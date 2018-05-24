 Порошенко посетил реабилитационный центр для военнослужащих "Тисовец" на Львовщине и пообещал обеспечить расширение базы. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко доложили о мерах, предпринимаемых для психологической реабилитации военнослужащих, продемонстрировали кабинеты медицинской группы. Также президент ознакомился с условиями проживания в Центре.

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После этого глава государства пообщался с военными, которые сейчас проходят реабилитацию в Центре, и их семьями.

"Делаем все, чтобы наши воины имели возможность проходить качественную реабилитацию", - сказал Порошенко и отметил, что совместно с Министром обороны было принято решение об увеличении возможностей базы "Тисовец" и строительства еще одного отеля.

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Президент попутно поблагодарил представителя трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации в Украине Орхане Муратли за помощь в лечении и реабилитации украинских героев.