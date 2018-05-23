 Папа Франциск приветствовал украинских военных на площади Святого Петра, - МИД. ФОТО

В среду, 23 мая, военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, раненые воины АТО, женщины, потерявшие мужей на войне, курсанты и оркестр Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного приняли участие в общей аудиенции Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД. Делегацию возглавлял владыка Михаил Колтун, руководитель Департамента военного капелланства УГКЦ.
Приветствуя украинских воинов, понтифик отметил, что он неустанно молит бога, "чтобы он залечил раны, нанесенные войной и одарил своим миром дорогу украинскую землю".
По окончании аудиенции украинские военные могли лично приветствовать понтифика.
А італійці не злякаються? ))))
Нехай загоюються фізичні та душевні рани у наших хлопців та сімей полеглих героїв..
Дивні в тебе думки про захоплення італії.
А щодо форми - може парадної і нема.
Самостійність української церкви сьогодні вирішує ісламський світ.
А друге Ваше твердження досить спірне.
Старый лозунг " На Берлин!" больше не актуален.
"На Рим!" - вот новый лозунг настоящего русского человека!
(По обновлению лозунгов информация будет обновляться)