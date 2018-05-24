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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко посетил реабилитационный центр для военнослужащих "Тисовец" на Львовщине и пообещал обеспечить расширение базы. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко посетил Центр психологической реабилитации военнослужащих в селе Тисовец. Центр расположен на базе учебно-спортивной базы зимних видов спорта "Тисовец".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко посетил реабилитационный центр для военнослужащих Тисовец на Львовщине и пообещал обеспечить расширение базы 01

Порошенко доложили о мерах, предпринимаемых для психологической реабилитации военнослужащих, продемонстрировали кабинеты медицинской группы. Также  президент ознакомился с условиями проживания в Центре.

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После этого глава государства пообщался с военными, которые сейчас проходят реабилитацию в Центре, и их семьями.

Порошенко посетил реабилитационный центр для военнослужащих Тисовец на Львовщине и пообещал обеспечить расширение базы 02

"Делаем все, чтобы наши воины имели возможность проходить качественную реабилитацию", - сказал Порошенко и отметил, что совместно с Министром обороны было принято решение об увеличении возможностей базы "Тисовец" и строительства еще одного отеля.

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Порошенко посетил реабилитационный центр для военнослужащих Тисовец на Львовщине и пообещал обеспечить расширение базы 03

Президент попутно поблагодарил представителя трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации в Украине Орхане Муратли за помощь в лечении и реабилитации украинских героев.

Источник: https://censor.net.ua/p3067986
 
   
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Петя як Фігаро.. Встигає всюди.. Дуже вже хочеться другої каденції.. Порошенко посетил реабилитационный центр для военнослужащих "Тисовец" на Львовщине и пообещал обеспечить расширение базы - Цензор.НЕТ 5616
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Он наблюдает результаты своей реформы армии. Имеет полное право.
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претензии Цензору, что именно такую инфу выбирает для печатанья.
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Ти диви- за руку здоровкаються, на фото знімаються... Чудасія! )))
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Пора и тебе уже за ним с фангруппой ездить.)))) И на фотках везде будешь и здоровкаться за царску ручку. Все как ты мечтал в детстве.
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Не допустить охорона.. Залиже до смерты найсолодшого..
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Это же наш тайный план. Порошенко посетил реабилитационный центр для военнослужащих "Тисовец" на Львовщине и пообещал обеспечить расширение базы - Цензор.НЕТ 1568 И Сашку приятно и результат на пользу Украине.
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Не, ну наобещать тут ему равных нет.)))) А что уже выборы? ПЕТРОсянит по стране без продыха.
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Ну насчёт пообещать пэтя давно уже чемпион без конкурентов ....
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Для того, щоб пересвідчитись як петя виконує свої обіцянки - раджу перечитати його передвиборчу програму "Жити по-новому!", та проаналізувати хід її виконання петьою наприкінці четвертого року петіної каденції..
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Зато она сырники печет. Ее аудитория- женщины у плиты
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Устроил кошмар для воинов, теперь реанимацию оказывает
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А в Тисовце понастроили частных коттеджей на месте гаражей. Хотя как бы земля минобороны.
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А где, плять, ленточка и ножницы, твою мать????????!!!!!!!!!!!!!!!
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В Тысовце красота. В Карпаты можно просто влюбиться.
Когда то три друга- ющ, Михо и петро на лыжах там катались. А теперь их лыжни разъехались .
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Если Петя никому ничего не пообещал, значит его заменили на гуманоида!
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любі мої це результат газового контракту супер вигідного і сирники
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кука.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко переконана, що мафія, яка зараз знаходиться при владі, сидітиме у в'язниці за пограбування українського народу, якому продає дорогий газ.
http://newsday.org.ua/news/6838/
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Ось вам і вся відповідь яка стосується "патріота"Петра рило,якій готовий на все заради секундної фотосесіі з Д.Трампом.

"Как только Трамп был избран, говорится в докладе, Украина прекратила "упреждающее" расследование против Манафорта.

Связь с правительством США была передана от Национального антикоррупционного бюро к старшему помощнику в Администрации президента.

https://strana.ua/articles/istorii/142772-polnyj-perevod-stati-vvs-o-vstreche-poroshenko-i-trampa.html


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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко посетил реабилитационный центр для военнослужащих "Тисовец" на Львовщине и пообещал обеспечить расширение базы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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