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 Суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей одному из обидчиков Найема - Темербулатову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд рассмотрел апелляцию на постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей одному из обидчиков нардепа Найема гражданину РФ Темербулатову Умолту Руслановичу - подозреваемому по ч.2 ст.296 и принял решение оставить меру пресечения без изменений.

Об этом сообщает корреспондент  Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд не принял доводов адвокатов и определил оставить меру пресечения в виде содержания под стражей без изменений. 

Суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей одному из обидчиков Найема - Темербулатову 01

Суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей одному из обидчиков Найема - Темербулатову 02
Суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей одному из обидчиков Найема - Темербулатову 03

Напомним, вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем.

Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны.

Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос". также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени".

Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда-Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест. Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск

Источник: https://censor.net.ua/p3067738
 
 
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Двух сотрудников МВД приказано уволить в кратчайшие сроки - об этом говорится на странице «Омбудсмен полиции» «Вконтаке». Один виновен в том что снял видео, другой - в том, что выложил его в интернет. В ролике запечатлен момент раздачи сухого пайка полицейским, несущим патрульную службу на улицах города. Пакеты с едой им выгружают из грузовика в каком-то обшарпанном дворе. Волгоградские полицейские пожаловались на плохие условия размещения их подразделения, прибывшего в город для усиления на время проведения Чемпионата мира по футболу.
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как ментов в киеве кормить будут на финале поинтересуйся, не по телевизору)))
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Я - нет)))
А у тебя большое сердце и есть желание помочь людям?
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Хорошо что была видеозапись и потерпевший журналист и депутат. А иначе бы из потерпевшего превратился в обвиняемого, когда имеешь дело с мажорами такое не редкость.
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Суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей одному из обидчиков Найема - Темербулатову.

Человек начал акцию - Украина без БПП ?
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Алльо, Цензор,
обидчики остались в детском садике, а взрослые дяди - преступники/подозреваемые
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Обвиняемый улыбается по какой причине?
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да он просто ржёт на предпоследней фотке над судом. видно знает что уже занесли и как всё поутихнет -будет гулять.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей одному из обидчиков Найема - Темербулатову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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