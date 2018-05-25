 Налоговая милиция пресекла подпольное изготовление табака для кальянов в Запорожской области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
При производстве использовались ароматизаторы с различными фруктовыми вкусами и табачное сырье неизвестного происхождения.
Установлено, что реализация незаконно изготовленных табачных изделий осуществлялась через сеть Интернет.
Во время санкционированного судом обыска выявлены и изъяты табак для кальянов в ассортименте общим весом 544 кг, ароматизаторы с различными фруктовыми вкусами весом 10 кг, приборы для смешивания и фасовки табачной продукции. Общая стоимость подакцизной продукции 1,2 млн грн.