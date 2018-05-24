 Вернувшихся с передовой десантников 95-й бригады торжественно встретили в Житомире. ФОТОрепортаж

Несколько сотен человек собрались на майдане, чтобы поблагодарить воинов ДШВ и поздравить их с возвращением с передовой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.info.

Военным будут вручать награды и почетные знаки отличия, а потом полторы тысячи десантников в сопровождении оркестра пройдут по улицам Житомира к воинской части на улице, которая переименована вместо улицы "Маршала Жукова" в "Героев Десантников".

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Для торжеств в Житомире 24 мая перекрыли майдан Соборный, а с 12:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по ул.Победы и прос. Мира - по маршруту движения колонны в воинскую часть на Богунии. Впереди колонны будут нести портреты погибших в войне с Россией воинов бригады.

В Житомире встречают воинов 95-й бригады с передовой.













































