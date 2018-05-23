EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Экономика, Происшествия, Фоторепортаж
  871  12
Материалы по теме:
Все про:контрабанда (1478) налоговая милиция (1228) Донбасс (16215) пункт пропуска (386)

 На КПВВ "Марьинка" задержана партия сумок и украшений CHANEL стоимостью более полумиллиона гривен. ФОТО

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы, которые действуют в составе Объединенных сил, совместно с пограничниками, задержали крупную партию брендовых сумок и украшений, которые пытались скрытно вывезти с временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На КПВВ Марьинка задержана партия сумок и украшений CHANEL стоимостью более полумиллиона гривен 01

Так, на КПВВ "Марьинка" был проведен углубленный осмотр транспортного средства марки KIA, который двигался с временно неподконтрольной территории на мирную территорию.

Смотрите: На КПВВ "Марьинка" изъято товаров на 1 млн грн, которые пытались переместить на оккупированные территории. ФОТОрепортаж

По результатам осмотра у пассажира автомобиля обнаружена крупная партия брендовых сумок и украшений марки CHANEL ориентировочной стоимостью более 500 тыс. грн., которые он пытался скрытно переместить через линию разграничения в багажнике автомобиля под личными вещами.

На КПВВ Марьинка задержана партия сумок и украшений CHANEL стоимостью более полумиллиона гривен 02
На КПВВ Марьинка задержана партия сумок и украшений CHANEL стоимостью более полумиллиона гривен 03

Своими действиями указанный гражданин нарушил требования п.9 Порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции и п.4 приказа Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Также смотрите: Житель Макеевки пытался вывезти на неподконтрольные территории 15 тыс. долларов. ФОТО

Относительно пассажира транспортного средства составлен административный протокол по ч.1 ст.204-3 КУоАП. ТМЦ изъяты до принятия законного решения.

Источник: https://censor.net.ua/p3067748
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
типа террористы шьют в редкие минуты затишья...
 показать весь комментарий
 
 
Банда преступников, маскировавшихся под женщин арестована в ходе полицейского рейда. США. 1927 г.

На КПВВ "Марьинка" задержана партия сумок и украшений CHANEL стоимостью более полумиллиона гривен - Цензор.НЕТ 9745
 показать весь комментарий
 
 
Чого тільки немає в тих шахтах. Від Градів до сумок.
 показать весь комментарий
 
 
на дамбасе бамбасе открыли месторождения сумок.
 показать весь комментарий
 
ти диви, а як же скрєпи? потвори, або хрестика вдягніть, або сорочку до колін вдягніть, щоби гола дупа не світила
 показать весь комментарий
 
Для наших депутатш везли по спецзаказу ? Интересно, как они оказались в ордле, гумконвой перепутали ?
 показать весь комментарий
 
вже на росії не продається, задорого для них
вирішили нам переправити..
 показать весь комментарий
 
барахлишко из отжатых магазинов, ну и продавали бы зажиточным новороссам, так нет, в нищую Украину прут На КПВВ "Мар'їнка" затримано партію сумок і прикрас CHANEL вартістю понад півмільйона гривень - Цензор.НЕТ 921
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоЭкономикаНа КПВВ "Марьинка" задержана партия сумок и украшений CHANEL стоимостью более полумиллиона гривен. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх