 Папа Франциск приветствовал украинских военных на площади Святого Петра, - МИД. ФОТО

В среду, 23 мая, военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, раненые воины АТО, женщины, потерявшие мужей на войне, курсанты и оркестр Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного приняли участие в общей аудиенции Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД. Делегацию возглавлял владыка Михаил Колтун, руководитель Департамента военного капелланства УГКЦ.

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Приветствуя украинских воинов, понтифик отметил, что он неустанно молит бога, "чтобы он залечил раны, нанесенные войной и одарил своим миром дорогу украинскую землю".

По окончании аудиенции украинские военные могли лично приветствовать понтифика.

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