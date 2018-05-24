 "Зачетнейший стеб", - на Майдане Незалежности в Киеве установили коллаж с Кубком Лиги чемпионов и главой ФФУ Павелко. ФОТО

Кто-то обыграл историю с фотографией, на которой Павелко привез Кубок Лиги чемпионов в церковь и сфотографировался вместе со священником и криминальным авторитетом из Днепра Александром Налекрешвили и установил коллаж, при помощи которого можно сделать фото с "Кубком Лиги чемпионов" в компании с президентом ФФУ Андреем Павелко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sportarena.

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"Зачетнейший стеб на Майдане. Не знаю кто это сделал, но, во-первых, это красиво", - комментирует данную задумку с коллажем пользователь Фейсбука Сергей Будкин.

Напомним, что история с турне Кубка Лиги чемпионов по Украине приобрела скандальный оттенок из-за того, что главный трофей Европы оказывается в руках других людей в "неформальной обстановке". В частности, с ним фотографировались дочери Павелко.