EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Происшествия, Фоторепортаж, За рубежом
  2227  28
Все про:взрыв (3895) Канада (1082)

 В Канаде прогремел взрыв в индийском ресторане: не менее 15 человек пострадали, 3 - в критическом состоянии. ФОТО

Не менее 15 человек получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства, который произошел в ресторане индийской кухни Bombay Bhel в канадском городе Миссиссога в провинции Онтарио.

Как информирует Цензор.НЕТ с, об этом сообщает местный сайт CityNews в пятницу, 25 мая.

По данным медиков, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, у остальных повреждения незначительны.

Полиция утверждает, что два подозреваемых вошли в ресторан и взорвали самодельное взрывное устройство

В Канаде прогремел взрыв в индийском ресторане: не менее 15 человек пострадали, 3 - в критическом состоянии 01
Фото: CityNews

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На базе отдыха в Затоке прогремел взрыв, есть пострадавший, - полиция. ФОТОрепортаж

О причинах взрыва пока не сообщается. Спасатели и полицейские обследуют здание.

В Канаде прогремел взрыв в индийском ресторане: не менее 15 человек пострадали, 3 - в критическом состоянии 02
В Канаде прогремел взрыв в индийском ресторане: не менее 15 человек пострадали, 3 - в критическом состоянии 03
В Канаде прогремел взрыв в индийском ресторане: не менее 15 человек пострадали, 3 - в критическом состоянии 04
В Канаде прогремел взрыв в индийском ресторане: не менее 15 человек пострадали, 3 - в критическом состоянии 05
Фото: Tony Smyth / Twitter

Источник: https://censor.net.ua/p3068048
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Мусульманські терористи? Кому ще знадобилось підривати дешевий індійський ресторан?
 показать весь комментарий
 
Індійська кухня не може бути дорогою, це завжди проста доступна дешева їжа для не дуже заможних вихідців з Індії. Індійський ресторан це завжди дешева їжа, так само як і китайський і в'єтнамський ресторани!
 показать весь комментарий
 
 
Вы не правы. Это как сравнивать уличную еду в любой стране с ресторанной. Удачи вам найти хоть в одном киевском ресторане дешевое индийское, вьетнамское или китайское блюдо.
 показать весь комментарий
 
В київських ресторанах взагалі немає дешевої їжі бо це не ресторани в нормальному розумінні, а платні туалети по 100-200грн за вход.
 показать весь комментарий
 
Найдите в другом месте. Более менее дешевая национальная пища может быть в своей стране, но никак не индийская, вьетнамская или китайская в северной стране Канада, либо в какой - либо другой.
 показать весь комментарий
 
Не, для пост-совка даже МакДональдс шикарный ресторан.
 показать весь комментарий
 
Скорше за все мусульманські радикали, вони з індуїстами постійно воюють в Індії, а тепер це протистояння переходить межі Пакістано-Індійського конфлікту.
 показать весь комментарий
 
ага.прям сейчас и прям в Канаде. В Англии индийцев на порядок больше и никто индийские рестораны пока не взрывает.
 показать весь комментарий
 
В Британії спецслужби та поліція працюють на порядок краще, тому терористам всіх національностей там трохи незручно жити і влаштовувати теракти!
 показать весь комментарий
 
Та які мусульмани?! Рожа козломордих із-за рогу виглядає.
 показать весь комментарий
 
 
хуйло подло мстит канадцам за их проукраинскую позицию...
 показать весь комментарий
 
 
тероризм і до Канади докотився? Цього і слідує чекати - тероризм породжує несправедливість, існування багатих держав за рахунок ресурсів бідних....
 показать весь комментарий
 
Канада призывает признать рф страной террористом...в Канаде начинаются терракты...
СОВПАДЕНИЕ...? НЕ ДУМАЮ...
 показать весь комментарий
 
 
Это типа Мавзолей чЛенина живее всех живых.Можем повторить и дойти до Берлина.Повторите, каздлы вонючие....,
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Канаде прогремел взрыв в индийском ресторане: не менее 15 человек пострадали, 3 - в критическом состоянии. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх