 "Уровень воды с каждым днем заметно убывает": в Крыму верховья Белогорского водохранилища обмелели из-за засухи. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
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Это связано с засухой в крымском предгорье, а также с тем, что ресурсы водохранилища направлены на обеспечение потребностей восточных районов Крыма – расход вод значительно превышает их приток.
Местные жители рассказали, что "уровень воды в Белогорском водохранилище с каждым днем заметно убывает".
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Белогорское водохранилище расположено в русле реки Биюк-Карасу, берущей свое начало с самого полноводного истока в Крыму – Карасу-Баши.Источник: https://censor.net.ua/p3068021
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
И с чего бы это, а, крыссяне?
Нужно просто взять и сделать фото с правильных ракурсов.
И тогда всем, кто эти фото увидит, станет совершенно ясно, что воды в водохранилище полно!
круговорот влаги будет...😺
А теперь гоблин-аксёных ноет, что у него из-за нехватки воды нихрена не растёт.
А так да. Всё как и было.
🙃
райад на сей земле
Крым, военная база. Гражданские там лишние, вместе с сельским хозяйством.
...
И пусть Крававая Хунта удавится своей водой...