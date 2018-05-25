 С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Воин погиб 21 мая в 5:00 в боестолкновении с вражеской ДРГ в окрестностях поселка городского типа Пивденне (Чигири) вблизи оккупированной Горловки.

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Вячеслав Куцмай родился 07.11.1986 года в Киеве. С 2014 года служил во взводе спецназначения БСН НГУ "Донбасс", прошел бои за Иловайск, где попал в плен. Был освобожден в декабре 2014 года, и вернулся в ряды батальона. В октябре 2016-го с побратимами перешел в 16-й отдельный мотопехотный батальон 58-й ОМБр, участвовал в блокаде торговли с ОРДЛО, в дальнейшем служил в разведвзводе 3-го мехбата 72-й ОМБр, а после вывода бригады с фронта - в 24-й ОМБр.















































































