 Из 106 тысяч детей, учащихся в интернатах, только 8 тысяч являются сиротами и лишенными опеки, - детский омбудсмен Кулеба. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба на тренинге для журналистов по поводу реформы интернатных учреждений для детей.

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Кулеба подчеркнул, что не оставлять детей – это характерная черта украинской культуры, так как до революции 1917 года в Украине детей не оставляли в спецучреждениях, всегда находились родственники, которые брали сироту на воспитание. Он подчеркнул, что существующая сегодня в Украине интернатная система по своей сути является советской.

По его словам, количество детей в интернатных учреждениях за 2016-2017 годы выросло почти на тысячу детей, однако детей-сирот, не устроенных в семьи или в детские дома семейного типа, осталось лишь несколько тысяч. В целом в Украине сегодня действует 731 госзаведение такого типа с разной формой подчинения.

"Я хочу развеять миф, что интернаты сегодня для детей-сирот. Из 106 тысяч только 8 тысяч – это дети-сироты и лишенные родительской опеки. И то, из 8 тысяч сирот около 3 тысяч – это дети, устроенные в интернаты с семейной формой воспитания. То есть, только около 5 тысяч детей могут быть усыновлены. Остальные 109 тысяч имеют семью", - констатировал омбудсмен.

Он отметил, что этого удалось достичь благодаря всеукраинской кампании по усыновлению детей и поддержке детских домов семейного типа, начатую в свое время президентом Виктором Ющенко, однако количество детей в интернатах остается стабильным за счет набора в них детей, имеющих родителей и преимущественно не имеющих проблем со здоровьем.

Кулеба считает интернаты злом, как доказательство приводя статистику - только 10% выпускников интернатов полностью интегрируются в общество. Остальные - занимаются криминалом, проституцией либо заканчивают жизнь самоубийством. С другой стороны, по его словам, общество сегодня не направлено на социализацию детей из интернатов.

"Я вспоминаю историю, случившуюся 12 лет назад. Я хотел построить в Вышгородском районе городок семейного типа, чтобы там жили сироты. Там был разваленный санаторий. Приехал в сельсовет, говорю: дайте мне этот санаторий, я построю там домики для сирот. Мне ответили: "Нам эти уголовники здесь не нужны". И они кричали с пеной у рта. То есть, с одной стороны, общество утверждает, что ребенку лучше быть в интернате, нежели в неблагонадежной семье, а с другой – не хотят иметь дел с детьми из интернатов и называем их преступниками. А фактически мы соглашаемся отдавать их в интернаты – места, где из них делают преступников, а кого-то и доводят до смерти", - сказал он.

С целью нивелировать потребность в интернатах проводится реформа деинституализации. Она была начата 9 августа 2017 года, когда Кабинет министров утвердил Национальную стратегию реформирования системы институционной опеки и воспитания детей на 2017-2026 годы. В соответствии с этой стратегией, в 2026 году в данных институциях должно остаться меньше 0,5% от общего количества детского населения (сейчас - 1,5%). Те дети, которые все же будут вынуждены остаться в госучреждениях, а не в семьях, будут жить в небольших учреждениях, условия в которых максимально напоминают семейные - до 10 детей в одном учреждении.

Сущность реформы - в поддержке семей, которым по тем или другим причинам, сложно обеспечивать либо воспитывать детей, а также поддержке системы учреждений семейного типа.

Кулеба прогнозирует, что сопротивление реформе будут оказывать дирекция и сотрудники интернатов, так как боятся потерять рабочие места. Омбудсмен подчеркнул, что речь не идет о закрытии интернатов - большинство таких заведений смогут быть перепрофилированы под обычные школы или другие образовательные заведения. Также, по его словам, не стоит опасаться увольнения сотрудников, потому что реформа предполагает введение новых форм воспитания и опеки детей-сирот, что будет предполагать переквалификацию сотрудников и набор новых специалистов.



