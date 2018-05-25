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 С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Михайловской площади в Киеве простились с военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады Вячеславом Куцмаем (позывной Цинк), погибшим 21 мая на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

...

Воин погиб 21 мая в 5:00 в боестолкновении с вражеской ДРГ в окрестностях поселка городского типа Пивденне (Чигири) вблизи оккупированной Горловки.

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Вячеслав Куцмай родился 07.11.1986 года в Киеве. С 2014 года служил во взводе спецназначения БСН НГУ "Донбасс", прошел бои за Иловайск, где попал в плен. Был освобожден в декабре 2014 года, и вернулся в ряды батальона. В октябре 2016-го с побратимами перешел в 16-й отдельный мотопехотный батальон 58-й ОМБр, участвовал в блокаде торговли с ОРДЛО, в дальнейшем служил в разведвзводе 3-го мехбата 72-й ОМБр, а после вывода бригады с фронта - в 24-й ОМБр.

С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 01
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 02
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 03
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 04
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 05
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 06
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 07
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 08
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 09
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 10
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 11
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 12
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 13
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 14
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 15
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 16
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 17
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 18
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 19
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 20
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 21
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 22
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 23
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 24
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 25
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 26
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 27
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 28
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 29
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 30
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 31
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 32
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 33
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 34
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 35
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 36
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 37
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 38
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 39
С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве 40

Источник: https://censor.net.ua/p3068102
 
   
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Цензор.НЕТФотоОбществоС погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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