 В Канаде прогремел взрыв в индийском ресторане: не менее 15 человек пострадали, 3 - в критическом состоянии. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ с, об этом сообщает местный сайт CityNews в пятницу, 25 мая.

По данным медиков, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, у остальных повреждения незначительны.

Полиция утверждает, что два подозреваемых вошли в ресторан и взорвали самодельное взрывное устройство



Фото: CityNews

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О причинах взрыва пока не сообщается. Спасатели и полицейские обследуют здание.









Фото: Tony Smyth / Twitter