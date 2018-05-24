 Депутат облсовета Гура убит в Черкассах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники OBOZREVATEL.
ЧП произошло во время нападения неизвестного на офис партии.
Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот достал гранату.
По свидетельству охранника Гуры Владимира, некий Николай Гончар произвел два выстрела в район грудной клетки и головы Гуры.
Гончар был госпитализирован в "Третью городскую больницу СМП" Черкасского городского совета в связи с утратой им сознания. По результатам осмотра специалистов взрывотехнической службы ГУ НП в Черкасской области указанного офисного помещения, обнаружен труп Гуры и две гранаты типа РГД и Ф-1.
Как сообщили Zmi.ck.ua собственные источники в Третьей городской больнице, состояние нападающего сейчас стабилизировано. Его жизни ничего не угрожает.
Никогда.
По словам начальника ГУНП Украины в Черкасской области Валерия Лютого, из помещения, где произошла стрельба, госпитализировали мужчину с огнестрельными ранениями. Им оказался нападающий. Ранения он получил еще до приезда полиции. Сейчас он находится в больнице, уже пришел в себя.
В помещении обнаружены запасы боеприпасов (гранаты Ф-1 и РГД-5) и оружие. В ходе спецоперации представители полиции не применяли оружие.
Ранее, около 18.00 мужчина закрылся внутри помещения по ул. Крещатик, 221 и угрожал взорвать здание. -ord-ua.com/2018/05/24/v-cherkassah-ubit-deputat-oblsoveta/
Черкассы: исчезновение «Торпеды» связано с убийством владельца местного рынка?03.04.2009 11:35Около года уголовный мир Черкасс живет «сиротинушкой»: исчез известный в регионе криминальный авторитет по кличке «Торпеда». Вопросы - куда девался глава одноименной преступной группировки, и главное, з
ачем ему было подаваться в бега, остаются интригой в течении долгих месяцев.
Два года назад Генпрокурор Юрий Луценко рассказал о том, что по спискам БПП в Черкасский городской совет прошли члены организованной преступной группировки "Торпеда". "Организованная преступная группировка "Торпеда", которая была фактически нейтрализована в период 2005-2008 годов, сейчас снова расцвела пышным цветом в городе Черкассы. У меня вопрос к силовикам, к главе УМВД, СБУ и прокуратуры: как получилось так, что ОПГ "Торпеда" ожила и полезла в политику? Да, она изменила лидера, но тем не менее она активно вмешивается в политику. Пытаются и, собственно, захватили большинство в Черкасском горсовете", - заявил в 2015 году Юрий Луценко
27 березня 2017, 15:28 Новини Черкас та Черкаської області
О, в Киеве ещё и судью Высшего хозяйственного суда ограбили. Так он молчит о том, сколько же у него бабла украли Наверное радуется, что не грохнули.