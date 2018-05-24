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 Глава райсовета и директор коммунального предприятия в Запорожской области попались на взятке 100 тыс. грн, - ГПУ. ФОТО

В Запорожской области сотрудники прокуратуры совместно с работниками Нацполиции задержали председателя Веселовского районного совета и директора "Веселовского районного коммунального предприятия "Райселькоммунхоз", которые требовали и получили взятку за оформление документов на право пользования земельным участком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Глава райсовета и директор коммунального предприятия в Запорожской области попались на взятке 100 тыс. грн, - ГПУ 01

Указанные должностные лица, организовавшись в преступления группу, создали условия, при которых расположенный на побережье Азовского моря детский оздоровительный лагерь отошел в пользование КП "Райселькоммунхоз". Затем через решение районного совета земельные участки лагеря начали передавать в собственность субъектов хозяйствования.

Директор коммунального предприятия, встречаясь с потенциальными покупателями, давал понять, что положительное решение на сессии районного совета будет принято только при условии получения им взятки, половина которой передавалась председателю райсовета.

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24 мая сотрудники прокуратуры и полиции задокументировали факт вымогательства директором КП и получения им в служебном помещении Веселовского районного совета части неправомерной выгоды в размере 60 тыс. грн за земельный участок. В этот же день правоохранители зафиксировали распределение денег между директором КП и председателем райсовета, после чего вышеуказанные фигуранты были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

При этом глава Веселовского райсовета, с целью уничтожения следов преступления и причастности к вымогательству и получению взятки, повредил часть денежных купюр и оказал сопротивление работникам полиции, пытаясь скрыться с места происшествия на своем авто. Правоохранители задержали злоумышленника, однако последний совершил ДТП, повредив собственную машину работника полиции.

Глава райсовета и директор коммунального предприятия в Запорожской области попались на взятке 100 тыс. грн, - ГПУ 02

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Денежные средства, полученные злоумышленниками в качестве взятки, изъяты. В настоящее время следственные действия на месте происшествия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3067962
 
 
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Ну ничего ,половину отстегнут и будут парнями хорошими ...
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Сумма так себе - дитям на шеколадки Рошен.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГлава райсовета и директор коммунального предприятия в Запорожской области попались на взятке 100 тыс. грн, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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