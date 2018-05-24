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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 "Булочки для Путина": активисты проводят перфоманс в поддержку Сенцова под посольством РФ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве у здания посольства России в Украине 24 мая проходит акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, который объявил голодовку в российской колонии.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По словам организаторов, у здания российского посольства украинские литераторы и художники проведут литературно-художественный перфоманс "Булочки для Путина". Данная акция призвана поддержать украинского политзаключенного Олега Сенцова, который уже 11 день голодает в российской колонии в городе Лабытнанги.

Булочки для Путина: активисты проводят перфоманс в поддержку Сенцова под посольством РФ в Киеве 01
Булочки для Путина: активисты проводят перфоманс в поддержку Сенцова под посольством РФ в Киеве 02
Булочки для Путина: активисты проводят перфоманс в поддержку Сенцова под посольством РФ в Киеве 06
Булочки для Путина: активисты проводят перфоманс в поддержку Сенцова под посольством РФ в Киеве 04
Булочки для Путина: активисты проводят перфоманс в поддержку Сенцова под посольством РФ в Киеве 05
Освобожденный из плена террористов "ДНР" профессор Игорь Козловский

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Булочки для Путина: активисты проводят перфоманс в поддержку Сенцова под посольством РФ в Киеве 06
Булочки для Путина: активисты проводят перфоманс в поддержку Сенцова под посольством РФ в Киеве 07
Булочки для Путина: активисты проводят перфоманс в поддержку Сенцова под посольством РФ в Киеве 08

Ранее сообщалось, что масштабная кампания в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, находящихся в тюрьмах Российской Федерации и на территории оккупированного Крыма, состоится 1-2 июня во многих городах Украины и мира.

Напомним, 14 мая 2018, незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 политзаключенных Кремля.

Источник: https://censor.net.ua/p3067876
 
   
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...хуйло только такими "булочками" кормить...

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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Булочки для Путина": активисты проводят перфоманс в поддержку Сенцова под посольством РФ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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