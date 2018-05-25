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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ЕБРР (194) Порошенко (14843)

 Порошенко призвал главу ЕБРР Чакрабарти "удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферы их применения в Украине". ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: ""У нас есть большая история сотрудничества между Украиной и ЕС. Сегодня открыт Бескидский тоннель - самый инфраструктурный проект в Украине, который реализован с помощью международных партнеров, в том числе ЕБРР. Уверен, что каждый год мы можем совместно внедрять ряд крупных проектов в различных сферах", - отметил Президент Украины.

Собеседники обсудили состояние и перспективы развития партнерства Украины - ЕБРР. Глава Украинского государства призвал Президента ЕБРР удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферы их применения в Украине.

Отдельно Президенты обсудили реализацию реформ в банковской сфере, энергетике и энергоэффективности.

Собеседники отметили, что заседание Национального инвестиционного совета, которое состоится 25 мая, должно стать важным событием для представления результатов реформ иностранным инвесторам и привлечения инвестиций для экономического развития Украины.

Президент Европейского банка реконструкции и развития отметил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике".

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Порошенко призвал главу ЕБРР Чакрабарти удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферы их применения в Украине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3068030
 
 
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Будівництво швидкісного сполучення між аеропортом "Бориспіль" та КиєвомПорошенко призвал главу ЕБРР Чакрабарти "удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферы их применения в Украине" - Цензор.НЕТ 340
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сколько волка не корми - все равно в лес смотрит.
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Заводи в кацапії позакривай, гідрант. Для ботів (так, він їх не закрив).
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как только ты выбьешь окна в своей квартире.
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ЕБРР финансировало строительство автобанов в восточной Европе
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Чакраборти всем поможет! Джими, Джими. Ача, ача! (с)

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Бабки у преза на отдых на сейселах нехватает, вот и решил с индусом добазариться
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лолитке в оффшоры нечего выводить?
или с трампом снова за 400 000 $ пофоткаться захотелось.

дайте ЕЩЁ ДЕНЕГ!
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джавелины тоже вернуть?
Страна от США сколько, 600 млн в год получает на оборону?
Ради такого не грех и подмазать
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Пете нужньі деньги на следующий отдьіх на мальдивах
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко призвал главу ЕБРР Чакрабарти "удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферы их применения в Украине". ФОТО
 
 
 
 
 
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