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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (15876) конвертцентр (287) налоги (2426) налоговая милиция (1229) ГФС (2577)

 Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн в Киеве. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который за 2016-2018 годы было проконвертировано около 120 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, была установлена группа лиц, которые при помощи подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.

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Вместе с тем, реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и за вычетом 10-12% передавались заказчикам незаконной услуги.

В результате проведенных обысков были обнаружены и изъяты печати предприятий, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, а также наличные денежные средства в сумме - 10 500 долларов США, 7425 евро (в эквиваленте - 503 482 грн).

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн в Киеве 01
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн в Киеве 02
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн в Киеве 03
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн в Киеве 04

Источник: https://censor.net.ua/p3067916
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоНалоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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