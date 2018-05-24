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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:конфликт (672) националисты (353) Харьков (3863) Билецкий (70) Ширяев (3) Национальный корпус (95)

 Национальные дружины заблокировали незаконный песчаный карьер, который охранял ГО "Східний корпус", карьер взят под охрану полиции. ФОТОрепортаж

Национальный Корпус и объединенное националистическое движение отмежевывается от ОО "Східный Корпус" Олега Ширяева.

Об этом говорится в заявлении на странице Национального корпуса в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Национальный Корпус и объединенное националистическое движение отмежевывается от ОО "Схидный Корпус" Олега Ширяева. Мы считаем это объединение очередным политтехнологическим проектом Банковой и СБУ, призванным дискредитировать и дробить правое движение в Украине. Подчеркиваем: полукриминальное образование Олега Ширяева не имеет ничего общего с ротой спецназа "Східний корпус," созданной в 2014-м году для борьбы с сепаратизмом на Востоке Украины, которая продолжает выполнять задачи на фронте. Нам стало известно, что после исключения Ширяева из "Национального Корпуса" в сентябре 2017 года, его организация была замечена в рейдерских атаках на бизнес, контрабанде и других незаконных сделках под крышей власти. Таким образом, ОО "Схидный Корпус" бросает тень на нас, бывших соратников и все правое движение в целом. Поэтому мы убеждены, что Ширяев и его гоп-компания лишились права отождествлять себя с национализмом. Мы, "Национальный Корпус" и объединенное националистическое движение, заявляем, что в отличие от коррумпированной власти, не собираемся мириться с паршивыми овцами в собственных рядах и покрывать вредную для государства и преступную деятельность кого-либо из соратников. Национализм - это, в первую очередь, долг и честь. Те, кто не имеют ни того, ни другого, теряют право называться националистами!", - говорится в заявлении.

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"Национальные дружины" Харьков заблокировали карьер и остановили незаконную добычу песка на Безлюдовке. Но у карьера нашелся владелец Ширяев Олег. "Национальные дружины" будут находиться на месте и не дадут грабить ресурсы страны до полного выяснения всех обстоятельств разработки данного песчаного карьера", - добавили позже в Нацкорпусе.

Национальные дружины заблокировали незаконный песчаный карьер, который охранял ГО Східний корпус, карьер взят под охрану полиции 01
Национальные дружины заблокировали незаконный песчаный карьер, который охранял ГО Східний корпус, карьер взят под охрану полиции 02
Национальные дружины заблокировали незаконный песчаный карьер, который охранял ГО Східний корпус, карьер взят под охрану полиции 03
Национальные дружины заблокировали незаконный песчаный карьер, который охранял ГО Східний корпус, карьер взят под охрану полиции 04
Национальные дружины заблокировали незаконный песчаный карьер, который охранял ГО Східний корпус, карьер взят под охрану полиции 05
Национальные дружины заблокировали незаконный песчаный карьер, который охранял ГО Східний корпус, карьер взят под охрану полиции 06
Национальные дружины заблокировали незаконный песчаный карьер, который охранял ГО Східний корпус, карьер взят под охрану полиции 07

Источник: https://censor.net.ua/p3067844
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
в моді патріотизм? значить рекет має бути у формі націоналістів!
А скільки псевдо журналістів, псевдо борців із корупцією, усі ці Дорожні контролі і т.п...
Таке враження, що якщо уе.бан встиг голосно крикнути "Слава Україні" то він має право залізти тобі на голову і смачно нагадити...
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странно , что они не сели попить чайку с пироженными , очень странно ...а чего вы ждали , их для таких конфликтов в том числе и собрали
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это все официальные банды. На чьей стороне Семен Семенченко?
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Когда государство не выполняет никакие из присущих государству функций, а весь госаппарат представляет из себя одну большую банду, то граждане начинают для решения своих насущных проблем прибегать к услугам банд помельче.
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Да, мафия и уголовники так всегда говорят, мол, добро делаем. Отмазка для психов.
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приплети еще кого -нибудь...инфа ведь не о нем. зачем этот вброс.
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Рекет під керівництвом Авакова процвітає!
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надо же было кому то возглавить , после устранения Белого.
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не рекет Авакова, а передел сфер влияния Гриценко с Аваковым с использованием подконтрольных ОПГ, в том числе созданных под видом политических объединений. Пока Аваков просто побеждает во многих областях.
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руку дающего пока дает не кусают, если темы контрабаса хуЙло прикроет и ФСБ прикроет двери денежек поубавится.
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Кстати, как там поживает "блокада торговли с оккупантами"? Уже больше года не слышно о них... Пару поездов остановили, сбербанк разрисовали и на этом всё?
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Если оплата прошла, зачем дальше бесплатно работать, кино сняли смысл в театре?
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Все сложнее разобраться кто есть кто среди многочисленных дружин.
Роман Зварыч - идеолог и руководитель гражданского корпуса Азова тоже как-то не очень внушает доверие.((

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что это еще за дружины в подчинении депутатов?
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Он стал депутатом в апреле 2018 года, подтянулся по спискам вместо выбывшего из Рады депутата.

Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Романа Зварича.
Він зайшов до Ради на місце, що звільнилося після призначення Валерія Пацкана головою Рахункової палати.
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нет чтобы патрулировать город и защищать горожан от нарушителей закона, так разбираются между собой за чужую собственность
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ПАтріоти б'ються за право бути найбільшими патріотами!
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За це право нехай краще б'ються в Авдіївці, або Світлодарську
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А рассказывают, да мы националисты, да мы такие патриоты и вот это вот всё, а на самом деле - тупо банды, рейдеры.
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Жити по-новому це коли кожна людина яка при грошах мае свою маленьку армію ! Мені цікаво ,а гарант хоть в вікно дивиться !
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Пригадується приклад, як в Дніпрі під час єврейсько-вірменських бізнесових вияснень стосунків загинули ветерани українці. Хлопці, пильнуйте, щоб зараз так не сталося.
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Вторая волна прихода предприимчивых "патриотов" в военной форме, с оружием и прейскурантом на услуги.
Первой волной были, типа, правосеки в камуфляже.
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спасибо майдану за то что вернул Украину в 90-е
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Если бы в стране действовал закон, всех бы повязали на этом карьере и дали бы пожизненный срок тюремного заключения, а так, выходит, что у каждой власть имущей группировки свои военизированные банды.
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Странно ты понимаешь закон. Закон - это когда его нарушителя наказывают согласно этому же закону в соответствии с тяжестью нарушения. Посадить пожизненно из-за бизнес разборок? Всех? Когда даже никого не убили и не ранили? У нас беззаконие будет до тех пор, пока закон не научатся знать и уважать, а не гнуть его в пользу своей кровожадности, милосердия или равнодушия.
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О, помню помню, пару дней назад эта титушня напала на строителей на Осокорках
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Уже целые "корпуса" тех, кто работать не хочет, а хочет только отжимать чужое, называясь, при этом, патриотами, каких свет не видывал.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНациональные дружины заблокировали незаконный песчаный карьер, который охранял ГО "Східний корпус", карьер взят под охрану полиции. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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