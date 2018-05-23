 Порошенко вручил государственные награды 14 морпехами. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня морской пехоты, орденом Богдана Хмельницкого III степени был отмечен майор Андрей Липко. Орден "За мужество" III степени глава государства вручил старшим сержантам Александру Кириенко и Андрею Мазуру, сержанту Евгению Кругляку, капитану Сергею Рыжову, старшему лейтенанту Павлу Сбитову.

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Медалью "За воинскую службу Украине" были отмечены старший матрос Руслан Ахметов, прапорщик Ескандер Кудусов, старший прапорщик Петр Цехмайструк, капитан Тарас Симаков и майоры Сергей Лымарь и Богдан Литвинюк.

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Прапорщик Вячеслав Кубрак и старший прапорщик Сергей Скаржинець были отмечены медалью "За безупречную службу" III степени.