 "Уровень воды с каждым днем заметно убывает": в Крыму верховья Белогорского водохранилища обмелели из-за засухи. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Это связано с засухой в крымском предгорье, а также с тем, что ресурсы водохранилища направлены на обеспечение потребностей восточных районов Крыма – расход вод значительно превышает их приток.

Местные жители рассказали, что "уровень воды в Белогорском водохранилище с каждым днем заметно убывает".

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Белогорское водохранилище расположено в русле реки Биюк-Карасу, берущей свое начало с самого полноводного истока в Крыму – Карасу-Баши.



Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.