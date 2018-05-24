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Все про:Киев (15876) Лига чемпионов (174) Павелко (9)

 "Зачетнейший стеб", - на Майдане Незалежности в Киеве установили коллаж с Кубком Лиги чемпионов и главой ФФУ Павелко. ФОТО

На Майдане Незалежности в Киеве можно сфотографироваться с "Кубком Лиги чемпионов" в компании с президентом ФФУ Андреем Павелко.

Кто-то обыграл историю с фотографией, на которой Павелко привез Кубок Лиги чемпионов в церковь и сфотографировался вместе со священником и криминальным авторитетом из Днепра Александром Налекрешвили и установил коллаж, при помощи которого можно сделать фото с "Кубком Лиги чемпионов" в компании с президентом ФФУ Андреем Павелко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sportarena.

Зачетнейший стеб, - на Майдане Незалежности в Киеве установили коллаж с Кубком Лиги чемпионов и главой ФФУ Павелко 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Депутат от БПП, глава ФФУ Андрей Павелко дал поиграть Кубком Лиги чемпионов своей дочери. ФОТО

Зачетнейший стеб, - на Майдане Незалежности в Киеве установили коллаж с Кубком Лиги чемпионов и главой ФФУ Павелко 02

"Зачетнейший стеб на Майдане. Не знаю кто это сделал, но, во-первых, это красиво", - комментирует данную задумку с коллажем пользователь Фейсбука Сергей Будкин.

Зачетнейший стеб, - на Майдане Незалежности в Киеве установили коллаж с Кубком Лиги чемпионов и главой ФФУ Павелко 03

Напомним, что история с турне Кубка Лиги чемпионов по Украине приобрела скандальный оттенок из-за того, что главный трофей Европы оказывается в руках других людей в "неформальной обстановке". В частности, с ним фотографировались дочери Павелко

Источник: https://censor.net.ua/p3067872
 
   
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Кубок надо бы продезинфецировать хлоркой.
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на месте павелко любой самурай давно сделал бы сепуку(харакири)
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Но только не жлоб павелко, он лично назвал это "черным пиаром", дебил,бля...
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К сожалению наши представители власти не самураи. Понятие чести для них отсутствует.
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Кацапы, ну прекратите, бока уже болят от вас смеяться. Ой, немогу, дебилы, бля.!!!
stainlesstlrat 23 мая 2018, 18:02
facepalm.jpg
​​В Москве ограбили генерала казачьих войск, который снял девушку на "Мамбе".

Евгений Власов познакомился в интернете с симпатичной барышней и пригласил ее к себе. Ночь любви была прекрасной, но на утро - по классике - Алена из квартиры исчезла.

Вместе с ней пропали 340 000 рублей, удостоверение генерала-майора казачьих войск и паспорт гражданина США.

Генерал казачьих войск Власов в 2010 году переехал в США и возвращается на родину в
Россиюшку набегами. На этот раз - неудачно. (с)
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А у кацапов все так. Лохторату гутарят о скрепах, а сами живут у прАклятых гейрАпейцв или у прАклятых пиндосов. На родину возвращаются тогда когда, у носителей скрепной лапши на ушах, очередную лапшу на бабосики поменять и ехать дальше у прАклятых пиндосов мучится... "Зачётнейший стёб", - на Майдані Незалежності в Києві встановили колаж із Кубком Ліги чемпіонів і главою ФФУ Павелком - Цензор.НЕТ 7002
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Надо полагать, что президент ФФУ - ставленник уголовных авторитетов?
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Как задолбала эта быдлятина,дорвавшаяся до больших денег.
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Сокер - спорт для быдла.
А кубок - и подавна не грааль.
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а ему все равно пох. плевал он на плебс с высоты своего наворованного состояния.
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Цензор.НЕТФотоСпорт"Зачетнейший стеб", - на Майдане Незалежности в Киеве установили коллаж с Кубком Лиги чемпионов и главой ФФУ Павелко. ФОТО
 
 
 
 
 
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