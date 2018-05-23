 "Мы против фасадной реформы в армии": морпехи 1-ФОБМП устроили демарш перед Порошенко из-за смены цвета берета. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InfoResist.

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"Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных беретах. Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, остатков коллективов, которые вели и ведут борьбу с врагом, и не только в рядах морской пехоты, но и во всех ВСУ", - заявил экс-военнослужащий батальона.







По данным источников InfoResist, группа военнослужащих вышла на плац и выстроилась перед президентом и руководством армии в черных беретах. Так они продемонстрировали протест против новых военных головных уборов.

Камеры, которые снимали эту трансляцию этот момент не сняли, но на видео попал момент выхода бойцов в черных беретах на плац.

Один из действующих военнослужащих в комментарии InfoResist сообщил подробности протеста.

"Есть несколько причин такому поступку. Одна из них - плохое отношение к военнослужащим. Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет. Какой у него боевой опыт. У них обычная отмазка - всегда найдут нового человека. Это советский подход к управлению коллективами, он не подходит в военное время", - говорит он.

По его словам, данную проблему пытались поднимать ранее, но она игнорировалась.

"Этот вопрос, если и поднимался, то он поднимался не высшими чинами, а старшинами и матросами, некоторыми офицерами. В течении нескольких месяцев ветераны морской пехоты писали письма в воинские части - пытались повлиять на этот вопрос. Как я понимаю, нашему командованию была команда свыше вообще замалчивать эту ситуацию и не обсуждать этот вопрос. И в связи с этим накалялась обстановка. И мы пришли к тому, что было объявлено это мероприятие и личный состав, ветераны приняли решение саботировать это красиво, культурно. Мы хотели показать, что мы не какой-то сброд, у нас есть свое мнение и мы не противоречим никаким приказам нашего командования. Уже начались угрозы "если вы сделаете, вас всех уволят", - рассказывает морпех.

Также он добавил, что их всех вызвали в часть - сейчас туда приедет командование армии. "Сейчас будет разбор полетов в воинской части. Приедет командующий, министр. Не знаю чем закончится. Это не одноразовая акция. Она не касается беретов, это комплексная проблема", - добавляет он.

По словам морпеха данный протест поддержало около 100 человек личного состава батальона.

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"Старшинский, матросский и некоторые офицеры нашего батальона поддержали эту акцию. Командиры пытались помешать этому. В этой акции приняло участие около 100 человек", - резюмировал он.

По данным источников InfoResist в батальоне, часть участников протеста вчера самовольно покинула расположение части. Некоторые из протестующих уже не служат в морской пехоте.

В то же время командующий ВМС Игорь Воронченко отказался комментировать InfoResist данную ситуацию. Телефон командующего морской пехоты Юрия Содоля не отвечает. Пресс-служба ВМС не доступна для комментариев.







После окончания церемонии морпехи в черных беретах сфотографировались с Степаном Полтораком и Виктором Муженко.

InfoResist отмечает, что на протяжении последних нескольких месяцев в интернете разгорелся спор по поводу цвета берета морской пехоты. Некоторые из морпехов выразили протест против смены черного цвета берета на цвет "морской волны". В свою очередь группа реформаторов Минобороны во главе с журналистом Виталием Гайдукевичем утверждали, что черный цвет берета - советское наследие, которое сегодня носят морские пехотинцы России. В Сети морпехов, выступающих против смены цвета, оскорбяли и в их адрес выражались нецензурными словами. Гайдукевич категорически отказывался воспринимать позицию сторонников черных беретов.