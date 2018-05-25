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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (21991) Гаврилюк (33) Геращенко Ирина (1120) Кужель (487) Папиев (33) Парубий (1634) Пинзеник (266) Тарута (211) Шурма (29) Розенко (574) Бурбак (297) Мусий (31) Сыроид (193) Зубко (344) Пинзеник Павел (50) Герасимов (115) Троян (154) Левченко Юрий (20) Матиос Мария (7) Ковтонюк (23) Розенблат (158)

 Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая. ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 мая, в Раде традиционно, как для пятницы, состоялось лишь утреннее пленарное заседание.

Открывая утреннее заседание Рады спикер парламента Андрей Парубий прокомментировал обнародованные вчера результаты расследования международной следственной группы по крушению "Боинга" рейса МН17: "Хочу напомнить международному преступнику Путину - зло будет наказано".

Затем в рамках Часа вопросов к Кабмину министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил: "НСК "Олимпийский" полностью готов к финалу Лиги чемпионов". 

Далее первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко объявила депутатские запросы, а народные избранники выступили с репликами, заявлениями, объявлениями, предложениями.

В частности, нардеп (БПП) Мустафа Найем рассказал с трибуны Рады: "Из-за "поправки Лозового" побитые люди не могут получить доказательства, что с ними что-то произошло. Я на собственном опыте прошел этот процесс". 

Приступить к дальнейшему рассмотрению поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде нардепам так и не удалось.

Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал отдельные моменты пленарного дня в ВР.

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 01

Час вопросов к Кабмину в Раде 25 мая.

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 02

Нардепы НФ увлечены своими гаджетами: глава фракции Максим Бурбак (крайний слева в синем пиджаке), Николай Федорук (крайний справа), Хвича Мепаришвили (верхний ряд, в сером костюме).

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 03

Министры и их заместители во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым прибыли в Раду для ответа на вопросы нардепов. Место премьер-министра Владимира Гройсмана свободно - он находится в официальной поездке в Брюсселе.

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 04

Приветственный поцелуй замглавы МВД Вадима Трояна с Сергеем Тарутой (внефракционный).

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 05

Мария Матиос (БПП) и Оксана Продан (БПП).

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 06

Правительственная ложа: Максим Бурбак (глава фракции НФ, стоит спиной) общается с вице-премьер-министром Павлом Розенко.

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 07

Первый вице-спикер Ирина Геращенко и Виктор Пинзеник (БПП).

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 08

Нардепы аплодисментами поздравили Борислава Розенблата (внефракционный) с днем рождения.

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 09

Сергей Тарута (внефракционный, справа) общается с коллегой.

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 10

Михаил Гаврилюк (НФ) читает.

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 11

Первый замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы ВРУ Павел Пинзеник (НФ, слева) с Николаем Княжицким (НФ).

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 12

Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Генадий Зубко общается с Аленой Бабак ("Самопомич").

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 13

Тем временем, Павел Пинзеник общается с коллегой по комитету Михаилом Папиевым ("Оппоблок").

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 14

"Свободовец" Юрий Левченко (внефракционный) общается со спикером Андреем Парубием и первым вице-спикером Ириной Геращенко.

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 15

Матиос о чем-то рассказывает Левченко. Тем временем что-то рассмешило Григория Тимиша (БПП, справа от Матиос) и Федора Негоя (БПП, сидит вполоборота).

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 16

Глава фракции БПП Артур Герасимов (по центру, слева) и его первый заместитель Игорь Кононенко (в синем пиджаке и синей футболке) общаются с коллегами.

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 17

Тем временем, ложу Кабмина окружили народные избранники. В частности, к замминистра здравоохранения Павлу Ковтонюку подошел переговорить Игорь Шурма ("Оппоблок").

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 18

Сектор фракции "Батькивщина": Александра Кужель и Алексей Рябчин.

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 19

Игорь Шурма и Олег Мусий (внефракционный).

Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая 20

Вице-спикер Оксана Сыроид общается с коллегой.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3068123
 
 
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мене одного переповнює почуття гидоти і ненависті?
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Навіщо чоловіки цілуються? Потиску руки замало? Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая - Цензор.НЕТ 5909
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Тратят зря поцилуйчики, а ксюха не цилована сидит! У-У-У! ГАДЫ! Поцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая - Цензор.НЕТ 1183
В некоторых странах, друзья мужчины даже заруки ходят, без гомосятины и задних мыслей.

И встречный вопрос, почему девушки, тоже бывают целуются при встрече? Помахали ручкой и норм)
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Судя по ответу вы приверженец жарких мужских поцелуев )))))
Не гомосеки, конечно, но латентность просматривается...
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Байдикують обранці... Працюють лише перед виборами, а потім живуть у своє задоволення - заробляють і витрачають..
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Кого выбрали, те и правят. Кто мешал, потратить час-два на выбор достойной силы по вашему округу в парламент? Кто за ляшка дал 17%?
Рыба он не с головы гниет. Она или гнилая или нет.
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А разве их кто-то выбирал?... Выбирали вывески, которые вам под нос подсунули...
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Не понял, что вы хотели этим сказать. Типо бигборд сам за себя проголосовал?
Еще раз прочитайте мой комент. Кто ж вам доктор, что вы выберая главный законотворчий орган, ленитсь потратить час-два.
По вашему, убрать бигборды, и все сразу наладится.
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Смотрят люди на заседание этого клуба по интересам... И уже нечего комментировать...
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Глядя на этих вольно раскинувшихся сытых депутатов, как не вспомнить высказывание Ремарка из "Трех товарищей" - "Ходячее кладбище бифштексов".
1. В Раде, как всегда, действует бессменная акция: "К каждому работающему гаджету прилагается постоянно не работающий депутат".
2. Как сказал Найем : "из-за поправки Лозового побитые люди не могут получить доказательства, что с ними что-то произошло". Хорошо бы, чтобы эти побитые люди надежно отметелили и самого Лозового так, чтобы перед захоронением он пролежал бы в морге дней десять, следуя своей же поправке.

3.В Раде особенно ценятся скупые, но крепкие мужские поцелуи , что охотно демонстрируют Тарута с Трояном.
4. Розенблята теперь встречают в Раде аплодисментами не только в день рождения, поскольку он разносит некие камешки под креативным названием "бижутерия" в разные карманы дорогих костюмов.
5. Гаврилюк с упоением читает учебник иностранной литературы для 5А класса, значительно опережая своих одноклассников из 4А.
6. Герасимов и Кононенко бережно нащупывают в разговорах нужные голоса в пользу БПП.
7. Кужель неусыпно следит за своими и чужими формами, держа руку на пульсе у Рябчина.
8. Сыроид, как всегда, выглядит достойно.
Все радостно бездельничают, устранившись от проблем Украины и ее народа,
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Поцілунок Трояна і Тарути, Гаврилюк, що читає, день народження Розенблата і вільне місце Гройсмана, - робота Ради 25 травня - Цензор.НЕТ 3455
Перший Національний Український Конгрес
3 ч · Щойно відбулася історична подія.
Перший Національний Український Конгрес проголосував за визнання:
1. Злочинності, нелигітимності та дисфункційності Верховної Ради України, як не відповідаючій сподіванням електорату.
2. Повноважень Першого Національного Українського Конгресу як альтернативного законодавчого зібрання, методу прямого народовладдя згідно відповідних статей Конституції України.
3. Міністерства Внутрішніх Справ України як прямого спадкоємця більшовицьких ЧК та НКВС, злочинною організацію що є джерелом корупції та кримінальної злочинності в Україні.
4. Генеральної Прокуратури України та її підрозділів, включно з Військовою Прокуратурою - злочинною організацією.
Історичну віху пройдено.
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Педики пока только целуются, но скоро, похоже, прямо в зале заседаний будут совокупляться.Тьфу, бля!
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Они там "общаются"... за гроши налогоплательщиков...
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Ну чому ви шукаєте у фотках тільки погане?Чому не порадіти,наприклад,за Гаврилюка,який щось читає?Адже це означає,що він вже навчився читати і тепер зможе виконати передвиборну свою програму - прочитати за чотири роки Конституцію України...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПоцелуй Трояна и Таруты, читающий Гаврилюк, день рождения Розенблата и свободное место Гройсмана, - работа Рады 25 мая. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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