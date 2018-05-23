 Порошенко вручил государственные награды 14 морпехами. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня морской пехоты, орденом Богдана Хмельницкого III степени был отмечен майор Андрей Липко. Орден "За мужество" III степени глава государства вручил старшим сержантам Александру Кириенко и Андрею Мазуру, сержанту Евгению Кругляку, капитану Сергею Рыжову, старшему лейтенанту Павлу Сбитову.
Медалью "За воинскую службу Украине" были отмечены старший матрос Руслан Ахметов, прапорщик Ескандер Кудусов, старший прапорщик Петр Цехмайструк, капитан Тарас Симаков и майоры Сергей Лымарь и Богдан Литвинюк.
Прапорщик Вячеслав Кубрак и старший прапорщик Сергей Скаржинець были отмечены медалью "За безупречную службу" III степени.