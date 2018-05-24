 Порошенко посетил реабилитационный центр для военнослужащих "Тисовец" на Львовщине и пообещал обеспечить расширение базы. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Порошенко доложили о мерах, предпринимаемых для психологической реабилитации военнослужащих, продемонстрировали кабинеты медицинской группы. Также президент ознакомился с условиями проживания в Центре.
После этого глава государства пообщался с военными, которые сейчас проходят реабилитацию в Центре, и их семьями.
"Делаем все, чтобы наши воины имели возможность проходить качественную реабилитацию", - сказал Порошенко и отметил, что совместно с Министром обороны было принято решение об увеличении возможностей базы "Тисовец" и строительства еще одного отеля.
Президент попутно поблагодарил представителя трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации в Украине Орхане Муратли за помощь в лечении и реабилитации украинских героев.
Когда то три друга- ющ, Михо и петро на лыжах там катались. А теперь их лыжни разъехались .
https://www.facebook.com/100004942757034/videos/529131477261606/
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко переконана, що мафія, яка зараз знаходиться при владі, сидітиме у в'язниці за пограбування українського народу, якому продає дорогий газ.
http://newsday.org.ua/news/6838/
"Как только Трамп был избран, говорится в докладе, Украина прекратила "упреждающее" расследование против Манафорта.
Связь с правительством США была передана от Национального антикоррупционного бюро к старшему помощнику в Администрации президента.
https://strana.ua/articles/istorii/142772-polnyj-perevod-stati-vvs-o-vstreche-poroshenko-i-trampa.html