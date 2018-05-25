 Из-за "поправки Лозового" побитые люди не могут получить доказательства, что с ними что-то произошло. Я на собственном опыте прошел этот процесс, - Найем. ФОТО

Об этом выступая с трибуны Рады заявил нардеп (БПП) Мустафа Найем, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, он сам стал свидетелем такой проблемы с экспертизами после инцидента с его избиением.

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Мустафа Найем выступает с трибуны Рады. Фото: Цензор.НЕТ

"Я на собственном опыте прошел этот процесс. Извините за такой пример, но есть реальные примеры, если человека, например, насилуют в пятницу и следователь направляет в суд ходатайство о проведении экспертизы, а судьи не работают, так как не укомплектованы, или их просто нет на месте. Суды завалены такими обращениями от следователей. То экспертизу могут провести через два-три дня. Экспертизу проводят в понедельник, когда уже нельзя ничего найти и зарегистрировать. Таких случаев огромное количество по всем райотделам города Киев. Это информация, которую слышал от экспертов, которые сейчас не могут провести экспертизу. Это приводит к тому, что изнасилованные, люди, которых побили, люди, которые попали в ДТП, сейчас оказываются в ситуации, когда экспертизу невозможно провести, а в суде эти доказательства являются ненадлежащими. А главная причина состоит в том, что мы в этом зале приняли "поправку Лозового", которая обязывает следователей обращаться в суд для проведения экспертизы. Если это продолжится дальше, то суды по всей стране будут отказываться от таких экспертиз. Конкретно по моему случаю, мы не могли провести экспертизу на протяжении 5 дней. Это при том, что они знали, что народный депутат, знали всю ситуацию. Экспертиза не проводилась, потому что суд не принимал решение. Такая ситуация по всем регионам – побитые изнасилованные люди не могут получить доказательства, что с ними что-то произошло", - заявил Найем.

В связи с этим, он обратился к главе комитета Кожемякину, чтобы в срочном порядке исправить данную ситуацию и исправить сложившуюся ситуацию.

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Мустафа Найем (БПП). Фото: Цензор.НЕТ

Найем также обратился к главе фракции РП Олегу Ляшко: "Не забывайте, что все следователи, когда к ним приходят побитые и изнасилованные люди и просят провести экспертизу, им отвечают: идите, пожалуйста, в парламент, где поправка Лозового привела к такой ситуации".

Нардеп подчеркнул, что речь идет о небольшой правке и соответствующие законопроекты по данному вопросу уже зарегистрированы и прошли комитет.

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Напомним,вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем.Сам пострадавшийотрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенкообнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, чтоНайем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, чтодвое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом делеоткрыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видеоначала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самогоизбиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича иизбрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда-Абубакаровича Саитова также отпустили,назначив ему ночной домашний арест.Также судотправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении НайемаСаитов объявлен в розыск.

Напомним, 3 октября 2017 года Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы. Перед этим Рада приняла зачитанные с голоса под стенограмму поправки к законопроекту. Среди них поправка авторства Андрея Лозового (РП).