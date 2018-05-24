 Подполковник ГСЧС попался на взятке 2 тыс. долларов на Хмельнитчине, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Взятка в размере 2 тыс. долларов была назначена за содействии в трудоустройстве гражданина на должность пожарного.

23 мая во время получения части неправомерной выгоды - 1 тыс. долларов подполковник службы гражданской защиты задержан. Средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения обыска в служебном кабинете фигуранта дела.

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Сейчас решается вопрос о сообщение офицеру о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.