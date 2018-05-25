 В Канаде прогремел взрыв в индийском ресторане: не менее 15 человек пострадали, 3 - в критическом состоянии. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ с, об этом сообщает местный сайт CityNews в пятницу, 25 мая.
По данным медиков, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, у остальных повреждения незначительны.
Полиция утверждает, что два подозреваемых вошли в ресторан и взорвали самодельное взрывное устройство
Фото: CityNews
О причинах взрыва пока не сообщается. Спасатели и полицейские обследуют здание.
Фото: Tony Smyth / Twitter
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СОВПАДЕНИЕ...? НЕ ДУМАЮ...