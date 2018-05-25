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Все про:Нацполиция (7469) стрельба (2257) убийство (4835) Черкассы (539) Князев (219)

 Злоумышленник, задержанный после стрельбы и убийства в Черкассах, находится в больнице под круглосуточным конвоем, - Князев. ФОТОрепортаж

Сегодня, около 18 часов, в полицию Черкасс поступило сообщение о вооруженном нападении на помещение одного из местных всеукраинских объединений. Согласно полученным сообщением, в здание по улице Крещатик в Черкассах ворвался человек, в руках которого был пистолет и граната.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

По его словам, злоумышленник закрылся внутри, не выдвигая никаких требований. Полиция оцепила район. Была введена в действие специальная полицейская операция "Заложник". Ближайшее спецподразделение КОРД из г. Кропивницкий было поднято по тревоге и направлено в Черкассы.

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"Услышав звуки выстрелов в помещении, руководители операции приняли решение о проведении активных действий. Начальник полиции Черкасской предложил себя в качестве заложника в обмен на людей, которые могли находиться в помещении. Приблизившись к входной двери, где находился вооруженный преступник, он с помощью спецподразделения задержал правонарушителя", - сообщил Сергей Князев.

В то же время Председатель Нацполиции отметил грамотность действий правоохранителей, поскольку во время осмотра помещения полицейские обнаружили и обезвредили растяжку, которая состояла из боевой гранаты Ф-1: "Если бы она не была своевременно обнаружена, то те работники полиции, которые проникли в помещение, погибли бы или получили тяжелые телесные повреждения".

Задержанный правоохранителями злоумышленник сейчас находится в больнице под круглосуточным вооруженным конвоем.

"Обстоятельства, мотивы, а также то, что побудило указанного гражданина совершить данное правонарушение, мы выясним в самое короткое время.

Сейчас полиция Черкасской области проводит расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство. В то же время следователи учтут фактор захвата заложников, а также дополнительный эпизод - установление "растяжки", который будет квалифицироваться как покушение на убийство сотрудников полиции ", - добавил Сергей Князев.

Злоумышленник, задержанный после стрельбы и убийства в Черкассах, находится в больнице под круглосуточным конвоем, - Князев 01
Злоумышленник, задержанный после стрельбы и убийства в Черкассах, находится в больнице под круглосуточным конвоем, - Князев 02
Злоумышленник, задержанный после стрельбы и убийства в Черкассах, находится в больнице под круглосуточным конвоем, - Князев 03
Злоумышленник, задержанный после стрельбы и убийства в Черкассах, находится в больнице под круглосуточным конвоем, - Князев 04
Злоумышленник, задержанный после стрельбы и убийства в Черкассах, находится в больнице под круглосуточным конвоем, - Князев 05
Злоумышленник, задержанный после стрельбы и убийства в Черкассах, находится в больнице под круглосуточным конвоем, - Князев 06
Злоумышленник, задержанный после стрельбы и убийства в Черкассах, находится в больнице под круглосуточным конвоем, - Князев 07

Источник: https://censor.net.ua/p3068032
 
 
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Можливо він чи його родич воював в АТО.
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Пістолет, граната! Це все схоже на "подарунки" з АТО.
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"находится в больнице под круглосуточным конвоем"- ходят по кругу в палате день и ночь?
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Не пойму этот тот же, что расстрелял депутата от БЮТ ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗлоумышленник, задержанный после стрельбы и убийства в Черкассах, находится в больнице под круглосуточным конвоем, - Князев. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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