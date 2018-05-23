 Бывший чиновник, обещавший за 85 тыс. грн "решить вопрос" аренды коммунального имущества, задержан на Кировоградщине при получении взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Бывший чиновник требовал от местного предпринимателя 85 тысяч гривен. За указанную сумму он обещал повлиять на решение одного из руководителей районной власти о передаче в аренду помещения, находящегося в коммунальной собственности.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в собственном доме после получения первой части взятки в размере 40 тысяч гривен.
Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.