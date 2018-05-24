 Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире. ФОТОрепортаж

Несколько сотен человек собрались на майдане, чтобы поблагодарить воинов ДШВ и поздравить их с возвращением с передовой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.info.
Военным будут вручать награды и почетные знаки отличия, а потом полторы тысячи десантников в сопровождении оркестра пройдут по улицам Житомира к воинской части на улице, которая переименована вместо улицы "Маршала Жукова" в "Героев Десантников".
Для торжеств в Житомире 24 мая перекрыли майдан Соборный, а с 12:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по ул.Победы и прос. Мира - по маршруту движения колонны в воинскую часть на Богунии. Впереди колонны будут нести портреты погибших в войне с Россией воинов бригады.
В Житомире встречают воинов 95-й бригады с передовой.
Иметь хоть что-то общее с этими ... геями (в плохом смысле этого слова!) я считаю предельно обидно для любого защитника Украины и вообще хоть сколь-нибудь цивилизованного человека.
Удачного отдыха и успехов в дальнейшей службе!
Вечная память павшим!!!
Но больше всего нуждаются в нашей памяти и помощи раненые и инвалиды Отечественной войны 2014 - 2018!!!
Вот о ком нельзя забывать и необходимо помогать!!!
Вежливые злые человечки
Даже если сбудется мечта -
Утром умереть у Чёрной речки.
Дырка в голове прогонит хмель,
Жизнь и без меня пойдёт как надо,
Встретит без меня весной апрель
95-я бригада.
Те, чья жизнь - прекрасна и проста,
Как рисунок безыскусный детский,
Чья мечта - как рушничок чиста -
Отстоять аэропорт донецкий.
"Киборги" - дурацкое словцо -
Не определит вовеки сути
Тех, кто к небу повернув лицо
Лёг на поле, вставши против жути.
Отступили - это ничего,
Там, не долго попануют гады,
Помнит павших всех до одного
95-я бригада.
Я их лица видел только раз,
Пожелал им, чтоб никто не помер,
Чтобы по земле, где жил Тарас,
Все вернулись, как один, в Житомир,
Чтоб детей носили на руках,
Чтобы, шаг чеканя на парадах,
Мир несла не на штыках
95-я бригада.
Слово против смерти - ерунда,
Но хочу, чтоб знали супостаты,
Что на их пути стоит всегда
Вся страна и.... дев'яносто п'ята.
Андрей Орлов (Орлуша),