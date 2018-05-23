EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Политика Украины, Фоторепортаж
  828  8
Материалы по теме:
Все про:ВМС (497) награда (1057) Николаевская область (759) Порошенко (14826)

 Порошенко вручил государственные награды 14 морпехами. ФОТО

Во время торжеств по случаю 100-летия создания морской пехоты Украины в Николаеве президент Петр Порошенко вручил государственные награды военнослужащим морской пехоты Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко вручил государственные награды 14 морпехами 01

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня морской пехоты, орденом Богдана Хмельницкого III степени был отмечен майор Андрей Липко. Орден "За мужество" III степени глава государства вручил старшим сержантам Александру Кириенко и Андрею Мазуру, сержанту Евгению Кругляку, капитану Сергею Рыжову, старшему лейтенанту Павлу Сбитову.

Смотрите: Порошенко наградил орденом "За мужество" 100-летнего ветерана Второй мировой войны Ивана Залужного. ФОТО

Медалью "За воинскую службу Украине" были отмечены старший матрос Руслан Ахметов, прапорщик Ескандер Кудусов, старший прапорщик Петр Цехмайструк, капитан Тарас Симаков и майоры Сергей Лымарь и Богдан Литвинюк.

Порошенко вручил государственные награды 14 морпехами 02

Смотрите: Ветеран "Азова" Толмачев отказался пожимать руку Порошенко при вручении наград победителям Invictus Games. ВИДЕО

Прапорщик Вячеслав Кубрак и старший прапорщик Сергей Скаржинець были отмечены медалью "За безупречную службу" III степени.

Источник: https://censor.net.ua/p3067745
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вітаю нагороджених.. Добре видно утилізували ватне сміття.. Наснаги воїнам!
 показать весь комментарий
 
 
или у таньюхи черноволки. полюбовницы плешивого стрельца.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
137 із 600 чоловік батальйону вийшли з анексованого Криму, про які вони традиції? Яке позорище. Частина морпіхів 1-го феодосійського батальйону не прийняли заміну берету.
 показать весь комментарий
 
 
Головні претензії то ставлення керівництва.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко вручил государственные награды 14 морпехами. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх