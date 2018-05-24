 Акция в поддержку Сенцова прошла у консульства РФ в Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Около сотни человек требовали освободить украинских политических заключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

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Люди держали в руках плакаты с хештегом FreeSentsov. Наклейки с такой же надписью участники акции наклеили на стены консульства.





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"Таким протестом мы хотим показать, что мы поддерживаем Олега Сенцова. Мы не оставляем его. Он не один в этой борьбе", — отметила участница акции Яна Титаренко.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовкус требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Еще один крымчанинВладимир Балух голодает с 19 марта.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, пока Россия по политическим мотивам держит в неволе 64 украинцев.