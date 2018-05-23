 На КПВВ "Марьинка" задержана партия сумок и украшений CHANEL стоимостью более полумиллиона гривен. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Так, на КПВВ "Марьинка" был проведен углубленный осмотр транспортного средства марки KIA, который двигался с временно неподконтрольной территории на мирную территорию.

Смотрите: На КПВВ "Марьинка" изъято товаров на 1 млн грн, которые пытались переместить на оккупированные территории. ФОТОрепортаж

По результатам осмотра у пассажира автомобиля обнаружена крупная партия брендовых сумок и украшений марки CHANEL ориентировочной стоимостью более 500 тыс. грн., которые он пытался скрытно переместить через линию разграничения в багажнике автомобиля под личными вещами.





Своими действиями указанный гражданин нарушил требования п.9 Порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции и п.4 приказа Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Также смотрите: Житель Макеевки пытался вывезти на неподконтрольные территории 15 тыс. долларов. ФОТО

Относительно пассажира транспортного средства составлен административный протокол по ч.1 ст.204-3 КУоАП. ТМЦ изъяты до принятия законного решения.