 Депутат облсовета Гура убит в Черкассах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники OBOZREVATEL.

ЧП произошло во время нападения неизвестного на офис партии.

Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот достал гранату.

По свидетельству охранника Гуры Владимира, некий Николай Гончар произвел два выстрела в район грудной клетки и головы Гуры.





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Гончар был госпитализирован в "Третью городскую больницу СМП" Черкасского городского совета в связи с утратой им сознания. По результатам осмотра специалистов взрывотехнической службы ГУ НП в Черкасской области указанного офисного помещения, обнаружен труп Гуры и две гранаты типа РГД и Ф-1.

Как сообщили Zmi.ck.ua собственные источники в Третьей городской больнице, состояние нападающего сейчас стабилизировано. Его жизни ничего не угрожает.