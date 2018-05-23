 Президент Эстонии призвала провести в Европарламенте кампанию для освобождения Сенцова, - Залищук. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Светлана Залищук написала на своей странице в Facebook.

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В ходе встречи с народными депутатами Украины из объединения "Еврооптимисты" Кальюлайд заявила о необходимости проведения правозащитной кампании в Европарламенте.

"Несколько тезисов от волшебного лидера Эстонии: по санкциям против России: следующее голосование ЕС будет не простым через Италию и несколько других стран, но лидер Эстонии уверена, что удастся достичь консенсуса; по международной поддержке Олега Сенцова: Украине стоит сделать кампанию в Европарламенте; по антикоррупционному суду: ЕС ждет скорейшее не только принятие закона, но создание суда; по Северному потоку 2: этот вопрос был первым, который госпожа прездиент поставила Трампу во время визита в США в апреле. Эстония ведет активную работу для блокирования российской монополии газа в Европе", - написала нардеп

Также Залищук опубликовала фотографию, на которой Кальюлайд держит лист с призывом освободить Сенцова.

Как сообщил накануне президент Украины Петр Порошенко, в ходе его встречи с президентом Эстонии обсуждался вопрос освобождения заложников, которые находятся в тюрьмах аннексированного Крыма и на территории России.

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16 мая стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

В связи с этим президент Украины Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев.

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.