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 Полковник Мучкаев - командир 53-й бригады ВС РФ, "Бук" которой сбил Боинг MH17, подписывает детские грамоты. ФОТО

Командир 53-й бригады вооруженных сил Российской Федерации, которая в 2014 году сбила самолет рейса MH17, погубив 298 гражданских лиц, полковник Сергей Мучкаев подписывает грамоты детям военных этой бригады за рисунки о российской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии нашли волонтеры InformNapalm.

Напомним, вчера, 24 мая, международная следственная группа (JIT) представила доказательства, что пассажирский самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ.

Еще в января 2016 года международная волонтерская сообщество InformNapalm нашла и публично раскрыла данные командира 53-й зенитно-ракетной бригады.

Полковник Мучкаев - командир 53-й бригады ВС РФ, Бук которой сбил Боинг MH17, подписывает детские грамоты 01

Полковник Мучкаев был назначен командиром 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ в 2013 году и продолжает выполнять свои обязанности до сих пор.

Недавно он подписывал грамоты детям военнослужащих воинской части №32406, принимавших участие в конкурсе рисунков "Армия глазами детей". 

Напомним, что в взбитом российскими военными самолете рейса MH17, 17 июля 2014, погибли 298 человек, в том числе 80 детей, 3 из которых были младенцами.

Фото грамоты волонтеры InformNapalm нашли в VK на странице 53-й ЗРБр ВС РФ. 

Полковник Мучкаев - командир 53-й бригады ВС РФ, Бук которой сбил Боинг MH17, подписывает детские грамоты 02

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/p3068065
 
 
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А он и его ублюдки убийцы ещё не в Аду? Не зачистили хвосты , которые к пулеру ведут?
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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А чё вы удивляетесь?
Тварь которая угробила такую кучу гражданских - для этой выгребной ямы "герой"...
Да в этой вынгребной яме других "героев" и не бывает!
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хех, якби кацапи били ізраїльський пасажирський літак, Моссад цього Мучкаєва вже давно б по кусочкам різав.
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моссаду он нах не нужен. нужны те кто приказ отдал.
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и не знает бедолага что его стрелочником выставят Полковник Мучкаєв - командир 53-ї бригади ЗС РФ, "Бук" якої збив Боїнг MH17, підписує дитячі грамоти - Цензор.НЕТ 1722
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Там планувалось збити свій аерофлотівсткий, але оператор видав ЦУ не по тій цілі і збили Боінг.
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если вас ударят в глаз
вы конечно вскрикните
раз ударят два ударят
а потом привыкните
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Жертвовать собой и своим благополучием - в крови у этой породы людей. Их выводили селекцией годами.
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Цинизм кацапо-фашистов зашкаливает
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Кох: Осторожные голландцы наконец-то решились сказать, что итак было ясно: Малазийский Боинг сбили российские военные, а точнее - Путин.
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когда хуйла арестуют в любой стране и перевезут в суд как эта тварь будет верещать-хотя путю свои быстрее придушат
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Что-то мне подсказывает, что у этого мучкаева проблемы с сердцем(если оно есть), и очень скоро будет приступ.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомПолковник Мучкаев - командир 53-й бригады ВС РФ, "Бук" которой сбил Боинг MH17, подписывает детские грамоты. ФОТО
 
 
 
 
 
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