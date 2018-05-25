 Идентифицирован второй ключевой фигурант дела о сбитом "Боинге" MH17 генерал ГРУ Иванников: его выдал "женский" голос, - расследование Bellingcat и The Insider. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, совместное расследование Bellingcat и The Insider позволило установить последнего из двух главных разыскиваемых подозреваемых по делу о сбитом над Украиной пассажирском "Боинге" MH17. Им оказался действующий генерал ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Он руководил действиями российских войск на территории Украины под позывным "Орион" и среди прочего командовал "ЧВК Вагнера".

14 июля 2014 года между Олегом Бугровым, на тот момент "замминистра обороны ЛНР", и неким "Андреем Ивановичем" с позывным "Орион" состоялся телефонный разговор. Бугров докладывает о том, что украинские самолеты обстреливают позиции "сепаратистов". "Орион" успокаивает его: "Это они мстят за самолеты, но уже пару дней осталось, у нас уже есть "Бук", нах*й, будем сбивать".

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И действительно, через пару дней, — а точнее, утром 17 июля, — машина зенитно-ракетного комплекса "Бук" под номером 332, принадлежащая 53-й зенитно-ракетной бригаде (базирующейся в Курске), пересекла украинскую границу и оказалась на территории "сепаратистов". В 16:20 выстрелом из этого "Бука" с поля, расположенного к югу от населенного пункта Снежное (на тот момент — территория, подконтрольная "сепаратистам") был сбит пассажирский "Боинг" MH17. Погибли 298 человек. "Сепаратисты" радостно отчитались о сбитом военно-транспортном украинском самолете Ан, поняв свою ошибку только через несколько часов. В этот же день этот же "Бук" с номером 332, но уже без одной ракеты, был замечен возвращающимся к российской границе.

24 мая Международная следственная группа (Joint Investigation Team — JIT), официально занимающаяся делом о сбитом "Боинге", подтвердила причастность 53-й бригады к инциденту с "Боингом", но ключевые организаторы поставки ракетной установки "Бук" в Украину еще не установлены следствием. В 2016 году JIT обратилась с призывом установить личности двух ключевых подозреваемых с позывными "Орион" и "Дельфин". В прошлом расследовании The Insider и Bellingcat идентифицировали "Дельфина", которым оказался российский генерал Николай Ткачев. Оставалось выяснить, кем же является "Орион".

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Из опубликованных документов JIT следует, что "Орион" руководил военными действиями, находясь на линии фронта, в то время как генерал Ткачев ("Дельфин") находился вне зоны боевых действий (вероятно, в России). Также оба главных героя обсуждают тайную переброску вооружений, в том числе с помощью трала (как следует из фото- и видеодокументов, "Бук", из которого сбили "Боинг", был перевезен в Украину на трале).

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В разговоре с The Insider Игорь Гиркин (Стрелков), в момент инцидента с "Боингом" занимавший пост "министра обороны ДНР", пояснил, что видел "Ориона" в штабе в Краснодоне, и что тот был высокопоставленным российским офицером. The Insider и Bellingcat в течение нескольких месяцев устанавливали личность таинственного полковника и, возможно, эти усилия не увенчались бы успехом, если бы не его необычный "женский" голос и не любовь к покупкам товаров в интернете.

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Идентификация "Ориона"

СБУ утверждала, что "Андрей Иванович" с позывным "Орион" является сотрудником ГРУ, но никак не обосновывала это предположение. В выложенных прослушках СБУ есть телефон "Ориона", — +380634119133 — и этот номер действительно можно найти в открытых базах: например, в приложении TrueCaller (которое, по сути, является объединенным телефонным справочником всех пользователей этого популярного приложения). В TrueCaller этот номер обозначен как Oreon (такое же написание — через "E" — использовала и СБУ).

Более того, в аналогичном сервисе с базой телефонов Get Contact удалось обнаружить некий российский номер, обозначенный как "Андрей Иванович Иванников, ГРУ" причем подписан он был "от Хаски" ("Хаски" — название одно из военных подразделений в "ДНР").

Если вбить этот номер в Google или "Яндекс", можно обнаружить заказ в онлайн-магазине на имя Олега и на адрес "улица Полины Осипенко 76". На самом деле официальная нумерация строений на этой улице заканчивается на доме 22, но если пройти чуть дальше, то там и правда можно увидеть дом с таким номером — это здание штаб-квартиры ГРУ, Хорошевское шоссе 76.

Если вбить этот телефон в Google, первой же ссылкой всплывает и адрес Иванникова. Исходя из этого имени и адреса Bellingcat и The Insider нашли и сына Иванникова, который сейчас живет и работает в Швейцарии. А уже через сына — опять же, через базу, находящуюся в открытом доступе — удалось найти и домашний телефон.

Теперь оставалось лишь подтвердить, что Олег Иванников — это действительно "Орион", и для этого расследователи связались с ним по домашнему номеру. На звонок ответил хорошо знакомый женский голос.

(образец для сравнения)

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Bellingcat также удалось установить, что в российских официальных базах данных действительно значится человек по имени Олег Владимирович Иванников, родившийся 2 апреля 1967 года, проживающий в Москве и трудоустроенный в Министерстве обороны. Удалось также найти и его фотографии:

Путь "Ориона". От Южной Осетии до Украины

Олег Иванников родился в 1967 году в ГДР в городе Карл-Маркс-Штадт в семье советского военного. В 80-х он проходил обучение в Киевском высшем военном авиационном инженерном училище. В 1988 году переехал в Москву, где завершил образование в МАИ на шестом факультете (ракетно-баллистический). После чего он вернулся в Ростов-на-Дону, где затем жил по меньшей мере до 2003 года.

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Кавказ

В 2004 году он отправился в Южную Осетию под именем Андрей Иванович Лаптев: поначалу как председатель Совета безопасности, а позже, с 2006 по 2008 гг., — уже ни много ни мало как министр обороны Южной Осетии. В одной изпубликацийЛаптева-Иванникова описывают как человека, плотно связанного с резидентурой ГРУ в Тбилиси, которая подверглась обыску в 2006 году, что привело к аресту четырех российских офицеров ГРУ.

1 марта 2008 года агентство РЕС сообщило, что генерал-майор Лаптев был повышен до генерал-лейтенанта. Это вполне правдоподобно: из перехваченных разговоров 2014 года мы знаем, что генерал-полковник Ткачев разговаривал с Иванниковым как с подчиненным (Ткачев обращался командным тоном и на "ты", Иванников отвечал на "вы").

В одном из своих немногочисленных интервью в 2012 году, в котором Лаптев поддержал политика Давида Санакоева на выборах "президента" Южной Осетии, Лаптев утверждает, что ему 45 лет. В свою очередь Давид Санакоев подтвердил The Insider, что Лаптев обладает необычно высоким, почти женским голосом. Все это служит лишним подтверждением того, что Лаптев и Иванников — один и тот же человек. Кроме того, источник Bellingcat из числа участников миротворческой операции в Южной Осетии периода 2006–2008 гг. признал в фотографии Иванникова человека, которога он знал как министра обороны Южной Осетии Андрея Лаптева.

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Любопытно, что даже занимая должность министра, Лаптев-Иванников успешно избегал ситуаций, когда его лицо или голос могли появиться в прессе. К примеру, даже когда в 2010 году "президент" Южной Осетии награждал Лаптева медалью, на фото попали все участники церемонии, кроме самого Лаптева. Причина такой скрытности понятна: многочисленные знакомые Иванникова — сослуживцы, однокурсники и т.д. — немедленно узнали бы, кто скрывается под псевдонимом Андрей Лаптев.

В российской прессе сообщалось, что Лаптев после ухода с поста министра обороны Южной Осетии переехал в Москву и живет под другой фамилией. Действительно, судя по имеющимся данным, в 2008 году Иванников и его семья перебрались в Москву, где он вскоре написал диссертацию на тему "Комплексный характер информационной войны на Кавказе: социально-философские аспекты", которую защитил в Южном федеральном университете Ростова-на-Дону. В диссертации, имеющейся в распоряжении The Insider и Bellingcat, Иванников активно цитирует ультраконсервативного конспиролога Александра Дугина и призывает противостоять "информационному и культурному проникновению Запада" на Кавказе посредством "специальных групп, состоящих из высокопоставленных чиновников и представителей спецслужб (СВР, ГРУ, ФСБ и т.д.)".

Полностью заниматься решением вопросов в Южной Осетии Иванников не прекратил и после отъезда. Bellingcat получил данные, свидетельствующие о том, что в 2013 году Иванников пересекал границу Южной Осетии под своей настоящей фамилией, причем на автомобиле, зарегистрированном на ФСБ.

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С 2012 года Иванников упоминается уже как глава центра "Россия-Кавказ", входящего в состав Центра евразийских исследований при малоизвестной организации с загадочным названием "Международный институт новейших государств", где за год он опубликовал более 20 статей: некоторые из них касались Южной Осетии (профайл Иванникова был недавно удален с сайта, но сохранился в архиве).

Украина и группа Вагнера

По воспоминаниям Игоря Гиркина (Стрелкова), штаб с российскими полковниками и генералами в украинском приграничном городе Краснодоне существовал с середины июля, и именно там он видел "Ориона". Другие источники утверждают, что Лаптев-Иванников базировался в Луганске в здании областного военкомата, где располагался штаб Плотницкого (на тот момент "министра обороны" "ЛНР"). Судя по всему, Олег Иванников руководил действиями из обоих пунктов, при этом Краснодон был базой для российского командования, а в Луганске Иванников руководил действиями "сепаратистов".

В подчинении у Иванникова была и скандально известная "группа Вагнера" (частная военная корпорация, возглавляемая Дмитрием Уткиным и ведущая активные боевые действия в Украине, Сирии и Центральноафриканской республике). Об этом рассказал в том числе и бывший участник "ЧВК Вагнера":

"В Луганске, там был такой Андрей Иванович, которому подчинялся Дима, которому подчинялись мы, которому подчинялся господин Плотницкий. И я знаю, кто такой Андрей Иванович. И я знаю, что он связан с этими структурами. Какие предположения, какие умозаключения, если я знаю, где и кем он работает…"

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Источник The Insider и Bellingcat, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Иванников напрямую отдавал распоряжения Вагнеру (Уткину). Стоит напомнить, что, несмотря на то, что официально "группа Вагнера" не связана с российскими властями, в Сирии члены этой группы используют военную базу Минобороны, а в 2016 году они фотографировались с Владимиром Путиным на приеме в Кремле в честь Дня героев Отечества (пресс-секретарь Путинаподтвердил, что Уткин был приглашен на прием как кавалер ордена мужества).

Перехваченные телефонные разговоры указывают на то, что Иванников руководил оперативными военными действиями на местах, при этом сам он получал указания от генерала Ткачева, находившегося, как правило, на территории России. Некоторые источники из числа "сепаратистов" утверждают, что именно Иванников пролоббировал назначение Плотницкого главой "ЛНР".

Судя по данным из разных источников, Иванников вернулся в Россию в 2015 году. Перед публикацией расследования The Insider попытался еще раз связаться с Иванниковым, чтобы получить официальный комментарий. Однако дома его не оказалось. Его супруга сообщила, что он находится не в Москве, что связи с ним нет даже у нее и что в ближайшие полтора месяца он будет недоступен. В какой командировке Иванников сейчас, остается только догадываться.

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