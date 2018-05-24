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Все про:убийство (4835) Черкассы (539)

 Депутат облсовета Гура убит в Черкассах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черкассах вечером 24 мая убили депутата Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина", экс-заместителя городского главы Черкасс Анатолия Бондаренко Сергея Гуру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники OBOZREVATEL.

ЧП произошло во время нападения неизвестного на офис партии.

Депутат облсовета Гура убит в Черкассах 01

Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот достал гранату.

По свидетельству охранника Гуры Владимира, некий Николай Гончар произвел два выстрела в район грудной клетки и головы Гуры.


Депутат облсовета Гура убит в Черкассах 02

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Гончар был госпитализирован в "Третью городскую больницу СМП" Черкасского городского совета в связи с утратой им сознания. По результатам осмотра специалистов взрывотехнической службы ГУ НП в Черкасской области указанного офисного помещения, обнаружен труп Гуры и две гранаты типа РГД и Ф-1.

Как сообщили Zmi.ck.ua собственные источники в Третьей городской больнице, состояние нападающего сейчас стабилизировано. Его жизни ничего не угрожает.

Источник: https://censor.net.ua/p3068011
 
   
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Обычные бандитские разборки, только малиновые пиджаки сменили на Версаче... Всякие партии- то для лохов, город поделили криминальные группировки, а что именно не перетерли- мне фиолетово. На одного бандита меньше- и ладненько.
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декларацію подивись вбитого, особливо заробітки дружини.....
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Скорбь отменяется. Известный бандюк, правая рука Торпеды, некогда бывшего криминального пахана Черкасс, его "полпред" в исполкоме. Милый городок, не правда ли?
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неможе такого бути щоб в бют були такі кримінальні елементи !
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Если есть под рукой валидол, можешь погуглить за его " сподвижника" А.Радуцкого - члена бепепепе, кстати. Да их там, как троллей нарезанных, до хрена. Долго дуракам писать лень.
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Ну не я же. Пойди поплюй на зеркало, да протри, может увидишь их электорат..
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Ось бачиш кука як ми весело живем Не те що в твоїй чувашії Кугути за гречку і обіцянку раз в неділю маршрутку в яку пилипівку запустити Вибирають бандюків Потім вони починають у тих же лохів Земельку віджимати і знаходяться такі які їх грохають Ви б в чувашії хотіли б також так весело пожити Але у вас земля нічого не варта на ній і ріпа родить раз в п*ять років Так що з веселощів у вас тільки бояра
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))) на одесской похоронят. в аллее почётных трупов города. тоха металлическую ограду в едином стиле пообещает поставить.
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І не мав при собі волини нормальної? Ще й депутат? Щось не ліпиться з бандюком...
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Зажрались, забурели, расслабились. Город в кармане, чего бояться.. Но и на старуху бывает проруха.
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Ніколи не був в Черкасах, але вже з цієї новини знаю, що глава місцевого криміналітету зник, вже вже декілька місяців, а в тому році вже вбили з автомата на кладовищі директора ЖКХ Бінусова, що перекрив всі місцеві корупційні схеми за наказом мера Бондаренка. Тепер це. І цей Гуру не носив з собою короткоствол хочаб? Деякі, знаю, і сплять в портупеї. Пітора кг, а які сни гарні сняться!
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Не верится в официальные версии.
Никогда.
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В Черкассах совершено покушение на бывшего заместителя городского головы, депутата областного совета Сергея Гуру, который в то время находился в своем офисе. Как сообщает Про все, бывший чиновник был убит на месте происшествия.

По словам начальника ГУНП Украины в Черкасской области Валерия Лютого, из помещения, где произошла стрельба, госпитализировали мужчину с огнестрельными ранениями. Им оказался нападающий. Ранения он получил еще до приезда полиции. Сейчас он находится в больнице, уже пришел в себя.

В помещении обнаружены запасы боеприпасов (гранаты Ф-1 и РГД-5) и оружие. В ходе спецоперации представители полиции не применяли оружие.

Ранее, около 18.00 мужчина закрылся внутри помещения по ул. Крещатик, 221 и угрожал взорвать здание. -ord-ua.com/2018/05/24/v-cherkassah-ubit-deputat-oblsoveta/
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Пропоную не заважати певним бандитським розбіркам, нехай повбивають один-одного, а потім хто залишиться знищити, як тарганів.
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Тарганы имеют таке свойство,с жопки трупа размножаться
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Тоді це будуть, жопошніки, їм руку ніхто не подасть.
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Тут як подивитись.Меркель,Макрон вполне общаются з жопашниками
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Помолимся братья за душу убиенного.Згинувшего на пути реформ
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бандитів вбивають, напевне вже когось достав так що не можна терпіти..Цей Гура близкий громадянина на призвісько "Торпеда" та ставленнік Бродського, що в бюті цьому досить часто

Черкассы: исчезновение «Торпеды» связано с убийством владельца местного рынка?03.04.2009 11:35Около года уголовный мир Черкасс живет «сиротинушкой»: исчез известный в регионе криминальный авторитет по кличке «Торпеда». Вопросы - куда девался глава одноименной преступной группировки, и главное, з
ачем ему было подаваться в бега, остаются интригой в течении долгих месяцев.
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Гура С.В. - один из лидеров ОПГ "Торпеды", кличка "Гура", он же "Гурентий" . О мертвых или хорошо или ничего. Посему ..земля ему пухом
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Кто такой Гура скоро узнаем, тогда и скажем ему Царствие Небесное или так ему и надо в пекло. Кто такой Гончар скоро узнаем и тогда скажем ему - ах ты гад или Герой.
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В криминальных кругах он известен по прозвищу «Гурентий». Больше ничего и не надо узнавать.
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Человеку с фамилией зойдберг доверия нет. Поверить зойдбергу всё равно, шо потроху, гройсману или яценюку.
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Зрадогівнюки ж волали що гранати і зброя це круто, що це мовляв для боротьби з олігархами і що не можна шмонать атошників, бо народ хоче озброюватись проти "барижєної влади". ну що озброїлись? Задоволені що нарешті вбили алігарха.. Кидали, кидали та таки влучили?
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Олігарха може і не вбили, а одним бандюком "Гурєнтієм" стало менше.
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Якщо у людини вдома є граната, то в нього обов'язково буде непереборне бажання увірватись у місцевий осередок Батьківщіни, щоб її керівник "відповів за все"? Хм. Партія опозиційна, а проти неї стільки ненависті
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Короче,давайте о мёртвом помолчим.Тем более,шо тишина для трупа,була главным мотиватором,для добычи денег Депутата облради Гуру вбили в Черкасах - Цензор.НЕТ 5000
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Я бы так сильно не радовался. Когда убивают депутатов, то жизнь "пересічного українця" совсем ничего не стоит.
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а кому тот гумус надо? Толи дело депутат. Чем больше депутаты заняты внутривидовыми разборками, народу можно спать спокойно.
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К стати, тут недавно один мусорок рубаху рвал, что количество убийств упало до уровня 1963 года!!!
О, в Киеве ещё и судью Высшего хозяйственного суда ограбили. Так он молчит о том, сколько же у него бабла украли Наверное радуется, что не грохнули.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДепутат облсовета Гура убит в Черкассах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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