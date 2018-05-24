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 Наркодельцы выращивали каннабис в заброшенных домах на линии разграничения в Луганской области, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к Операции объединенных сил, блокировали в Луганской области деятельность организованной наркогруппировки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что наркодельцы, которые входили в состав группы, обустроили в трех заброшенных зданиях вблизи линии разграничения лабораторию по выращиванию каннабиса. Готовое наркотическое вещество злоумышленники транспортировали в Россию.

Оперативники спецслужбы задержали наркокурьера во время попытки незаконной переправки через таможенный пост "Меловое" крупной партии марихуаны. В собственном автомобиле злоумышленник пытался перевезти в РФ почти три килограмма наркотика, который он спрятал в топливном баке автомобиля.

По оценкам экспертов, ориентировочная стоимость "товара" на черном рынке составляет 600 тысяч гривен.

В рамках проведения спецоперации сотрудники СБУ также задержали по адресам проживания организатора и еще одного участника группировки.

Задержанным объявлено подозрение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователями СБУ начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.

Наркодельцы выращивали каннабис в заброшенных домах на линии разграничения в Луганской области, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3067932
 
 
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План - это для мелких чинов конюшни лаврова, я так понимаю?

Элита-то кокс предпочитает.
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лолитные лучше б на работу устроились вместо сплетничаний здесь.
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Накуя? Чтоб у вас тут заповедник ваты и зрадофилитиков остался?

Не дождётесь. Придётся терпеть.
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итальянская старушенция вылезла со своими утками...)))
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да я уже не помню как её там - а да, италевна которая...)))
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Что то эта линия разграничения как проходной двор, то наркоту туда-сюда возят, то оружие... Там ВСУ вообще нет? Или они тоже в этом участвуют?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаркодельцы выращивали каннабис в заброшенных домах на линии разграничения в Луганской области, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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