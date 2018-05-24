 Национальные дружины заблокировали незаконный песчаный карьер, который охранял ГО "Східний корпус", карьер взят под охрану полиции. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в заявлении на странице Национального корпуса в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Национальный Корпус и объединенное националистическое движение отмежевывается от ОО "Схидный Корпус" Олега Ширяева. Мы считаем это объединение очередным политтехнологическим проектом Банковой и СБУ, призванным дискредитировать и дробить правое движение в Украине. Подчеркиваем: полукриминальное образование Олега Ширяева не имеет ничего общего с ротой спецназа "Східний корпус," созданной в 2014-м году для борьбы с сепаратизмом на Востоке Украины, которая продолжает выполнять задачи на фронте. Нам стало известно, что после исключения Ширяева из "Национального Корпуса" в сентябре 2017 года, его организация была замечена в рейдерских атаках на бизнес, контрабанде и других незаконных сделках под крышей власти. Таким образом, ОО "Схидный Корпус" бросает тень на нас, бывших соратников и все правое движение в целом. Поэтому мы убеждены, что Ширяев и его гоп-компания лишились права отождествлять себя с национализмом. Мы, "Национальный Корпус" и объединенное националистическое движение, заявляем, что в отличие от коррумпированной власти, не собираемся мириться с паршивыми овцами в собственных рядах и покрывать вредную для государства и преступную деятельность кого-либо из соратников. Национализм - это, в первую очередь, долг и честь. Те, кто не имеют ни того, ни другого, теряют право называться националистами!", - говорится в заявлении.
"Национальные дружины" Харьков заблокировали карьер и остановили незаконную добычу песка на Безлюдовке. Но у карьера нашелся владелец Ширяев Олег. "Национальные дружины" будут находиться на месте и не дадут грабить ресурсы страны до полного выяснения всех обстоятельств разработки данного песчаного карьера", - добавили позже в Нацкорпусе.
А скільки псевдо журналістів, псевдо борців із корупцією, усі ці Дорожні контролі і т.п...
Таке враження, що якщо уе.бан встиг голосно крикнути "Слава Україні" то він має право залізти тобі на голову і смачно нагадити...
Роман Зварыч - идеолог и руководитель гражданского корпуса Азова тоже как-то не очень внушает доверие.((
Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Романа Зварича.
Він зайшов до Ради на місце, що звільнилося після призначення Валерія Пацкана головою Рахункової палати.
Первой волной были, типа, правосеки в камуфляже.