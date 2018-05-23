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 Папа Франциск приветствовал украинских военных на площади Святого Петра, - МИД. ФОТО

Приветствуя украинских воинов на площади Святого Петра, папа римский Франциск отметил, что он неустанно молится, чтобы в Украине был мир.

В среду, 23 мая, военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, раненые воины АТО, женщины, потерявшие мужей на войне, курсанты и оркестр Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного приняли участие в общей аудиенции Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД. Делегацию возглавлял владыка Михаил Колтун, руководитель Департамента военного капелланства УГКЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Плодов мира просим для Украины", - Папа Римский Франциск в своем пасхальном послании

Приветствуя украинских воинов, понтифик отметил, что он неустанно молит бога, "чтобы он залечил раны, нанесенные войной и одарил своим миром дорогу украинскую землю".

По окончании аудиенции украинские военные могли лично приветствовать понтифика.

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Папа Франциск приветствовал украинских военных на площади Святого Петра, - МИД 01
Папа Франциск приветствовал украинских военных на площади Святого Петра, - МИД 02

Источник: https://censor.net.ua/p3067727
 
 
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То їх там чимало..
А італійці не злякаються? ))))
Нехай загоюються фізичні та душевні рани у наших хлопців та сімей полеглих героїв..
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Уж какие из итальянцев вояки, то такими силами можно Италию захватить. Папа Франциск приветствовал украинских военных на площади Святого Петра, - МИД - Цензор.НЕТ 7584
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Та хотя бы Маркива освободили у этих продажных итальянцев, которые лживой раисе верят на слово ((((((
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італія за росісю,проти України.Після останніх виборів ситуація погіршилась.
Дивні в тебе думки про захоплення італії.
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Ага ))) Тысячи лет держали Римскую империю эти вояки....итальянцы.
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Римляне к итальянцам имеют примерно такое же отношение, как и русичи к русским. Папа Франциск привітав українських військових на площі Святого Петра, - МЗС - Цензор.НЕТ 5129
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може за Марківа слово замовлять перед Папою
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те,що перемоги не бажав ,ніхто не помітив?Заяви цього папи співзвучні із гундяєвським"голодомор як виховна міра справедливого покарання ".
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Папа хоче бути мирним для всіх. ТОж просто бажає миру. А ми вже самі повинні розуміти, що поки росія не отримає по зубам, вона не відчепиться. І ще й добре повинна отримати. Як це зробити? - Єднання, солідаризм і таке інше.
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Что-то наши герои одеты как-то скромно - не по-парадному. У них что, парадной формы нет? Посмотрите на петиных охранников и аваковских псов - одеты,обуты, откормлены. Может их тоже нужно периодически на передовую отправлять.
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Худих на фото не видно.
А щодо форми - може парадної і нема.
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Вместо того, чтоб выклянчивать томос у Варфоломея, который ломается как девка навыдане, ждет кто больше бабла отвалит РПЦ или "Петя и Ко", лучше бы обратились к нынешнему римскому понтифику о даровании автокефалии ЕДИНОЙ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ (греческого обряда), его "решение-благословение" даже со стороны праваславнутых признается "канонически законным"!
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(...или восточного обряда) не в названии суть!
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як можна зрозуміти шлюб гомосексуалістів в католицькій церкві в контексті Біблії?
Самостійність української церкви сьогодні вирішує ісламський світ.
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Перше питання у Вас, пане, занадто глибоке для тутешнього форуму. Папа Франциск привітав українських військових на площі Святого Петра, - МЗС - Цензор.НЕТ 9978
А друге Ваше твердження досить спірне.
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Никто их не венчает в католической церкви, не наводите смуту.
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Не знаю чи возять туди гроші, але підозрюю у РПЦ їх набагато більше.

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речь идёт о "первоначальном взносе", "постоянные отчисления" в Украине поболее московских, кацапы неверущие , просто им бояре приказали быть "правосоавнутыми"!
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вроде сегодня день "морских пехотинцев", сегодня Порошенко объявил!
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Запоребриковые скажут что Папа продался укрокарателям за печеньки от Госдепа Папа Франциск привітав українських військових на площі Святого Петра, - МЗС - Цензор.НЕТ 5438.
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А папа руки нашим бойцам часом не целовал? Не? А Ротшильду и Рокфеллеру целовал зачем-то. Хозяева наверно. Хозяевам как ручку не поцеловать.
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Это одновременно удар в спину и плевок в лицо всей России со стороны Папы римского!

Старый лозунг " На Берлин!" больше не актуален.

"На Рим!" - вот новый лозунг настоящего русского человека!

(По обновлению лозунгов информация будет обновляться)
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомПапа Франциск приветствовал украинских военных на площади Святого Петра, - МИД. ФОТО
 
 
 
 
 
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