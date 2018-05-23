 Память воинов 93-й ОМБр, погибших в результате неожиданной атаки российских оккупантов в 2014 году, почтили в Доброполье. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 93 ОМБр в Facebook.

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"В памятном мероприятии приняли участие представители 93-й ОМБр, в частности заместитель командира бригады по морально-психологическому обеспечению подполковник Богдан Сытник. Памятный знак в честь погибших открыли еще в мае 2016-го года. Инициатива установки принадлежит Николаю Стрепоченку – фермеру из Доброполья. Его поддержала семья и друзья. С первых дней войны муж активно поддерживал украинскую армию. В июне 2014-го года именно он помог военным 93-й ОМБр найти брошенную оккупантами установку БМ-21 "Град". Это были первые доказательства присутствия российских регулярных войск на территории Украины", - говорится в сообщении.

"Доброполье было первым городом, который террористы обстреляли из "Градов". Я тогда услышал залпы, но не мог точно понять, то ли стреляют из стороны Мерцалового, или из самого Доброполья. А потом я узнал, что одну из установок оккупанты просто оставили в городе. Я доложил об этом ребятам из 93-й, с разведки. И мы вместе с сыном и четырьмя военными поехали ее искать. Нашли "Град" горящим. Мы потушили установку из огнетушителей, таскали воду из колодца. А затем еще обнаружили боевой журнал, где была печать 18-й отдельной мотострелковой бригады (РФ) из Чечни", - вспоминает Николай Борисович. Он уточнил, что в дверях кабины "Града" оккупанты установили растяжку. Ее обезвредил один из бойцов 93-й.

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Стрепоченко уверен, что в 2014-м была очень большая вероятность оккупации Доброполья. "Если бы не 93-я и 95-я бригады, то оккупация бы была, это 100%. Но, на счастье, 93-я бригада установила стационарный блокпост в Доброполье. И он сыграл очень большую роль - показал, что здесь присутствуют Вооруженные Силы Украины. А патриотично настроенные ребята задавали тон, - говорит Стрепоченко. - До войны подавляющее большинство населения на Донбассе не воспринимала Украину, украинские традиции, украинский язык. Война пробудила национальное сознание. И сейчас "донецкие бандеровцы" намного страшнее львовских. Мы "жареного волка" уже попробовали, а они еще нет".













