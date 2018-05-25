 Порошенко призвал главу ЕБРР Чакрабарти "удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферы их применения в Украине". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: ""У нас есть большая история сотрудничества между Украиной и ЕС. Сегодня открыт Бескидский тоннель - самый инфраструктурный проект в Украине, который реализован с помощью международных партнеров, в том числе ЕБРР. Уверен, что каждый год мы можем совместно внедрять ряд крупных проектов в различных сферах", - отметил Президент Украины.

Собеседники обсудили состояние и перспективы развития партнерства Украины - ЕБРР. Глава Украинского государства призвал Президента ЕБРР удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферы их применения в Украине.

Отдельно Президенты обсудили реализацию реформ в банковской сфере, энергетике и энергоэффективности.

Собеседники отметили, что заседание Национального инвестиционного совета, которое состоится 25 мая, должно стать важным событием для представления результатов реформ иностранным инвесторам и привлечения инвестиций для экономического развития Украины.

Президент Европейского банка реконструкции и развития отметил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике".

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