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 Бывший чиновник, обещавший за 85 тыс. грн "решить вопрос" аренды коммунального имущества, задержан на Кировоградщине при получении взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке бывшего руководителя коммунального предприятия одного из районов Кировоградской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Бывший чиновник, обещавший за 85 тыс. грн решить вопрос аренды коммунального имущества, задержан на Кировоградщине при получении взятки, - СБУ 01

Бывший чиновник требовал от местного предпринимателя 85 тысяч гривен. За указанную сумму он обещал повлиять на решение одного из руководителей районной власти о передаче в аренду помещения, находящегося в коммунальной собственности.

Смотрите: Чиновник коммунального предприятия задержан в Киеве за получение 15 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в собственном доме после получения первой части взятки в размере 40 тысяч гривен.

Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Также смотрите: Чиновник ГФС Киевщины задержан за получение взятки бытовой техникой на 20 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3067731
 
 
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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абы не лысина... подумал бы... что то баба... в телесах
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ну бывший, типа не при власти. Ну там за "шахрайство" разве что ему можно попробовать впаять. Или "требовал" следует рассматривать как вымагательство? тогда другая статья, при чем тут "получения первой части взятки".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБывший чиновник, обещавший за 85 тыс. грн "решить вопрос" аренды коммунального имущества, задержан на Кировоградщине при получении взятки, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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