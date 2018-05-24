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 Политика Украины
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Все про:засуха (8) Крым (20099) водоснабжение (378) вода (90)

 "Уровень воды с каждым днем заметно убывает": в Крыму верховья Белогорского водохранилища обмелели из-за засухи. ФОТО

Верховья Белогорского водохранилища – одного из крупнейших в Крыму –сильно обмелели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Уровень воды с каждым днем заметно убывает: в Крыму верховья Белогорского водохранилища обмелели из-за засухи 01

Это связано с засухой в крымском предгорье, а также с тем, что ресурсы водохранилища направлены на обеспечение потребностей восточных районов Крыма – расход вод значительно превышает их приток.

Уровень воды с каждым днем заметно убывает: в Крыму верховья Белогорского водохранилища обмелели из-за засухи 02

Местные жители рассказали, что "уровень воды в Белогорском водохранилище с каждым днем заметно убывает".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В большинстве районов сложилась критическая ситуация": оккупанты заявили, что из-за нехватки осадков может погибнуть часть урожая в Крыму

Белогорское водохранилище расположено в русле реки Биюк-Карасу, берущей свое начало с самого полноводного истока в Крыму – Карасу-Баши.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Источник: https://censor.net.ua/p3068021
 
   
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Странно, да?

И с чего бы это, а, крыссяне?
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Дикие племена, прося Бога о дожде, приносили в жертву какую-то особенную скотину. Чего бы в Крыму не принести в жертву путлера, авось и дожди пойдут, и водоемы наполнятся, и миндаль зацветет, и виноградники будут плодоносить.
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ну в этом году точно от жажды помрут,ну точно "Рівень води із кожним днем ​​помітно зменшується": у Криму верхів'я Білогірського водосховища обміліли через посуху - Цензор.НЕТ 1081
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Це гарно. Меньше каміння з неба впаде в воду. "Уровень воды с каждым днем заметно убывает": в Крыму верховья Белогорского водохранилища обмелели из-за засухи - Цензор.НЕТ 363
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Этот вопрос решить - дело нескольких часов хорошей работы!
Нужно просто взять и сделать фото с правильных ракурсов.
И тогда всем, кто эти фото увидит, станет совершенно ясно, что воды в водохранилище полно!

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Крисчане, шоб не мелело, вы туды канализацию перенаправьте-
круговорот влаги будет...😺
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Дулю с маком вам а не украинскую водицу... камни с неба жуйте и колючки как верблюды
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Уже 4 года читаю как убывает Белогорское водохранилище. Похоже воды там как в Байкале
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Тут такое дело... Мож вам там на хуйлостании не рассказывают ни секелёвы, ни соловьёбы. Но водохранилище раньше ( при укрофожиздах) не только для попить и жопу помыть использовалось, а и для полива сельхозугодий.

А теперь гоблин-аксёных ноет, что у него из-за нехватки воды нихрена не растёт.

А так да. Всё как и было.
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Мне вообще плевать чего там у гоблинов. Забавляет, что люди не понимают, что вода в водохранилище накапливается, чтобы её тратить, а не просто чтобы она там была
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Та ты шо?????А если не будет воды в водохранилище-что тратить будете?
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Предатели хотели под крыло россии, а попали под её хвост..
🙃
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хотів підї@бати крисчан, але зрозумів, що вони себе й так не ху@йво підї@али.
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и потянутся по крымскому мосту кОрОваны с водой. и будет вода по цене виски. и будет рай ад на сей земле
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а где же вода из обещанных карликами скважин ? Где опреснение ,наконец ? Кисель - ТВ такое не покажет никогда
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Ну ничего,надо потерпеть ,глядишь в ноябре дождик пойдёт ...
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Хотілось би знати, звідкіля електоенергія на намкриш йде.
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Никто ничего не потеряет? "Рівень води із кожним днем ​​помітно зменшується": у Криму верхів'я Білогірського водосховища обміліли через посуху - Цензор.НЕТ 1716
Крым, военная база. Гражданские там лишние, вместе с сельским хозяйством.
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Написал ЭТО в июне 2014-го... С меня смеялись.. Сейчас не найду смеящихся...
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ну це безперечно досягнення України. Усім стало жити легше.
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Выход есть!
...

И пусть Крававая Хунта удавится своей водой... "Рівень води із кожним днем ​​помітно зменшується": у Криму верхів'я Білогірського водосховища обміліли через посуху - Цензор.НЕТ 9426
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Уровень воды с каждым днем заметно убывает": в Крыму верховья Белогорского водохранилища обмелели из-за засухи. ФОТО
 
 
 
 
 
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