 Наркодельцы выращивали каннабис в заброшенных домах на линии разграничения в Луганской области, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что наркодельцы, которые входили в состав группы, обустроили в трех заброшенных зданиях вблизи линии разграничения лабораторию по выращиванию каннабиса. Готовое наркотическое вещество злоумышленники транспортировали в Россию.

Оперативники спецслужбы задержали наркокурьера во время попытки незаконной переправки через таможенный пост "Меловое" крупной партии марихуаны. В собственном автомобиле злоумышленник пытался перевезти в РФ почти три килограмма наркотика, который он спрятал в топливном баке автомобиля.

По оценкам экспертов, ориентировочная стоимость "товара" на черном рынке составляет 600 тысяч гривен.

В рамках проведения спецоперации сотрудники СБУ также задержали по адресам проживания организатора и еще одного участника группировки.

Задержанным объявлено подозрение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователями СБУ начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.