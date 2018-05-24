 "Булочки для Путина": активисты проводят перфоманс в поддержку Сенцова под посольством РФ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По словам организаторов, у здания российского посольства украинские литераторы и художники проведут литературно-художественный перфоманс "Булочки для Путина". Данная акция призвана поддержать украинского политзаключенного Олега Сенцова, который уже 11 день голодает в российской колонии в городе Лабытнанги.











Освобожденный из плена террористов "ДНР" профессор Игорь Козловский

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Ранее сообщалось, что масштабная кампания в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, находящихся в тюрьмах Российской Федерации и на территории оккупированного Крыма, состоится 1-2 июня во многих городах Украины и мира.

Напомним, 14 мая 2018, незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 политзаключенных Кремля.