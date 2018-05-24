 Из 106 тысяч детей, учащихся в интернатах, только 8 тысяч являются сиротами и лишенными опеки, - детский омбудсмен Кулеба. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба на тренинге для журналистов по поводу реформы интернатных учреждений для детей.
Кулеба подчеркнул, что не оставлять детей – это характерная черта украинской культуры, так как до революции 1917 года в Украине детей не оставляли в спецучреждениях, всегда находились родственники, которые брали сироту на воспитание. Он подчеркнул, что существующая сегодня в Украине интернатная система по своей сути является советской.
По его словам, количество детей в интернатных учреждениях за 2016-2017 годы выросло почти на тысячу детей, однако детей-сирот, не устроенных в семьи или в детские дома семейного типа, осталось лишь несколько тысяч. В целом в Украине сегодня действует 731 госзаведение такого типа с разной формой подчинения.
"Я хочу развеять миф, что интернаты сегодня для детей-сирот. Из 106 тысяч только 8 тысяч – это дети-сироты и лишенные родительской опеки. И то, из 8 тысяч сирот около 3 тысяч – это дети, устроенные в интернаты с семейной формой воспитания. То есть, только около 5 тысяч детей могут быть усыновлены. Остальные 109 тысяч имеют семью", - констатировал омбудсмен.
Он отметил, что этого удалось достичь благодаря всеукраинской кампании по усыновлению детей и поддержке детских домов семейного типа, начатую в свое время президентом Виктором Ющенко, однако количество детей в интернатах остается стабильным за счет набора в них детей, имеющих родителей и преимущественно не имеющих проблем со здоровьем.
Кулеба считает интернаты злом, как доказательство приводя статистику - только 10% выпускников интернатов полностью интегрируются в общество. Остальные - занимаются криминалом, проституцией либо заканчивают жизнь самоубийством. С другой стороны, по его словам, общество сегодня не направлено на социализацию детей из интернатов.
"Я вспоминаю историю, случившуюся 12 лет назад. Я хотел построить в Вышгородском районе городок семейного типа, чтобы там жили сироты. Там был разваленный санаторий. Приехал в сельсовет, говорю: дайте мне этот санаторий, я построю там домики для сирот. Мне ответили: "Нам эти уголовники здесь не нужны". И они кричали с пеной у рта. То есть, с одной стороны, общество утверждает, что ребенку лучше быть в интернате, нежели в неблагонадежной семье, а с другой – не хотят иметь дел с детьми из интернатов и называем их преступниками. А фактически мы соглашаемся отдавать их в интернаты – места, где из них делают преступников, а кого-то и доводят до смерти", - сказал он.
С целью нивелировать потребность в интернатах проводится реформа деинституализации. Она была начата 9 августа 2017 года, когда Кабинет министров утвердил Национальную стратегию реформирования системы институционной опеки и воспитания детей на 2017-2026 годы. В соответствии с этой стратегией, в 2026 году в данных институциях должно остаться меньше 0,5% от общего количества детского населения (сейчас - 1,5%). Те дети, которые все же будут вынуждены остаться в госучреждениях, а не в семьях, будут жить в небольших учреждениях, условия в которых максимально напоминают семейные - до 10 детей в одном учреждении.
Сущность реформы - в поддержке семей, которым по тем или другим причинам, сложно обеспечивать либо воспитывать детей, а также поддержке системы учреждений семейного типа.
Кулеба прогнозирует, что сопротивление реформе будут оказывать дирекция и сотрудники интернатов, так как боятся потерять рабочие места. Омбудсмен подчеркнул, что речь не идет о закрытии интернатов - большинство таких заведений смогут быть перепрофилированы под обычные школы или другие образовательные заведения. Также, по его словам, не стоит опасаться увольнения сотрудников, потому что реформа предполагает введение новых форм воспитания и опеки детей-сирот, что будет предполагать переквалификацию сотрудников и набор новых специалистов.