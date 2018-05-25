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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1230) табак (158) Запорожская область (558) ГФС (2578)

 Налоговая милиция пресекла подпольное изготовление табака для кальянов в Запорожской области. ФОТО

В Запорожской области сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность подпольного цеха, в котором осуществлялось массовое производство кальянного табака и пресекли его сбыт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

При производстве использовались ароматизаторы с различными фруктовыми вкусами и табачное сырье неизвестного происхождения.

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Установлено, что реализация незаконно изготовленных табачных изделий осуществлялась через сеть Интернет.

Во время санкционированного судом обыска выявлены и изъяты табак для кальянов в ассортименте общим весом 544 кг, ароматизаторы с различными фруктовыми вкусами весом 10 кг, приборы для смешивания и фасовки табачной продукции. Общая стоимость подакцизной продукции 1,2 млн грн.

Налоговая милиция пресекла подпольное изготовление табака для кальянов в Запорожской области 01

Источник: https://censor.net.ua/p3068103
 
 
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А подпольный сбор металлолома на кладбищах когда остановят?
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Цензор.НЕТФотоОбществоНалоговая милиция пресекла подпольное изготовление табака для кальянов в Запорожской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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