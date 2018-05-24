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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Житомир (395) военнослужащие (3653) Ян Осока (218) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (19)

 Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире. ФОТОрепортаж

24 мая в центре Житомира, на майдане Соборном, в 11:00 начались торжества по случаю возвращения военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из зоны проведения операции Объединенных сил.

Несколько сотен человек собрались на майдане, чтобы поблагодарить воинов ДШВ и поздравить их с возвращением с передовой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.info.

Военным будут вручать награды и почетные знаки отличия, а потом полторы тысячи десантников в сопровождении оркестра пройдут по улицам Житомира к воинской части на улице, которая переименована вместо улицы "Маршала Жукова" в "Героев Десантников".

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Для торжеств в Житомире 24 мая перекрыли майдан Соборный, а с 12:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по ул.Победы и прос. Мира - по маршруту движения колонны в воинскую часть на Богунии. Впереди колонны будут нести портреты погибших в войне с Россией воинов бригады.

Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 01

В Житомире встречают воинов 95-й бригады с передовой.

Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 02
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 03
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 04
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 05
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 06
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 07
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 08
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 09
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 10
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 11
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 12
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 13
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 14
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 15
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 16
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 17
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 18
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 19
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 20
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 21
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 22
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 23
Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире 24

Источник: https://censor.net.ua/p3067850
 
 
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Как минимум, после Иловайска, я искренне считаю, что самый большой гей-парад в мире проходит каждое 9-ое мая в столице Мордора.
Иметь хоть что-то общее с этими ... геями (в плохом смысле этого слова!) я считаю предельно обидно для любого защитника Украины и вообще хоть сколь-нибудь цивилизованного человека.
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согласен! 9 мая пусть празднуют в пидоРАШКЕ, а в Украине мы должны отмечать 8 мая, День памяти,вместе со всем Миром
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А сколько их из 95 не вернулось Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире - Цензор.НЕТ 1442. Вечная память!
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С возвращением, Братья!!!
Удачного отдыха и успехов в дальнейшей службе!
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Слава Героям!
Вечная память павшим!!!
Но больше всего нуждаются в нашей памяти и помощи раненые и инвалиды Отечественной войны 2014 - 2018!!!
Вот о ком нельзя забывать и необходимо помогать!!!
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Парни, мы гордимся вами! Спасибо за мужество
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В честь меня не назовут моста
Вежливые злые человечки
Даже если сбудется мечта -
Утром умереть у Чёрной речки.
Дырка в голове прогонит хмель,
Жизнь и без меня пойдёт как надо,
Встретит без меня весной апрель
95-я бригада.

Те, чья жизнь - прекрасна и проста,
Как рисунок безыскусный детский,
Чья мечта - как рушничок чиста -
Отстоять аэропорт донецкий.
"Киборги" - дурацкое словцо -
Не определит вовеки сути
Тех, кто к небу повернув лицо
Лёг на поле, вставши против жути.
Отступили - это ничего,
Там, не долго попануют гады,
Помнит павших всех до одного
95-я бригада.

Я их лица видел только раз,
Пожелал им, чтоб никто не помер,
Чтобы по земле, где жил Тарас,
Все вернулись, как один, в Житомир,
Чтоб детей носили на руках,
Чтобы, шаг чеканя на парадах,
Мир несла не на штыках
95-я бригада.
Слово против смерти - ерунда,
Но хочу, чтоб знали супостаты,
Что на их пути стоит всегда
Вся страна и.... дев'яносто п'ята.

Андрей Орлов (Орлуша),
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Благослови Вас Господь,Украинские Воины!
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Цензор.НЕТФотоОбществоВернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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