батькивщина": Александра Кужель и Алексей Рябчин.

Игорь Шурма и Олег Мусий (внефракционный).

Вице-спикер Оксана Сыроид общается с коллегой.

Фото: Цензор.НЕТ