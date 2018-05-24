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Все про:обстрел (6888) психбольница (101) Донецкая область (3955)

 Психически больной мужчина выстрелил из найденного гранатомета возле детской амбулатории на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области 47-летний мужчина с психическим заболеванием выстрелил из найденного на улице ручного гранатомета в воздух, повредив окно детской амбулатории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Донецкой области.

В Кальмиусское отделение полиции с корпусом от гранаты РПГ-22 в руках пришел 47-летний местный житель. Мужчина сообщил, что пакет с заряженным взрывным устройством оставил неизвестный на дворе заброшенного здания. Мужчина взял гранатомет и выстрелил в воздух.

Через несколько минут в дежурную часть поступило сообщение о повреждении окна в детской амбулатории и найдены осколки от снаряда. Отмечается, что помещение было повреждено в результате взрыва той же гранаты. В результате взрыва пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате взрыва неизвестного предмета пострадала жительница Мирнограда, - полиция Донетчины. ФОТО

Установлено, что мужчина имеет психическое заболевание и состоит на учете в местной психиатрической больнице. Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.

Психически больной мужчина выстрелил из найденного гранатомета возле детской амбулатории на Донетчине, - Нацполиция 01
Психически больной мужчина выстрелил из найденного гранатомета возле детской амбулатории на Донетчине, - Нацполиция 02

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3067815
 
 
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"из найденного на улице ручного гранатомета"

Вот настоящая новость, а не то, что он выстрелили из него
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а без всяких знаний об оружии можно выстрелить из гранатомета?
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Интересно, кто в Украине разбрасывает гранатометы где попало?
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Ани рррастут прямо на асфальте...)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПсихически больной мужчина выстрелил из найденного гранатомета возле детской амбулатории на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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