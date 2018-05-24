 Национальные дружины заблокировали незаконный песчаный карьер, который охранял ГО "Східний корпус", карьер взят под охрану полиции. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в заявлении на странице Национального корпуса в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Национальный Корпус и объединенное националистическое движение отмежевывается от ОО "Схидный Корпус" Олега Ширяева. Мы считаем это объединение очередным политтехнологическим проектом Банковой и СБУ, призванным дискредитировать и дробить правое движение в Украине. Подчеркиваем: полукриминальное образование Олега Ширяева не имеет ничего общего с ротой спецназа "Східний корпус," созданной в 2014-м году для борьбы с сепаратизмом на Востоке Украины, которая продолжает выполнять задачи на фронте. Нам стало известно, что после исключения Ширяева из "Национального Корпуса" в сентябре 2017 года, его организация была замечена в рейдерских атаках на бизнес, контрабанде и других незаконных сделках под крышей власти. Таким образом, ОО "Схидный Корпус" бросает тень на нас, бывших соратников и все правое движение в целом. Поэтому мы убеждены, что Ширяев и его гоп-компания лишились права отождествлять себя с национализмом. Мы, "Национальный Корпус" и объединенное националистическое движение, заявляем, что в отличие от коррумпированной власти, не собираемся мириться с паршивыми овцами в собственных рядах и покрывать вредную для государства и преступную деятельность кого-либо из соратников. Национализм - это, в первую очередь, долг и честь. Те, кто не имеют ни того, ни другого, теряют право называться националистами!", - говорится в заявлении.

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"Национальные дружины" Харьков заблокировали карьер и остановили незаконную добычу песка на Безлюдовке. Но у карьера нашелся владелец Ширяев Олег. "Национальные дружины" будут находиться на месте и не дадут грабить ресурсы страны до полного выяснения всех обстоятельств разработки данного песчаного карьера", - добавили позже в Нацкорпусе.













