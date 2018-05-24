 Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, была установлена группа лиц, которые при помощи подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.

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Вместе с тем, реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и за вычетом 10-12% передавались заказчикам незаконной услуги.

В результате проведенных обысков были обнаружены и изъяты печати предприятий, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, а также наличные денежные средства в сумме - 10 500 долларов США, 7425 евро (в эквиваленте - 503 482 грн).







