 Глава райсовета и директор коммунального предприятия в Запорожской области попались на взятке 100 тыс. грн, - ГПУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Указанные должностные лица, организовавшись в преступления группу, создали условия, при которых расположенный на побережье Азовского моря детский оздоровительный лагерь отошел в пользование КП "Райселькоммунхоз". Затем через решение районного совета земельные участки лагеря начали передавать в собственность субъектов хозяйствования.

Директор коммунального предприятия, встречаясь с потенциальными покупателями, давал понять, что положительное решение на сессии районного совета будет принято только при условии получения им взятки, половина которой передавалась председателю райсовета.

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24 мая сотрудники прокуратуры и полиции задокументировали факт вымогательства директором КП и получения им в служебном помещении Веселовского районного совета части неправомерной выгоды в размере 60 тыс. грн за земельный участок. В этот же день правоохранители зафиксировали распределение денег между директором КП и председателем райсовета, после чего вышеуказанные фигуранты были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

При этом глава Веселовского райсовета, с целью уничтожения следов преступления и причастности к вымогательству и получению взятки, повредил часть денежных купюр и оказал сопротивление работникам полиции, пытаясь скрыться с места происшествия на своем авто. Правоохранители задержали злоумышленника, однако последний совершил ДТП, повредив собственную машину работника полиции.

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Денежные средства, полученные злоумышленниками в качестве взятки, изъяты. В настоящее время следственные действия на месте происшествия продолжаются.