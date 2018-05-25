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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Из-за "поправки Лозового" побитые люди не могут получить доказательства, что с ними что-то произошло. Я на собственном опыте прошел этот процесс, - Найем. ФОТО

Из-за так называемой поправки Лозового в УПК, пострадавшие в уголовных производствах, к которым было применено насилие и физическое воздействие, не могут вовремя пройти судмедэкспертизу.

Об этом выступая с трибуны Рады заявил нардеп (БПП) Мустафа Найем, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, он сам стал свидетелем такой проблемы с экспертизами после инцидента с его избиением.

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Из-за поправки Лозового побитые люди не могут получить доказательства, что с ними что-то произошло. Я на собственном опыте прошел этот процесс, - Найем 01

Мустафа Найем выступает с трибуны Рады. Фото: Цензор.НЕТ

"Я на собственном опыте прошел этот процесс. Извините за такой пример, но есть реальные примеры, если человека, например, насилуют в пятницу и следователь направляет в суд ходатайство о проведении экспертизы, а судьи не работают, так как не укомплектованы, или их просто нет на месте. Суды завалены такими обращениями от следователей. То экспертизу могут провести через два-три дня. Экспертизу проводят в понедельник, когда уже нельзя ничего найти и зарегистрировать. Таких случаев огромное количество по всем райотделам города Киев. Это информация, которую слышал от экспертов, которые сейчас не могут провести экспертизу. Это приводит к тому, что изнасилованные, люди, которых побили, люди, которые попали в ДТП, сейчас оказываются в ситуации, когда экспертизу невозможно провести, а в суде эти доказательства являются ненадлежащими. А главная причина состоит в том, что мы в этом зале приняли "поправку Лозового", которая обязывает следователей обращаться в суд для проведения экспертизы. Если это продолжится дальше, то суды по всей стране будут отказываться от таких экспертиз. Конкретно по моему случаю, мы не могли провести экспертизу на протяжении 5 дней. Это при том, что они знали, что народный депутат, знали всю ситуацию. Экспертиза не проводилась, потому что суд не принимал решение. Такая ситуация по всем регионам – побитые изнасилованные люди не могут получить доказательства, что с ними что-то произошло", - заявил Найем.

В связи с этим, он обратился к главе комитета Кожемякину, чтобы в срочном порядке исправить данную ситуацию и исправить сложившуюся ситуацию.

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Из-за поправки Лозового побитые люди не могут получить доказательства, что с ними что-то произошло. Я на собственном опыте прошел этот процесс, - Найем 02

Мустафа Найем (БПП). Фото: Цензор.НЕТ

Найем также обратился к главе фракции РП Олегу Ляшко: "Не забывайте, что все следователи, когда к ним приходят побитые и изнасилованные люди и просят провести экспертизу, им отвечают: идите, пожалуйста, в парламент, где поправка Лозового привела к такой ситуации".

Нардеп подчеркнул, что речь идет о небольшой правке и соответствующие законопроекты по данному вопросу уже зарегистрированы и прошли комитет.

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Напомним,вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем.Сам пострадавшийотрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенкообнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, чтоНайем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, чтодвое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом делеоткрыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видеоначала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самогоизбиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича иизбрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда-Абубакаровича Саитова также отпустили,назначив ему ночной домашний арест.Также судотправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении НайемаСаитов объявлен в розыск.

Напомним, 3 октября 2017 года Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы. Перед этим Рада приняла зачитанные с голоса под стенограмму поправки к законопроекту. Среди них поправка авторства Андрея Лозового (РП).

Источник: https://censor.net.ua/p3068093
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
Что тоже изнасиловали? Ты погляди.
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дать хороший 3,14 здюлей каждому из 450 утих слуг народа причём в большем масштабе всавить сечку в задний проход депутатам от оленьки двухпедальной и....
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ДЕПУТАСТЫ начинают думать только после того как получат в голову
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Тут треба радикальніше - усю фракцію ради калів на чолі з шЛюшком.
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Тут надо весь парламент потому что ни лозовой ни фракция сами закон не принимали без помощи парламентских ублюдков как минимум 226.
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Не только Лозового, но и всех, кто за эти дрянные поправки голосовал. Моя мама вообще говорит, что в Раде нужен психиатр, ибо вменяемые люди не могли принять подобных поправок.
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то пусть горячие чеченские парни и его форматнут!! Через "поправки Лозового" побиті люди не можуть отримати докази, що з ними щось сталося. Я на власному досвіді пройшов цей процес, - Найєм - Цензор.НЕТ 5586
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зате скільки бабла приватні морги накосять!
І шЛюшко з Лозовим на передвиборчу кампанію свою долю отримають.
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а ты, дятел, когда на кнопку давил за поропвку бандюка Лозового каким полужопием думал? А для захоронения нахер та экспертиза сдалась, если бабке от роду 90 лет и она под присмотром врача скончалась? Понавыбирали дебилов....
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А кто сказал, что он тоже голосовал "за"?
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бабке от роду 90 лет и она под присмотром врача скончалась? в таком случае не назначают.
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Надо почаще такой флешмоб устраивать, можно еще дтп оформить совсем не по существу тогда выяснится сколько надо поправок внести в реформу по полиции. Уже все знают как полиция не берет взятки на дорогах.
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И что же теперь делать, Мустафа? Майдан собирай.
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Ну найшлося же 226 ( як мінімум) уродів депутатів, що за це проголосували свідомо чи не читаючи закон\поправку. І до речі -- такі поправки не могли пройти без згоди соєво-ригової влади...
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челюсть говорите сломана была? говорить не может? ну ну
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их надо чаще бить, насиловать и давить машинами... (безотносительно к Найему), а еще заставлять получать инвалидность, компенсацию и пр. и пр., а еще я бы им зубы пломбировала чаще...без наркоза...
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мовчати контра! Сказали ж - йдемо семімільними шагами к проквітанню та успіху.
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пффф...а що хтось думав про людей коли голосували ці поправки?!
думали як жопу прикрити собі й спонсорам ...а люди "то таке" по телевізору потім розкажуть "що треба"...
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зато это положительно влияет на статистику преступности. Мусора так и говорят, что преступность сильно снизилася.
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Зламана щелепа творить дива!
Мабуть кровообіг у голові покращився і один із 450 дов.бо.бів почав розуміти те, що було очевидне навіть для звичайного громадянина.
Що ж робити? невже тільки Люстра?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИз-за "поправки Лозового" побитые люди не могут получить доказательства, что с ними что-то произошло. Я на собственном опыте прошел этот процесс, - Найем. ФОТО
 
 
 
 
 
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