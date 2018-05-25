 Злоумышленник, задержанный после стрельбы и убийства в Черкассах, находится в больнице под круглосуточным конвоем, - Князев. ФОТОрепортаж

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

По его словам, злоумышленник закрылся внутри, не выдвигая никаких требований. Полиция оцепила район. Была введена в действие специальная полицейская операция "Заложник". Ближайшее спецподразделение КОРД из г. Кропивницкий было поднято по тревоге и направлено в Черкассы.

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"Услышав звуки выстрелов в помещении, руководители операции приняли решение о проведении активных действий. Начальник полиции Черкасской предложил себя в качестве заложника в обмен на людей, которые могли находиться в помещении. Приблизившись к входной двери, где находился вооруженный преступник, он с помощью спецподразделения задержал правонарушителя", - сообщил Сергей Князев.

В то же время Председатель Нацполиции отметил грамотность действий правоохранителей, поскольку во время осмотра помещения полицейские обнаружили и обезвредили растяжку, которая состояла из боевой гранаты Ф-1: "Если бы она не была своевременно обнаружена, то те работники полиции, которые проникли в помещение, погибли бы или получили тяжелые телесные повреждения".

Задержанный правоохранителями злоумышленник сейчас находится в больнице под круглосуточным вооруженным конвоем.

"Обстоятельства, мотивы, а также то, что побудило указанного гражданина совершить данное правонарушение, мы выясним в самое короткое время.

Сейчас полиция Черкасской области проводит расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство. В то же время следователи учтут фактор захвата заложников, а также дополнительный эпизод - установление "растяжки", который будет квалифицироваться как покушение на убийство сотрудников полиции ", - добавил Сергей Князев.













