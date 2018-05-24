 Климкин обсудил возможное участие ООН-Хабитат в восстановлении инфраструктуры Донбасса и открыл почетное консульство Украины в Кении, - МИД. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

В рамках визита в кенийской Момбасе было открыто почетное консульство Украины, написал Павел Климкин в своем Twitter. "Момбаса сегодня желто-голубая. Открываем Почетное консульство Украины в прекрасном городе на юге Кении и устанавливаем региональное сотрудничество", - отметил он.









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В рамках второго дня официального визита министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Кению состоялись его встречи со спикером Национальной Ассамблеи Кении Джастином Мутури, генеральным директором Отделения ООН в Найроби Зале-Стройсервис Зевде и исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Маймуном Шарифом, сообщает пресс-служба МИД.

Во время встречи министра иностранных дел Павла Климкина со спикером Национальной Ассамблеи Джастином Мутури обсудили перспективы налаживания связей между парламентами Украины и Республики Кения, в частности с целью обеспечения законодательного сопровождения двусторонних инициатив и укрепление договорно-правовой базы отношений.

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Джастин Мутури заверил в поддержке Кенией суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности по оккупированного Крыма.

Павел Климкин выразил благодарность за последовательную позицию Кении в этом вопросе, а также призвал к поддержке украинских парламентских инициатив на международной арене.

Министр также выразил надежду, что Джастин Мутури в ближайшее время совершит визит в Украину.

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С генеральным директором Отделения ООН в Найроби Зале-Стройсервис Зевде, Министр иностранных дел Павел Климкин обсудил приоритеты деятельности Украины в рамках сотрудничества с программами ООН, штаб-квартиры, которых размещены в Найроби, прежде всего - Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Был отмечен потенциал для привлечения программ ООН в вопросе защиты людей, окружающей среды и объектов критической инфраструктуры Донбасса.

Стороны также обменялись мнениями относительно деятельности Украины на международной арене в вопросах поддержания мира и безопасности на Африканском континенте.

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В ходе встречи с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Маймун Шариф стороны обсудили современную роль ООН-Хабитат в координации процессов постоянной урбанизации и вызовы, которые возникают на этом пути.

Отдельное внимание было уделено необходимости активизации и определения параметров двустороннего сотрудничества между Украиной и ООН-Хабитат.

С учетом многолетнего опыта ООН-Хабитат в постконфликтном восстановлении городов и населенных пунктов, состоялся обмен мнениями о возможности привлечения ООН-Хабитат к инициативам и целевых программ по восстановлению и развитию инфраструктуры Донбасса, модернизации инфраструктуры столицы Украины и других украинских городов.

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Министр пригласил исполнительного директора ООН-Хабитат посетить Киев.

Также были обсуждены возможности направления ознакомительной миссии в Украину.